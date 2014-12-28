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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Ayumi’nin Mutfağı

28 Aralık 2014

Ayumi’nin Japon yemeklerini ve yemek kültürünü anlattığı kitabı bir harika.

Bu kitapta yemek tariflerinin yanı sıra sofra kültürümüzle ilgili yazılara yer verdim. Yemek, her zaman bir kültürün yansımasıdır. Bir ülkenin yemeklerini anlatırken yemeğin tarifini vermenin yeterli olmadığını ve o yemeklerin yendiği toprakta nasıl bir kültürün var olduğunun anlatılması gerektiğini düşünüyorum.”
Ne kadar doğru söylemiş Ayumi Takano, “Ayumi’nin Mutfağı” isimli kitabının önsözünde.
Ayumi’nin Japon yemeklerini ve yemek kültürünü anlattığı kitabı gerçekten de bir harika.
Aslında benim onunla tanışıklığım, yazdığı yemek kitabından çok eskiye, 14 yıl önceye dayanıyor. Yani bizim onu yalnızca oyuncu olarak bildiğimiz günlere...

BABASI AŞÇI ANNESİ LOKANTACI

Evet, Ayumi Takano’yu oyuncu olarak tanıyıp sevdik. Japonya’da oyunculuk eğitimi alan Ayumi, Türkiye’de de dizi ve filmlerde rol aldı. Sevimli kişiliği, güzel yüzüyle hepimizin sevgisini kazandı. Ben de onunla zaman zaman kanallarda karşılaşır, sohbet etmekten çok zevk alırdım.
Yemeğe ve yemek kültürüne aşık biri olarak, açıkçası, onu yazdığı yemek kitabından sonra daha çok sevmeye başladım. Üstelik yukarıda kendi sözcükleriyle anlattığı gibi, yemeğe bakış açısı da beni çok ama çok mutlu etti.
Yazdığı yemek kitabı da bu bakış açısını fazlasıyla yansıtıyor zaten.
Ayumi, mutfağında pişirdiği yemeklerin tariflerini vermekle yetinmemiş, Japon yemek kültürünün bir parçası olan yemek ve sofra malzemelerinin hikâyelerini de anlatmış.
Bu kitapta suşilerden pilavlara, çorbalardan çaylara, Japon mutfağının vazgeçilmez tatlarını, yemek sunum kurallarını, Japon sofrasında nereye oturmamız gerektiğini bulabiliyorsunuz.
Babasının Fransız mutfağı aşçısı, annesininse Japon yemekleri lokantası sahibesi olduğunu söyleyen Ayumi’nin yemeğe duyduğu saygı ve ilginin nereden geldiğini belirtmeye bile gerek yok sanırım.

Sahrap Soysal'ın nefis yemek tarifleri için bizi takip etmeye devam edin.

 

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