Asmalı pide

MALZEMELER

* 15-20 adet salamura asma yaprağı

Hamur için;

* 2 su bardağı ılık süt

* Yarım paket yaş maya

* 1 tatlı kaşığı tozşeker

* 1 çay kaşığı tuz

* 1,5 su bardağı un

* Yarım demet taze nane

* 2 adet yeşil soğan

* Yarım demet dereotu

YAPILIŞI

Asma yapraklarını geceden suya koyun ki tuzu çıksın. Sabah süzüp elinizle sıkın ve saplarını kesin. Asma yapraklarını 25 santim çapındaki tavaya birazcık tavanın dışına sarkacak şekilde yerleştirin.

Sütü ılık hale getirin. Yaş mayayı büyük bir cam kaseye aktarın. Ilık sütü üzerine aktarıp tuz ve şekeri ekleyin ve tel çırpıcı yardımıyla çırpın. Unu ilave edip çırpmaya devam edin. Hamuru 30 dakika dinlendirin.

Yeşillikleri incecik doğrayıp dinlenmiş hamura ekleyin. Koyu boza kıvamında bir hamur elde edeceksiniz.

Hazırladığınız hamuru tavadaki asma yapraklarının üzerine yayın. Pişerken çok kabardığı için kısık ateşin üzerine oturtup tavanın kapağını kapatın. 25-30 dakika pişirin.

Omlet gibi ters çevirip arkasını da pişirin. Pişince servis tabağına alıp dilimleyerek servise sunun.

Afiyet olsun...



Kakaolu cevizli pekmez tatlısı

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ 5 DAKİKA

PİŞME SÜRESİ 15 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

* 1 su bardağı pekmez ( dut, üzüm veya keçiboynuzu pekmezi kullanabilirsiniz)

* 4 tepeleme yemek kaşığı mısır nişastası

* 1 tepeleme yemek kaşığı kakao

* 3 su bardağı soğuk su

* 1 su bardağı toz şeker

* 1,5 su bardağı çekilmiş ceviz içi

YAPILIŞI

Mısır nişastası ve kakaoyu derin bir kaba aktarıp üzerine 1 su bardağı soğuk suyu ilave edin. Tel bir çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırarak, pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar ezin. Üzerine kalan 2 su bardağı suyu, şekeri ve pekmezi de ilave ettikten sonra tekrar karıştırın.

Bu nişastalı pekmezli suyu orta boy bir tencereye aktarın. Orta ısılı ateşte, sürekli karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp yine sürekli karıştırarak 2 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın.

Henüz sıcak haldeyken çekilmiş ceviz içini ilave ederek karıştırın. Sık sık karıştırarak tatlının ılıklaşmasını bekleyin.

Pekmezli pelteyi ister kup bardaklarına ya da muhallebi kaselerine, ister geniş ve kenarları yüksek bir servis tabağına aktarın. Soğuması için buzdolabında 3-4 saat bekletin. Üzerini rendelenmiş çikolata, fındık ve cevizle süsleyerek servise sunun. İyice soğuduktan sonra tıpkı pasta gibi dilimleyerek de servise sunabilirsiniz.

Not: Pasta kalıbının içini suyla çalkalayarak iyice ıslatın. Bu ıslak kalıba ılınan pekmezli tatlıyı boşaltın. Buzdolabına koyup en az 5-6 saat bekletin. Ters çevirip kalıbın içinden çıkarın.

Not: Pekmezin faydasını bilenlere özellikle keçiboynuzu pekmezi (harnup) denemeleri öneririm. Eskiler hastalarına ve çocuklara şifa verdiklerine inanırlarmış.

Afiyet olsun...