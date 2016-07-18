ANKARA TAVASI

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 30 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 40 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

* 1,5 kg kuzu incik veya kuzu kuşbaşı

* 100 gr. tereyağı

* 3 su bardağı arpa şehriye

* 2 adet orta boy kuru soğan

* 2-3 diş sarımsak

* 2 adet orta boy domates

* 3 adet yeşil sivribiber

* 1 çay kaşığı kimyon, yenibahar, tuz, karabiber

* Alabildiği kadar sıcak su

YAPILIŞI

Kuzu incikleri biraz tereyağı ve ikiye bölünmüş soğanla yüksek ateşte 5-7 dakika pişirin. Bu işleme “mühürleme” denir. Üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edip tencerenin kapağını kapatın ve yumuşayıncaya kadar pişirin.

Başka bir tencerede yemeklik incecik doğradığınız soğanı, sarımsakları ve yeşilbiberleri tereyağında 5-6 dakika kavurun. Üzerine arpa şehriyeyi ekleyip 5-6 dakika daha kavurmaya devam edin. Yenibahar, tuz, kimyon, karabiberi katıp karıştırın.

Kavurduğunuz malzemeleri kare bir borcama aktarın. Haşladığınız etin suyundan arpa şehriyenin üzerini tam kapatacak kadar aktarın.

Üzerine incik etlerini yerleştirin. İncecik halkalar halinde dilimlenmiş domatesleri üzerine dizerek 180 dereceye ayarlayıp önceden ısıttığınız fırında 30 dakika pişirip çıkarın. Şehriye suyunu çekip yumuşayınca yemek pişmiş demektir. Yemek servise hazırdır.

Afiyet olsun...

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KIRMIZI MERCİMEK KÖFTESİ

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 35 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 20 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

* 1 su bardağı kırmızı mercimek

* 3,5 su bardağı su

* 1 su bardağı ince bulgur

* 1 çay bardağı zeytinyağı

* 2 adet kuru soğan

* 4 diş sarımsak

* 2 yemek kaşığı domates salçası

* 5 adet yeşil soğan

* 1 demet maydanoz

* 2 çay kaşığı tuz, pul biber

* Kimyon, nane

YAPILIŞI

Kırmızı mercimeği yıkayıp süzdükten sonra, üzerine 4 su bardağı su ekleyerek orta boy bir tencerede haşlanmaya bırakın. Yaklaşık 12 -13 dakika kadar haşlamanız yeterlidir. Mercimek çabuk pişen bir baklagildir. Ayrıca çok pişip dağılmaması gerekir. Suyunu da çok koymayın, çünkü vıcık vıcık olur, şekil vermeniz zorlaşır.

Mercimekler suyunu tam çekmek üzereyken bulguru aktarıp karıştırın. Ocağın altını epeyce kısarak 1-2 dakika kadar pişirdikten sonra tuz, pul biber ve kimyonu serpiştirip hemen ocaktan alın.

Tencerenin kapağını açmadan 10-15 dakika kadar bekletin. Böylece bulgur iyice yumuşayacaktır. (Kuru pilav kıvamında olmalı)

Diğer taraftan, zeytinyağını orta boy bir tavada kızdırıp incecik kıydığınız kuru soğanları, pirinç tanesi büyüklüğünde doğradığınız sarımsakları ve salçayı ilave edin (İsterseniz 1 kaşık kadar da tatlı biber salçası katabilirsiniz). Sürekli karıştırarak 5-6 dakika, soğan iyice yumuşayıncaya kadar pişirin ve ocaktan alın.

Bu sosu sıcakken bulgurlu mercimekli karışımın üzerine ilave edip kaşıkla iyice karıştırın. Soğuması için 10-15 dakika bekledikten sonra yoğurmaya başlayın.

Kuru nane, kuru fesleğen, çok ince kıydığınız maydanoz ve yine incecik doğradığınız yeşil soğanı ekleyip tüm malzemeler iyice karışana kadar yoğurmaya devam edin. Limon suyunu da bu aşamada katın.

Elinizi sık sık suya batırarak köfte harcından parçalar koparıp sıkın ve parmak şekli vererek servis tabağına dizin.

Yanına turşu ve yeşil salata malzemeleri koyarak servise sunun.

Not: Kırmızı mercimek köftesi yeşillikler katılmadan en az 7-8 dakika kadar yoğrulmalı. Böylece dağılması engellenecektir. Yoğurma işlemini yaparken elinizi sık sık soğuk suya batırabilirsiniz.