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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Anılarla yoğrulmuş yemekler

4 Ocak 2016

Bazen biri yaklaşır yanınıza. Elinde kendi kitabı, imzalamıştır da üstelik size ithafen.

İşte en sevdiğim tanışma biçimlerinden biridir bu. Hele bir de bana hediye edilen kitap yemek kitabıysa, değmeyin keyfime. “Kim bilir neler, ne cevherler vardır şimdi bu kitabın içinde” diye düşünür, heyecanlanırım.

İşte bu güzel insanlardan biri de Sema Özer.
Geçen haftalarda kendisiyle tanışma şansına sahip oldum ve “Annemin Sofralarına Yolculuk”ta böylece geçmiş oldu elime. Sema Özer’in çocuk kardiyolojisi profesörü olduğunu ise sonradan öğrendim. Bursa doğumlu Sema Hanım. Evli ve iki çocuk annesi. Mutlu bir anne kısacası ama onu bir yemek kitabı yazmaya teşvik eden annesi ve annesinin kurduğu güzel sofralar olmuş.
Annesi Nebahat Kırtay’ın sofralarından esinlenerek çıktığı bu yemek kitabı yolculuğunda ona dost sofraları da eşlik etmiş ve zengin bir kitap çıkmış ortaya. Çorbalardan et yemeklerine, zeytinyağlılardan hamur işlerine, tatlı ve reçellerden içeceklere, Türk mutfağında ne ararsanız var “Annemin Sofralarına Yolculuk”ta.
Sadece bir yemek kitabı yazmakla kalmamış Sema Özer. Yemek tariflerinin arasına yerleştirdiği anıları, fotoğrafları ve eşiyle, çocuklarıyla yaşadığı hayattan kesitlerle zengin bir içerik oluşturmuş. Kitap Detay Yayıncılık’tan çıkmış ve sizler tarafından keşfedilmeyi bekliyor.
Sema Hanım şöyle söylüyor kitabın önsözünde: “Yaşadığım sürece yaşattığın inanılmaz sofralar için teşekkürler anne. Bursa kebabını, kuzu sarmasını, kayganayı, yalancı dolmayı, turşuyu, aşureyi, lokmayı, akıtmayı, Bursa lokumunu, çatallı kurabiyeyi, lohusa şerbetini, su muhallebisini henüz hiç kimse senin kadar güzel yapamadı. İstedim ki diğer insanlar da katılamadıkları güzel sofraları seninle yaşasınlar.”
“Annemin Sofralarına Yolculuk”, yemeği, yemekle paylaşılan hayatları, güzel aile sofralarını seven herkese tavsiye edilir.

Sahrap Soysal'ın nefis yemek tarifleri için bizi takip etmeye devam edin.

 

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