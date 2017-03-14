ANTEP USULÜ ZEYTİNYAĞLI KARIŞIK DOLMA

MALZEMELER

- 10 adet kuru patlıcan, kuru biber

- 10 adet haylan kabağı, kuru tüylü acur

- 30–40 adet salamura yaprak

- 2 su bardağı pirinç

- 1 su bardağı zeytinyağı

- 1 yemek kaşığı biber salçası

- 1 yemek kaşığı domates salçası

- 3 adet kuru soğan

- 7-8 diş sarımsak

- 1 yemek kaşığı kuru nane, pul biber

- 1 çay kaşığı tuz, karabiber

- 1 adet limonun suyu

İç harcı için, soğanları ince ince kıyıp zeytinyağında 7-8 dakika kavurun.

Soğuk suda yıkadığınız pirinci süzüp ilave edin. Salçalar, ince kıyılmış sarımsak, pul biber, kuru nane, karabiber ve tuzu ekleyin. 7-8 dakika daha kavurup ocaktan alın. Soğumaya bırakın.

Patlıcanlar, haylan kabağı ve tüylü acurları sıcak suda, hafif yumuşayıncaya kadar haşlayın. Yaprakları sıcak suda 5 dakika kadar haşlayın ve birkaç kez suyunu değiştirerek tuzunu giderin. Kuru biberleri de soğuk suda 10 dakika bekletin.

Uygun bir tencerenin tabanına birkaç yaprak dizin. Kalan yaprakların içine birer tatlı kaşığına yakın iç harcından koyup gevşek bir şekilde sarın. Sarmaları tencerenin dibine çok sıkı olmayacak şekilde dizin.

Kabak, patlıcan ve biberleri, üçte ikisine kadar harçla doldurup ağızlarını yumarak tencereye dizin. Üzerine dolma taşı veya tabak koyun. Dolmaları hafif aşacak kadar sıcak su ilave edin. Kaynamaya başlayınca kısık ateşte 40-45 dakika pişirin.

Limon suyunu ekleyip 10-15 dakika daha pişirdikten sonra suyunu süzün. Uygun bir servis kabını tencerenin üzerine kapatıp ters çevirin ya da tek tek alarak servis tabağına dizin ve servis yapın.

GAZİANTEP YAPMASI

MALZEME LİSTESİ

◊ 3 su bardağı simit

(ince bulgur)

◊ 350 gr. çiğköftelik kıyma

◊ 1 adet orta boy kuru soğan

◊ 3-4 diş sarımsak

◊ 2 yemek kaşığı un

◊ 1 yemek kaşığı kimyon, pul biber

◊ 1 çay kaşığı karabiber, tuz

Bir kaseye su koyun (Yoğururken ve şekil verirken elinizi sık sık suya batıracaksınız)...

Soğanı incecik kıyın. Diğer malzemeleri ilave ederek karıştırın. Elinizle yoğurarak veya et makinesinden geçirerek köfte kıvamına gelinceye kadar uzun süre yoğurun. (Kıvama gelmesi için gerekli miktarda su ekleyin.)

Köfteden iri ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Avuçlarınızı suyla ıslatıp köfteleri yuvarlayın. Sonra yassı hale getirip 5-6 mm kalınlığında 6-7 santim çapında daireler haline getirin.

Hazırladığınız köfteleri kızgın yağda önlü arkalı kızartıp kağıt peçete üzerine alın ve servis yapın.

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