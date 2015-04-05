Antakya’nın nefis dayanıklı kurabiyesi

Ev yapımı dayanıklı yiyecekler denince aklınıza neler gelir? Turşu ve konserveler dışında elbette. İşte bu soruyu Antakyalılara sorduğunuzda cevaplardan biri de kömbe olur. Çünkü bu muhteşem lezzetli kurabiye uygun şartlarda saklandığında yaklaşık iki ay dayanır ve Antakyalılar bu kurabiyeye bayılır.



Bakmayın sadece Antakyalılardan söz ettiğime; kömbe ufak tefek değişikliklerle ve farklı isimlerle pek çok yöremizin mutfağında vardır ama ben bugün sizlere hayranı olduğum Antakya mutfağının vazgeçilmez tatlarından biri olarak kömbeden bahsedeceğim.



BAYRAM YİYECEĞİ



Kömbe bir bayram yiyeceği olarak bilinir Antakya’da. Bayramlardan bir hafta önce Antakya sokaklarını hoş bir baharat ve hamur kokusu alır. Çünkü fırınlarda ve evlerde kömbeler yapılmaya başlamıştır.



İdeal olanı, kömbenin içine yedi çeşit baharat koymaktır. Bu baharatlardır kömbeye o eşsiz lezzeti ve kokuyu veren.



Çok özel bir hamur hazırlanır ve içine tarçın, yenibahar, muskat, toz karanfil, zencefil, mahlep ve dövülmüş damla sakızı koyulur. Sonra hamur özel kalıplara alınarak şekillendirilir.



Bence kömbeyi kömbe yapanlardan biri de bu özel kalıplardır. Bu kalıplardan elinizde varsa ihtiyacınız olan tek şey sağlam kaynaktan edinilmiş bir kömbe tarifidir ki Antakya’da herkes annesinden, anneannesinden öğrendiği tarifi uygular. Yani herkesin tarifi aslında bir aile geleneğinin simgesidir. Bu yüzdendir ki bayramlarda yapılan kömbeler lezzet açısından hep yarış halindedir. Her kadın kendi ailesinin tarifiyle yapar kömbesini, sonra misafirlerin gelmesi beklenir.



BECERİ VE SABIR İSTER



Kömbe yapmak ustalık işidir aynı zamanda. Hamurunu tutturmak, kalıba düzgünce yerleştirmek, kalıptan çıkarmak... Kulağa basit gibi gelse de iyi kömbe yapmak beceri ve sabır ister. Sonrası, usta ellerden çıkma muhteşem lezzetli kurabiyenin sıcak bir bardak çayla dansı...



Kömbe için bayram yiyeceği dedim ama o aynı zamanda öğrenci yiyeceğidir de. Antakyalı olup da üniversiteyi başka kentlerde okuyanlar ne demek istediğimi hemen anlamışlardır eminim.

Üniversite yurtları ve öğrenci evleri için kömbe demek, çayın yanına, kahvaltılarda yenecek hazır kurabiye demektir. Aileler kolilerle çocuklarına kömbe gönderirler. Nasılsa dayanır kömbe, haftalarca eşlik eder memleket hasreti çeken öğrencilere. Sonra, uzun final dönemlerinde, gelsin bir bardak çayın yanına muhteşem lezzeti ve kokusuyla kömbe...



Anadolu kömbe gibi nice yemekleri barındırır bağrında. Hikâyesi, esprisi, hassasiyeti olan yemeklerdir bunlar.



Kömbeyi ilk defa duyup da denemek isteyenler, kalıbı ve kömbe için özel olarak satılan baharat karışımını internet üzerinden satın alabilirler.



Tarife gelince... Tavsiyem, Antakyalı eş, dost, hısım, akraba, kim varsa aransın, hem hâl hatır sorulsun, hem kömbe tarifi alınsın.



Kömbe yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin.

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