Asmalı pide

8 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişme süresi: 30 dakika

Malzemeler

* 15-20 adet salamura asma yaprağı

Hamur için;

* 2 su bardağı ılık süt

* Yarım paket yaş maya

* 1 tatlı kaşığı tozşeker

* 1 çay kaşığı tuz

* 1,5 su bardağı un

* Yarım demet taze nane

* 2 adet yeşil soğan

* Yarım demet dereotu

Yapılışı

Asma yapraklarını geceden suya koyun ki tuzu çıksın. Sabah süzüp elinizle sıkın ve saplarını kesin. Asma yapraklarını 25 santim çapındaki tavaya birazcık tavanın dışına sarkacak şekilde yerleştirin.

Sütü ılık hale getirin. Yaş mayayı büyük bir cam kaseye aktarın. Ilık sütü üzerine aktarıp tuz ve şekeri ekleyin ve tel çırpıcı yardımıyla çırpın. Unu ilave edip çırpmaya devam edin. Hamuru 30 dakika dinlendirin.

Yeşillikleri incecik doğrayıp dinlenmiş hamura ekleyin. Koyu boza kıvamında bir hamur elde edeceksiniz.

Hazırladığınız hamuru tavadaki asma yapraklarının üzerine yayın. Pişerken çok kabardığı için kısık ateşin üzerine oturtup tavanın kapağını kapatın. 25-30 dakika pişirin.

Omlet gibi ters çevirip arkasını da pişirin. Pişince servis tabağına alıp dilimleyerek servise sunun.



Bezelyeli ekşili köfte

6 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Malzeme listesi

* 2 su bardağı konserve ya da taze bezelye

(en büyük boy olsun)

* 1 adet orta boy havuç

* 2 çay kaşığı tuz, karabiber

* 1 adet orta boy kuru soğan

* 5 yemek kaşığı zeytinyağı

* 1 yemek kaşığı domates salçası

(2 adet küp doğranmış domates de kullanabilirsiniz)

Köfte için;

* 250 gr yağsız kıyma

* 1 su bardağı ince köftelik bulgur

* 1 adet yumurta

* 1 çay bardağı ılık su

* 4 çay kaşığı un

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

* 2 çay kaşığı kuru nane, kuru fesleğen

Sos için;

* 2 adet limonun suyu

* 2 tatlı kaşığı un

* 1 adet yumurtanın sarısı

YAPILIŞI

Bu yemek için taze bezelye kullanacaksanız, önceden yumuşayıncaya kadar kadar haşlayıp süzün.

Köfteleri hazırlamak için; ince bulguru derin bir kaba koyun. Üzerine 1 çay bardağı ılık suyu gezdirip bulgurun yumuşaması, kabarması için yaklaşık 10 dakika bekletin.

Yumuşayan bulgurun üzerine kıymayı ve yumurtayı ekleyip unu katın. Tuz, karabiber, kuru nane ve kuru fesleğeni serpiştirin. Malzemeleri iyice karışıncaya kadar, sıkıca yoğurun.

Hazırladığınız köfte hamurundan fındık büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Yaptığınız köfteleri hafifçe un serpilmiş bir tepsiye yan yana dizin.

Diğer taraftan, zeytinyağını orta boy bir tencereye koyup kızdırın. Rendelenmiş havuç ve soğanı ilave edin. Sürekli karıştırarak 2 dakika kavurun. Salçayı ekleyip 1-2 dakika daha kavurduktan sonra sıcak haldeki 10 su bardağı et ya da tavuk suyunu, karıştırarak tencereye aktarın. Tuz ve karabiberi katın.

Su kaynamaya başlayınca hazırladığınız köfteleri yavaş yavaş tencereye ekleyin. Tahta kaşıkla arada sırada karıştırarak 10 dakika pişirin. Suyu süzülmüş konserve bezelyeyi ya da haşlanmış bezelyeyi ekleyin.

Limon suyu, yumurta sarısı ve unu küçük bir kasede çatalla iyice çırpın. Bu karışıma köftenin sıcak suyundan bir kepçe katarak karıştırın. Ilıklaşmış karışımı yemeğe yavaş yavaş aktarın. Sık sık karıştırarak1-2 dakika daha pişirip ocaktan alın. Tuzunu kontrol edip sıcak olarak servise sunun.

Kaymaklı ekmek kadayıfı

6 kişilik

Hazırlama süresi: 25 dakika

Pişme süresi: 60 dakika

Malzemeler

* 1 adet ekmek kadayıfı (çift katlı)

Karamel şerbeti için;

* 1 su bardağı tozşeker

* 1 su bardağı sıcak su

Şerbet için;

* 6 su bardağı su

* 1 su bardağı üzüm pekmezi (dut ya da harnup pekmezi de olabilir)

* 7 su bardağı tozşeker

* Yarım adet limonun suyu

Ayrıca;

* 300 gr taze kaymak

* Ceviz içi, yeşil fıstık tozu

YAPILIŞI

Ekmek kadayıfını bıçakla enlemesine keserek ikiye ayırın. Kestiğiniz parçaları geniş bir tepsiye üst üste koyun. Üzerini tam örtecek kadar ılık suyu tepsiye aktarın ve kadayıf parçalarını bu suda 20-30 dakika beklettikten sonra iyice süzün. (Hatta kadayıfın üstüne bastırıp, suyunu iyice çıkarın ki tadı daha güzel olsun.)

Diğer taraftan, 1 su bardağı tozşekeri küçük bir tencereye koyup kısık ateşte, şeker eriyip kahverengileşinceye, karamelize oluncaya kadar pişirin.

Üzerine hemen 1 su bardağı daha sıcak su ekleyip tekrar kaynatın. (Çok sıçrar, uzakta durun.) Kaynayan şurubu ocaktan alın.

Hazırladığınız bu karamelli şurubu, henüz sıcak haldeyken ekmek kadayıfının üzerine aktarıp tatlıyı bir kenarda bekletin.

Diğer taraftan, şerbetini hazırlamak için; kalan 7 su bardağı şeker, pekmez ve 6 su bardağı suyu başka bir tencereye aktarıp orta ısılı ateşte kaynamaya bırakın. Şurup kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp limon suyunu ekleyin ve 10-15 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alın.

Hazırladığınız sıcak şerbeti ekmek kadayıfının üzerine, her tarafına eşit olarak dağılacak şekilde gezdirin. Şerbeti iyice çekmesi için kadayıfın ortasında artı şeklinde küçük bir çizik atın. Kadayıfın üzerini kapatarak çok kısık ateşte, 60 dakika kadar pişirin. Pişirirken arada sırada tepside biriken şerbeti kaşıkla alarak üzerine gezdirin ve tepsiyi sık sık çevirerek sallayın. Kadayıf şerbetini iyice çeksin. Ama altı çabuk yanar dikkat edin.

Ekmek kadayıfının kapağını açıp ocaktan alın. Soğumasını bekleyip kare ya da pizza gibi dilimledikten sonra servis tabağına yerleştirin. Üzerine taze kaymak, ceviz içi ve ya yeşil fıstık tozu koyarak servise sunun.

Afiyet olsun...