Aşık Veysel’i sevmek

Sadece Sivas’ın değil, ülkemizin en önemli insan miraslarından biri olan Aşık Veysel, aşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden biri. “Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece, bilmiyorum ne haldeyim” diye başlayıp “benim sadık yârim kara topraktır” diye devam eden türküyü her dinlediğimde gözyaşlarına boğulurum.

Şiirlerinde hep birlik beraberlik mesajı veren, özünde sözünde çok samimi ve içten olan Aşık Veysel’in çok büyük hayranıyım. Bana göre o, 20. yüzyıl halk şiirinin en önemli temsilcisi. Bir gün onun köyünü ve müzeye çevrilen evini mutlaka ziyaret etmek isterim.

Yolum, Atatürk’ün Cumhuriyetimizin temellerini attığı ve Aşık Veysel’in memleketi olan Sivas’a yıllar sonra tekrar düştü.



SİVAS ZENGİN BİR YEMEK KÜLTÜRÜNE SAHİP

Sevgili eşim Doktor Bey’in memleketi olması dolayısıyla Sivas-Divriği’ye gelin gittim. Kayınvalidem ve görümcem sayesinde yemeklerini, adet, gelenek ve göreneklerini öğrendiğim Sivas’a bu seferki gidişim televizyon programı nedeniyle oldu.

Anadolu Selçuklu Devleti’nin ilk başkenti olan Sivas İpek Yolu üzerindeki konumu nedeniyle de çok zengin olan yemek kültürüyle de keşfedilmeyi bekliyor.

Her ne kadar yöresel yemekleri et ve hamur işi ağırlıklı olsa da madımak, peskutan çorbası, Sivas hurması, yat geberlik, herle aşı, tırhıt, hinkal, hasude, üzümlü çorba, Divriği alatlı pilavı, sarığın burması gibi yemeklerin olduğu müthiş bir yemek çeşitliliğine ve zengin bir yemek kültürüne sahip. Hele bir kelle tatlısı var ki Anadolu’da gördüğüm en zahmetli ve yapımı maharet isteyen lezzet.

Ben bu tatlıya şekli şemali, kat kat oluşu ve içindeki malzemelerin zenginliği dolayısıyla “Sivas pastası” diyorum. Hani üzerine şerbet yerine çikolatalı sos dökseniz değme Fransız pastalarına taş çıkarır.



MİS KEBAP’TA DÖNER YİYİN

Güne “bugün ne pişirsek” diye başlayan, işe gitmeden, eşleriyle akşam yemeği hakkında konuşan, yemekle oturup yemekle kalkan insanların memleketi Sivas. Eğer yolunuz bir gün Sivas’a düşerse Mis Kebap’ta hayatınızın en lezzetli dönerini, Aşçıbaşı’nda sütlü nuriye, havaalanı yolundaki Lezzetçi’de ise Sivas kebabı yemenizi şiddetle tavsiye ederim.

Yazımı bitiren son sözlerim de şunlar olsun izninizle:

“Bahçelerde mor erik / Dallarını eğerik/ Bize Sivaslı derler/ Güzelini seçerik”

