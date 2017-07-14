ALSAS USULÜ TAVUK

MALZEME LİSTESİ

◊ 400 gr kuşbaşı tavuk eti

◊ 3 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ 2 adet orta boy havuç

◊ 2 adet orta boy kabak

◊ 1 su bardağı hazır süt kreması

◊ 1 su bardağı süt

◊ Yarım su bardağı rendelenmiş eski kaşar

◊ 1 tepeleme yemek kaşığı mısır nişastası

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kuru fesleğen

Havuç ve kabakları soyup kuşbaşı doğrayın. Bir tencereye 8 su bardağı su ve 1 çay kaşığı tuz koyup kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca havuçları ekleyip 5 dakika pişirin. Kabakları ekleyip 5 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın. Süzüp bir kenarda bekletin. Zeytinyağını geniş bir tavaya koyup kızdırın. Tavuk etini tavaya aktarıp karıştırarak 8-9 dakika pişirin ve ocaktan alın. Tavuğu fırına dayanıklı orta boy bir borcama aktarın. Sebzeleri ilave edip karıştırın. Krema, süt ve nişastayı bir kaseye koyup iyice çırpın. Peyniri katıp çırpmaya devam edin. Tuz, karabiber ve fesleğeni katıp çırptıktan sonra sosu tavuğun üzerine gezdirin.

Yemeği önceden ısıtıp 180 dereceye ayarladığınız fırında en az 30 dakika, üzeri kızarıncaya kadar pişirip çıkarın. Sıcak sıcak servise sunun.

ÇİKOLATALI HÜNERLİ KEK

MALZEME LİSTESİ

◊ 6 adet yumurta

◊ Türk kahvesi fincanıyla 5 fincan tozşeker

◊ Türk kahvesi fincanıyla 7 fincan un

◊ 1 paket kabartma tozu

◊ 1 adet limonun kabuğunun rendesi

Çikolatalı sos için;

◊ 5 su bardağı süt

◊ 4 yemek kaşığı un

◊ 2 yemek kaşığı mısır nişastası

◊ 6 yemek kaşığı tozşeker

◊ 2,5 yemek kaşığı kakao

◊ 50 gr tereyağı

◊ File badem ya da toz fıstık

22-25 santim çaplı kelepçeli kalıbı tereyağıyla yağlayın. Yumurtaları, derin bir kaba kırın. Şekeri katıp yüksek devirde 5-6 dakika, köpük köpük oluncaya kadar çırpın. Limon kabuğu, kabartma tozu ve unu ekleyip 1-2 dakika çırptıktan sonra hamuru yağlanmış kalıba aktarın. Önceden ısıtıp 150 dereceye ayarladığınız fırında en az 60 dakika pişirip çıkarın. Tam ortasından enlemesine ikiye bölün. Çikolatalı sos için; süt, un, nişasta, şeker, kakao ve tereyağını bir tencereye koyun. Orta ısıda, sürekli karıştırarak katılaşıp kaynayıncaya kadar pişirin. Çikolatalı sostan spatula yardımıyla alıp kekin bir katına sürün. Üzerine badem serpiştirip diğer katı oturtun. Sosu keke sürüp bademle süsleyin. Soğutup servis yapın.

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