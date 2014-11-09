Antakyalı Adeviye Teyze

Onunla Antakya’da tanıştım ama biliyorum ki Anadolu onun gibi binlerce kadını barındıran, yetiştiren bir coğrafya.

Evi, çocukları, torunları ve kocası için her şeyi yapmış Adeviye Teyze. Ve hâlâ da yapmaya devam ediyor. Kocası Hacı Amca “Artık çok yoruldu” diyor onun için ve istiyor ki birazcık dinlensin, birazcık köşesinde otursun ama Adeviye Teyze ilerlemiş yaşına rağmen bir dakika bile boş durmayı sevmiyor.

Şimdi aşağıda sıralayacağım bütün işler Adeviye Teyze tarafından keyif alınarak yapılıyor ve inşallah uzun bir süre daha yapılmaya devam edecek...



DUTTAN ŞURUP NARDAN NAR EKŞİSİ

Adeviye Teyze duttan şurup, nardan nar ekşisi yapıyor. Biber salçasının haricinde baş biberleri güneşte kurutuyor, bir Antakya klasiği olarak kurumuş baş biberlerini kışın yemeklerde kullanıyor.

Sonra, keçi sütünden tuzlu yoğurt hazırlıyor ki tuzlu yoğurt da Antakya mutfağının vazgeçilmezleri arasında. Antakyalılar hemen bütün yemeklere kaşık kaşık tuzlu yoğurt ekliyor ve yemeklerine tuzlu yoğurtla lezzet katıyorlar.

Çökeleğe baharat ve biber ekleyip köfte gibi yoğuruyor. Yuvarlayıp bir siniye diziyor ve güneşte kurutarak sürk yapıyor. Sürk de Antakya kış kahvaltılarının ve öğünlerin vazgeçilmezi.

Kırma zeytin hazırlıyor. Özellikle küçük ve yağlı halhalı zeytininin tadına doyum olmuyor. Bir gün Antakya’ya yolunuz düşerse bu zeytinlerin ve özellikle yeşil soğan, maydanoz ve nar ekşisiyle yapılan salatanın tadına bakmalısınız.



ONUN İÇİN “SIRADAN”

Adeviye Teyze zahter de kurutuyor. Ama en önemlisi toz zahter hazırlıyor. Bir nevi dağ kekiği olan zahter Antakya’da kurutuluyor, dövülüyor ve içine ceviz, leblebi, sumak, susam ve kavun çekirdeğine kadar pek çok şey eklenerek muhteşem bir karışım elde ediliyor. Bu sihirli karışım kahvaltıda zeytinyağı ve kızarmış ekmekle tüketiliyor.

Adeviye Teyze ayrıca kışa hazır olsun diye turşu kuruyor. Özellikle salatalık ve biberden turşu kurmayı hiç ama hiç ihmal etmiyor. Asma yaprağı salamurası ve üzüm pekmezi yapmak da onun ihmal etmedikleri arasında.

Taze peyniri ve toprak tepsiye basılıp toprağa gömülerek yapılan çörekotlu peyniri de saymamak olmaz. Hemen her meyveden reçel yapıyor, domates ve börülce kurutuyor.

Elbette ki Adeviye Teyze’nin hamaratlığını bu kadarcık yere sığdırmak mümkün değil. Sadece kısacık bir özetti benim yazdığım. Pek çok Anadolu kadını gibi Adeviye Teyze de yaptıklarıyla övünmeyi hiç sevmiyor. Onun için tüm bu saydığımız işler “abartılmaması gereken” ya da “sıradan” şeyler.

O da pek çok Anadolu kadını gibi yaptıklarını yedirdiğinde mutlu oluyor.

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