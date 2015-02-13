Ayranlı ayçekirdekli poğaça

Malzemeler

* Yarım su bardağı sıvıyağ (zeytinyağı kullanırsanız poğaçanız daha çıtır olur)

* Yarım su bardağı erimiş tereyağı

* 1 su bardağı koyu kıvamlı ayran (kefir de kullanabilirsiniz)

* 1 paket karbonat

* 1 yemek kaşığı limon suyu

* 1 adet yumurtanın akı

* 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

* 1 tatlı kaşığı tuz, pul biber, kekik, nane

* Yarım demet maydanoz, dereotu

* 1 çay bardağı ayçekirdeği içi (kabak çekirdeği içi de olur)

* Alabildiği kadar un

YAPILIŞI

Ayranı yoğurma kabına koyun. Karbonat ve limon suyunu katıp çatalla çırpın. Foşur foşur etmesi, kabarcıklar çıkması gerekiyor.

Yumurta akı, rendelenmiş kaşar peyniri (beyaz peynir de kullanabilirsiniz), incecik doğranmış maydanoz ve dereotunu hemen ekleyin. Tuz, pul biber, kekik, nane ve ayçekirdeğini ilave edip çatalla karıştırmaya devam edin.

Unu da azar azar ilave edin. (yaklaşık 2,5 su bardağı un yeterli olur) Yoğurarak, çok yumuşak, hafif ele yapışan bir hamur elde edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp parçaları ince uzun hale getirin ve fırın tepsisine yerleştirin.

Önceden ısıtıp 180 dereceye ayarladığınız fırında iyice pişirin. Bu gevrek, baharatlı poğaça çayın yanına nefis olur.

Afiyet olsun...

Balkabaklı gözleme

Malzemeler

* 2 adet hazır yufka

* 4 dilim balkabağı

* 2 adet kuru soğan

* 1 kahve fincanı zeytinyağı

* 100 gr tereyağı

* 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber

YAPILIŞI

Balkabaklarını rendenin iri delikli tarafıyla rendeleyin. Zeytinyağını ve tereyağının yarısını geniş bir tavaya koyup kızdırın. Soğanları yemeklik doğrayıp tavaya koyun ve 3-4 dakika kavurun.

Balkabağını ilave edip karıştırarak 7-8 dakika daha pişirin. Tuzu ve bol karabiberi serpiştirip karıştırın ve ocaktan alın. Yufkalardan birini tezgaha yayıp dört tarafını üzerine katlayarak büyükçe, kare şeklinde bir yufka elde edin.

Kavurduğunuz balkabağının yarısını yufkanın üzerine yayın. Yufkayı dört eşit parçaya bölüp her parçayı dikdörtgen elde edecek şekilde ikiye katlayın. Diğer yufkaya da aynı işlemleri uygulayın.

Yanmaz yapışmaz bir tavayı ocakta kızdırın. Gözlemeleri kızgın tavada önlü arkalı kızartıp üzerlerini kalan tereyağıyla yağlayın. Sıcak sıcak servise sunun.

Afiyet olsun...