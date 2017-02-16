Yumurta aklarını derin bir kaba koyup yarım su bardağı tozşekeri ekleyin ve mikserin yüksek devriyle en az 5 dakika, beyazlaşıncaya kadar çırpın.
Aysel'in fıstıklı kokosu
Kalan şekeri ekleyip kar gibi beyaz oluncaya kadar, en az 5 dakika daha çırpmaya devam edin.
Fıstığı ilave edip spatulayla karıştırın. Hindistancevizini katıp tekrar karıştırın. Karışımı buzdolabına koyup 2 saat kadar bekletin. Böylece kurabiye hemen sertleşecektir.
Buzdolabından çıkarıp parçalar kopararak avuçlarınız arasında yuvarlayın. Pudraşekerine bulayıp önceden 170 derecede ısıttığınız fırında 13-15 dakika pişirip çıkarın (kenarlarının hafifçe kızarması yeterli) ve servis yapın. Bu kurabiye sıcaklıkla kabarıp genişliyor, bu yüzden tepsiye aralıklı koyun. Afiyet olsun...
MALZEME LİSTESİ
◊ 3 adet yumurtanın akı
◊ 200 gr tozşeker (1 su bardağı)
◊ 160 gr hindistancevizi (2 su bardağı)
◊ 220 gr toz fıstık (1,5 su bardağı + 1 yemek kaşığı dolusu)
◊ Kaplamak için; 1 kase pudraşekeri
CEViZLi ZEYTiN PiYAZI
Zeytin tuzluysa bol soğuk suyla yıkayıp iyice süzün. Sıvıyağı ve pirinç tanesi büyüklüğünde doğradığınız sarımsakları tavaya koyup 2 dakika kadar ısıtın. Zeytinleri hemen katıp karıştırarak en az 12-15 dakika kavurun.
Zeytinler iyice yumuşayınca çok ince doğradığınız yeşil soğan ile cevizi ilave edip 5 dakika daha kavurun ve ocaktan alın.
Sıcakken kavanozlara koyup kapaklarını kapatın. Soğuyunca buzdolabına koyun. Sabah kahvaltılarında lor peyniriyle tüketebilirsiniz. Servis yaparken kekik ve pul biber ekleyin.
Afiyet olsun...
MALZEME LİSTESİ
◊ 4 su bardağı file zeytin (siyah ya da yeşil olabilir)
◊ Yarım su bardağı sıvıyağ
◊ 10 diş sarımsak
◊ 1 adet taze soğanın yeşil kısmı
◊ Yarım su bardağı çekilmiş ceviz içi
◊ 1 yemek kaşığı kekik, kırmızı pul biber
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