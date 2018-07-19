Alaçatı’nın ot dolaması

◊ 2 adet hazır yufka
◊ Yarım su bardağı zeytinyağı
◊ 1 su bardağı su
İç malzemesi için;
◊ 1 demet ıspanak
◊ 1 demet taze soğan
◊ 1 demet maydanoz
◊ Yarım demet dereotu
◊ 7-8 yaprak taze nane
◊ 7-8 yaprak taze fesleğen
◊ 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber
◊ 1 su bardağı ufalanmış beyaz peynir
Ispanakları yıkayıp temizledikten sonra süzdürün ve saplarıyla birlikte incecik doğrayın. Ardından taze soğanı, maydanozu, dereotunu, taze naneyi, taze fesleğeni de aynı şekilde incecik doğrayın.
Büyük bir kabın içine tüm yeşillikleri koyun. Tuz ve karabiberi de ekleyip elinizle hafifçe yoğurur gibi karıştırın. Beyaz peyniri de ilave edin ve tekrar karıştırıp bir kenarda bekletin.
Büyük bir tavayı 2 kaşık zeytinyağıyla yağlayın. Kalan zeytinyağını suyla karıştırıp bir kaseye koyun. Birinci yufkayı mutfak tezgahına serin, üzerine yağlı sudan 3-4 kaşık gezdirin. Yufkayı ortadan ikiye bölün.
Uzun kenarına peynirli otlu karışımdan iki parmak kalınlığında boydan boya yayın. Uzun kenarından başlayarak rulo yapın. Gül böreği gibi kendi etrafında dolayın, yağlanmış tavanın tam ortasına yerleştirin.
Diğer yarım yufkayı da aynı şekilde hazırlayıp tavadaki birinci yufkanın etrafına dolayın. İkinci yufkayı da hazırlayıp tavanın etrafına yerleştirin.
Tavanın üzerine bir kapak kapatın ve kısık ateşte ara sıra kontrol ederek böreğin altını kızartın. Kızaran böreği alt-üst yapıp tekrar pişirmeye devam edin.
Bir servis tabağına aktarıp servise sunun.
Nazik kız salatası
◊ 4-5 adet orta boy salatalık
◊ 250 gr süzme yoğurt
◊ 2 çay kaşığı tuz
◊ 1 çay bardağı tahin
◊ 6 diş dövülmüş sarımsak
◊ 1 tatlı kaşığı kuru nane, kekik
Üzeri için;
◊ Ceviz içi
Salatalıkları iyice yıkayıp kabuklarını soymadan, cips gibi incecik doğrayın. Derin bir kabın içine süzme yoğurt, tuz, tahin ve dövülmüş sarımsakları koyun.
Bir tel çırpıcıyla iyice çırpıp, nane ve kekiği ekleyip pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar karıştırın.
Çok ince kesilmiş salatalıkları ekleyip tekrar karıştırın ve bir servis tabağına aktarın.
Üzerini ceviz içiyle süsleyebilirsiniz.
Alaçatı’nın ot dolaması
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◊ 2 adet hazır yufka
◊ Yarım su bardağı zeytinyağı
◊ 1 su bardağı su
İç malzemesi için;
◊ 1 demet ıspanak
◊ 1 demet taze soğan
◊ 1 demet maydanoz
◊ Yarım demet dereotu
◊ 7-8 yaprak taze nane
◊ 7-8 yaprak taze fesleğen
◊ 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber
◊ 1 su bardağı ufalanmış beyaz peynir
Ispanakları yıkayıp temizledikten sonra süzdürün ve saplarıyla birlikte incecik doğrayın. Ardından taze soğanı, maydanozu, dereotunu, taze naneyi, taze fesleğeni de aynı şekilde incecik doğrayın.
Büyük bir kabın içine tüm yeşillikleri koyun. Tuz ve karabiberi de ekleyip elinizle hafifçe yoğurur gibi karıştırın. Beyaz peyniri de ilave edin ve tekrar karıştırıp bir kenarda bekletin.
Büyük bir tavayı 2 kaşık zeytinyağıyla yağlayın. Kalan zeytinyağını suyla karıştırıp bir kaseye koyun. Birinci yufkayı mutfak tezgahına serin, üzerine yağlı sudan 3-4 kaşık gezdirin. Yufkayı ortadan ikiye bölün.
Uzun kenarına peynirli otlu karışımdan iki parmak kalınlığında boydan boya yayın. Uzun kenarından başlayarak rulo yapın. Gül böreği gibi kendi etrafında dolayın, yağlanmış tavanın tam ortasına yerleştirin.
Diğer yarım yufkayı da aynı şekilde hazırlayıp tavadaki birinci yufkanın etrafına dolayın. İkinci yufkayı da hazırlayıp tavanın etrafına yerleştirin.
Tavanın üzerine bir kapak kapatın ve kısık ateşte ara sıra kontrol ederek böreğin altını kızartın. Kızaran böreği alt-üst yapıp tekrar pişirmeye devam edin.
Bir servis tabağına aktarıp servise sunun.
Nazik kız salatası
◊ 4-5 adet orta boy salatalık
◊ 250 gr süzme yoğurt
◊ 2 çay kaşığı tuz
◊ 1 çay bardağı tahin
◊ 6 diş dövülmüş sarımsak
◊ 1 tatlı kaşığı kuru nane, kekik
Üzeri için;
◊ Ceviz içi
Salatalıkları iyice yıkayıp kabuklarını soymadan, cips gibi incecik doğrayın. Derin bir kabın içine süzme yoğurt, tuz, tahin ve dövülmüş sarımsakları koyun.
Bir tel çırpıcıyla iyice çırpıp, nane ve kekiği ekleyip pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar karıştırın.
Çok ince kesilmiş salatalıkları ekleyip tekrar karıştırın ve bir servis tabağına aktarın.
Üzerini ceviz içiyle süsleyebilirsiniz.