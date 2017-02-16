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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Aysel'in fıstıklı kokosu

16 Şubat 2017

Yumurta aklarını derin bir kaba koyup yarım su bardağı tozşekeri ekleyin ve mikserin yüksek devriyle en az 5 dakika, beyazlaşıncaya kadar çırpın.

 Kalan şekeri ekleyip kar gibi beyaz oluncaya kadar, en az 5 dakika daha çırpmaya devam edin.
Fıstığı ilave edip spatulayla karıştırın. Hindistancevizini katıp tekrar karıştırın. Karışımı buzdolabına koyup 2 saat kadar bekletin. Böylece kurabiye hemen sertleşecektir.
Buzdolabından çıkarıp parçalar kopararak avuçlarınız arasında yuvarlayın. Pudraşekerine bulayıp önceden 170 derecede ısıttığınız fırında 13-15 dakika pişirip çıkarın (kenarlarının hafifçe kızarması yeterli) ve servis yapın. Bu kurabiye sıcaklıkla kabarıp genişliyor, bu yüzden tepsiye aralıklı koyun. Afiyet olsun...

 Ayselin fıstıklı kokosu

MALZEME LİSTESİ

◊ 3 adet yumurtanın akı
◊ 200 gr tozşeker (1 su bardağı)
◊ 160 gr hindistancevizi (2 su bardağı)
◊ 220 gr toz fıstık (1,5 su bardağı + 1 yemek kaşığı dolusu)
◊ Kaplamak için; 1 kase pudraşekeri

CEViZLi ZEYTiN PiYAZI 

Zeytin tuzluysa bol soğuk suyla yıkayıp iyice süzün. Sıvıyağı ve pirinç tanesi büyüklüğünde doğradığınız sarımsakları tavaya koyup 2 dakika kadar ısıtın. Zeytinleri hemen katıp karıştırarak en az 12-15 dakika kavurun.
Zeytinler iyice yumuşayınca çok ince doğradığınız yeşil soğan ile cevizi ilave edip 5 dakika daha kavurun ve ocaktan alın.
Sıcakken kavanozlara koyup kapaklarını kapatın. Soğuyunca buzdolabına koyun. Sabah kahvaltılarında lor peyniriyle tüketebilirsiniz. Servis yaparken kekik ve pul biber ekleyin.
Afiyet olsun...

Ayselin fıstıklı kokosu

MALZEME LİSTESİ

◊ 4 su bardağı file zeytin (siyah ya da yeşil olabilir)
◊ Yarım su bardağı sıvıyağ
◊ 10 diş sarımsak
◊ 1 adet taze soğanın yeşil kısmı
◊ Yarım su bardağı çekilmiş ceviz içi
◊ 1 yemek kaşığı kekik, kırmızı pul biber

 

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