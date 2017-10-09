BADEMLİ MOZAİK PASTA

MALZEME LİSTESİ

150 gram bitkisel margarin veya tereyağı

◊ 3 adet yumurta (oda sıcaklığında beklemiş olmalı)

◊ Yarım su bardağı toz şeker

◊ 3 tepeleme yemek kaşığı kakao

◊ 1 paket vanilya

◊ 1 paket pötibör bisküvi

◊ 3 yemek kaşığı file badem (iri çekilmiş badem)

Eritilip ılıtılmış yağı derin ve geniş bir kaba koyun.

Yumurtaları kırıp mikserin orta devriyle en az 4-5 dakika çırpın.

Toz şeker, vanilya ve kakaoyu katıp 2-3 dakika daha çırpmaya devam edin.

Bisküvileri elinizle ya da robotta kuru fasulye büyüklüğünde olacak şekilde parçalayın.

İri çekilmiş bademleri ve bisküviyi kakaolu karışıma ilave edip kaşıkla karıştırın.

Yaklaşık 20 santim çaplı bir kaseye streç film ya da buzdolabı poşeti serin. Hazırladığınız karışımı kaseye aktarıp kaşıkla üzerine bastırın. Kaseyi buzdolabının derin dondurucu kısmında bir gece kadar bekletin.

8-10 dakika önce çıkarıp dilimleyerek servise sunun.

İKİZLERİN BAYILDIĞI TATLI

6 KİŞİLİK HAZIRLAMA SÜRESİ: 15 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 25 DAKİKA





◊ 2 adet hazır yufka

◊ 4 yemek kaşığı kakaolu fındık kreması

◊ 6 yemek kaşığı pekmez

◊ 1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

Üzeri için

◊ 2-3 yemek kaşığı pudra şekeri

◊ 1 yemek kaşığı kakao

Yufkalardan birini tezgaha serin.

Üzerine kaşıkla rastgele üç yemek kaşığı pekmezi gezdirin.

İki yemek kaşığı kakaolu fındık kremasını dağıtarak sürün. Sonra da cevizin yarısını serpiştirin.

Yufkayı bir tarafından başlayarak rulo yapın. Ruloyu keskin bir bıçakla 5-6 santim boyunda parçalar elde edecek şekilde kesin.

Rulo parçalarını üzerine fırın kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak dizin. Börekleri 5 dakika önceden ısıtıp, 200 dereceye ayarladığınız fırında 20-25 dakika kadar pişirip çıkarın. Böreklerin üzerinin iyice kızarıp sarı-kahverengi olması gerekir.

Sıcakken üzerlerine pudra şekeriyle karıştırdığınız kakaoyu serpiştirin.

Ilık olarak servise sunun.