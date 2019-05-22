500 gr irmik
Yarım su bardağı un
2 su bardağı yoğurt
Yarım su bardağı tozşeker
Yarım su bardağı süt
1 paket karbonat (veya kabartma tozu)
Şerbet için:
3 su bardağı su
1.5 su bardağı şeker (İsterseniz şekeri 2.5 su bardağı kullanabilirsiniz)
Ayrıca:
4 yemek kaşığı pekmez
1 yemek kaşığı tahin
2 yemek kaşığı sıvıyağ
15-20 adet kabuklu badem
Yapılışı:
Derin bir kabın içine irmik, un, şeker ve sütü koyun. Yoğurdun içine karbonatı (veya kabartma tozunu) ilave edip çatalla karıştırın ve 2-3 dakika bekletin. Böylece karbonat çözülüp hamuru daha iyi kabartacaktır. Sonra da unlu karışımın içine aktarıp spatulayla iyice karıştırın. İsterseniz elinizle yoğurun. Çok katı bir hamur elde edeceksiniz.
Hamurun üzerini streç film ile kapatıp buzdolabında 2 saat bekletin. İrmik şişecek ve hamur tam kıvamına gelecektir. Şimdi en az 30 cm uzunluğunda, 20 cm eninde derin bir fırın kabının içini ve kenarlarını sıvıyağa batırdığınız fırçayla iyice yağlayın. 2 kaşık pekmez ve 1 kaşık tahini kalıbın içine dökün ve fırçayla dağıtın.
Dolaptan hamuru çıkarın ve elinizi suya veya sıvıyağa batırarak hamuru kalıba iyice yayın ve üstünü düzeltin. Keskin bir bıçakla dilimlere ayırıp, her bir dilimin üzerine 2-3 badem dizin. Kalan 2 kaşık pekmezi de en üste gezdirin.
Fırını 180 derece alt-üst ayara getirip 5 dakika önceden ısıtın. Sıcak fırında tatlıyı üzeri iyice kızarıp hafif kahverengileşinceye dek en az 45 dakika pişirin.
Şerbet için su ve şekeri ufak bir tencerede kaynatın. Altını kısıp 10 dakika daha pişirip ocaktan alın. Soğumaya bırakın. Pişen tatlıyı fırından alın, biraz ılınsın. Tekrar dilimleyin, soğuk şerbeti azar azar gezdirin. İyice çekince servise sunun.
Bademli pekmezli şambali-İzmir/Urla
Malzemeler:
500 gr irmik
Yarım su bardağı un
2 su bardağı yoğurt
Yarım su bardağı tozşeker
Yarım su bardağı süt
1 paket karbonat (veya kabartma tozu)
Şerbet için:
3 su bardağı su
1.5 su bardağı şeker (İsterseniz şekeri 2.5 su bardağı kullanabilirsiniz)
Ayrıca:
4 yemek kaşığı pekmez
1 yemek kaşığı tahin
2 yemek kaşığı sıvıyağ
15-20 adet kabuklu badem
Yapılışı:
Derin bir kabın içine irmik, un, şeker ve sütü koyun. Yoğurdun içine karbonatı (veya kabartma tozunu) ilave edip çatalla karıştırın ve 2-3 dakika bekletin. Böylece karbonat çözülüp hamuru daha iyi kabartacaktır. Sonra da unlu karışımın içine aktarıp spatulayla iyice karıştırın. İsterseniz elinizle yoğurun. Çok katı bir hamur elde edeceksiniz.
Hamurun üzerini streç film ile kapatıp buzdolabında 2 saat bekletin. İrmik şişecek ve hamur tam kıvamına gelecektir. Şimdi en az 30 cm uzunluğunda, 20 cm eninde derin bir fırın kabının içini ve kenarlarını sıvıyağa batırdığınız fırçayla iyice yağlayın. 2 kaşık pekmez ve 1 kaşık tahini kalıbın içine dökün ve fırçayla dağıtın.
Dolaptan hamuru çıkarın ve elinizi suya veya sıvıyağa batırarak hamuru kalıba iyice yayın ve üstünü düzeltin. Keskin bir bıçakla dilimlere ayırıp, her bir dilimin üzerine 2-3 badem dizin. Kalan 2 kaşık pekmezi de en üste gezdirin.
Fırını 180 derece alt-üst ayara getirip 5 dakika önceden ısıtın. Sıcak fırında tatlıyı üzeri iyice kızarıp hafif kahverengileşinceye dek en az 45 dakika pişirin.
Şerbet için su ve şekeri ufak bir tencerede kaynatın. Altını kısıp 10 dakika daha pişirip ocaktan alın. Soğumaya bırakın. Pişen tatlıyı fırından alın, biraz ılınsın. Tekrar dilimleyin, soğuk şerbeti azar azar gezdirin. İyice çekince servise sunun.