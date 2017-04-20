Barbunyalı ispanyol makarnası

Üzerine incecik doğranmış soğanlar ve soyulup rendelenmiş havuç eklenip karıştırılarak orta ısılı ateşte 3-4 dakika daha kavrulmaya devam edilir. Kırmızı biber, salça, kimyon, tuz ve karabiber de ilave edilip karıştırılır. Yaklaşık 4-5 dakika daha pişirildikten sonra haşlanmış barbunya eklenir ve ocaktan alınıp bir kenarda bekletilir.

Diğer taraftan, makarna 15 su bardağı tuzlu kaynar suda 10 dakika kadar haşlanır ve süzülür.

(Makarnanın haşlama suyundan 1 su bardağı kadar ayrılır.)

Makarna aynı tencereye aktarılıp ayrılan makarna suyu tavadaki kıymalı harcın üzerine ilave edilir. Kıymalı sos tekrar ocağın üzerine alınır ve sık sık karıştırılarak kaynayıncaya kadar pişirilir.

Sos kaynayınca ocaktan alınıp makarnanın üzerine aktarılır ve karıştırılır. Üzeri incecik kıyılmış maydanozla süslenip sıcak sıcak servise sunulur.

İstenirse üzerine rendelenmiş mihaliç ya da parmesan peyniri serpiştirilebilir.

MALZEME LİSTESİ

◊ 1 paket burgu veya

kelebek makarna

(herhangi bir makarna çeşidi kullanabilirsiniz)

◊ 2 su bardağı haşlanmış barbunya fasulye

(konserve fasulye de kullanabilirsiniz)

◊ 250-300 gr az yağlı

dana kıyma

◊ 2 adet orta boy kuru soğan

◊ 1 adet orta boy ince havuç

◊ 2-3 diş sarımsak

◊ 4 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ 1 yemek kaşığı domates salçası

◊ 1 tatlı kaşığı kimyon

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber

◊ 1 çay kaşığı kırmızı pul biber (acisso ya da tabasco gibi acı soslar da kullanabilirsiniz)

Buğdaylı mantar çorbası

Buğday bir gece önceden bol suyla ıslatılır. Ertesi gün süzülüp orta boy bir tencereye aktarıldıktan sonra üzerine 5 santim kadar çıkacak suyla orta ısılı ateşte, arada sırada karıştırılarak yumuşayıncaya kadar pişirilir. Ocaktan alınıp süzülür.

Hazır çorba orta boy bir tencereye aktarılır. Süt de eklenip orta ısılı ateşte, tahta bir kaşıkla karıştırılarak pişirilmeye başlanır. Çorba, bir taraftan çorbayı sürekli karıştırılmaya devam edilirken, bir taraftan da tuz ve karabiber serpilir.

Çorba kaynamaya başlayınca haşlanmış buğday ilave edilip 2-3 dakika daha kaynatılır.

Diğer taraftan, süt, yumurta sarısı ve varsa soya sosundan iki yemek kaşığı kadarı derin bir kaba aktarılır. Bir tel çırpıcı yardımıyla çırpılıp bir kenarda bekletilir.

Çorba kaynarken bir taraftan sürekli karıştırmaya devam ederken, bir taraftan da hazırlanmış olan sütlü yumurta azar azar ilave edilir ve hızlıca karıştırılır. Çorba sürekli karıştırılarak 2-3 dakika daha kaynatılıp ocaktan alınır.

Üzerine iyice yıkandıktan sonra rendelenen ya da incecik doğranan mantarlar ilave edilip servise sunulur.

İstenirse 3-4 yemek kaşığı rendelenmiş eski kaşar ve pul biber eklenebilir.

MALZEME LİSTESİ

◊ 1 su bardağı aşurelik buğday

◊ 1 paket hazır mantar çorbası

◊ 5 su

bardağı süt

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber

◊ Varsa 5-6 adet taze kültür mantarı

Sosu için:

◊ 1 su

bardağı süt

◊ 1 adet

yumurtanın sarısı

◊ Varsa 2 yemek kaşığı soya sosu

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