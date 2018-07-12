Alaçatı’nın ot dolaması

MALZEME LİSTESİ
◊ 2 adet hazır yufka
◊ Yarım su bardağı zeytinyağı
◊ 1 su bardağı su
İç malzemesi için:
◊ 1 demet ıspanak
◊ 1 demet taze soğan
◊ 1 demet maydanoz
◊ Yarım demet dereotu
◊ 7-8 yaprak taze nane
◊ 7-8 yaprak taze fesleğen
◊ 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber
◊ 1 su bardağı ufalanmış beyaz peynir
Ispanakları yıkayıp ayıkladıktan sonra süzdürün ve saplarıyla birlikte incecik doğrayın. Ardından taze soğanı, maydanozu, dereotunu, taze naneyi, taze fesleğeni de aynı şekilde incecik doğrayın. Büyük bir kabın içinde tüm yeşillikleri bir araya getirin.
Tuz ve karabiberi atıp elinizle hafifçe yoğurur gibi karıştırın. Beyaz peyniri ekleyin ve tekrar karıştırıp bir kenarda bekletin.
Büyükçe bir tavanın altını 2 kaşık zeytinyağıyla yağlayın. Kalan zeytinyağını suyla karıştırıp bir kaseye koyun. Birinci yufkayı mutfak tezgahına serin, üzerine yağlı sudan 3-4 kaşık gezdirin. Yufkayı ortadan ikiye bölün. Uzun kenarına peynirli otlu karışımdan iki parmak kalınlığında boydan boya yayın. Uzun kenarından başlayarak rulo yapın. Gül börek gibi kendi etrafında dolayın, yağlanmış tavanın tam ortasına yerleştirin.
Diğer yarım yufkayı da aynı şekilde hazırlayıp tavadaki birinci yufkanın etrafına dolayın. Aynı şekilde ikinci yufkayı da hazırlayıp tavanın etrafına yerleştirin. Tavanın üzerine bir kapak kapatın ve kısık ateşte ara sıra kontrol ederek böreğin altını kızartın. Kızaran böreği alt-üst yapıp tekrar pişirmeye devam edin.
Bir servis tabağına aktarıp, bölerek servise sunun.
Mafiş tatlısı
MALZEME LİSTESİ
◊ 1 adet yumurta
◊ 2 yemek kaşığı yoğurt
◊ 3 yemek kaşığı zeytinyağı
◊ 1 su bardağı süt
◊ 1 yemek kaşığı sirke
◊ 1 paket karbonat
◊ Yaklaşık 3-3,5 su bardağı un
Hamuru açmak için:
◊ 1 su bardağı nişasta
◊ Yarım su bardağı un
Şerbet için:
◊ 3 su bardağı şeker
◊ 2,5 su bardağı su
◊ 1 dilim limon
Üzeri için:
◊ Toz fıstık
Kızartmak için:
◊ Yeterince sıvı yağ
Şerbet için şeker, su, limonu ufak bir tencerede kaynatın. Kaynadıktan 5 dakika sonra ocaktan alın soğumaya bırakın.
Derin bir tavada ya da tencereye sıvı yağı koyun. Hamur için tüm malzemeleri derin bir kabın içerisinde karıştırıp yoğurun. Ele yapışmayan kıvamda ve yumuşak bir hamur elde edeceksiniz.
Hamuru toplayın ve üzerini örtüp 30 dakika dinlendirin. Hamuru 5 eşit parçaya bölün. Mutfak tezgahına nişastalı undan 2 kaşık serpin. Birinci bezeyi açabileceğiniz kadar ince açın.
Karşılıklı iki kenardan ortaya doğru pileler yaparak ortada birleştirin.
4 parmak aralıklarla hamuru sıkın ve sıkılan yerden keserek uçlarını bastırın. Sıvı yağı kızdırın ve hamurları kızartın.
Bir el kevgiriyle kızaran hamuru alıp, soğuk şerbete atın. 5 dakika bekletip çıkarın. Servis tabağına alıp üzerlerine fıstık serpiştirip ikram edin.
Alaçatı’nın ot dolaması
.
MALZEME LİSTESİ
◊ 2 adet hazır yufka
◊ Yarım su bardağı zeytinyağı
◊ 1 su bardağı su
İç malzemesi için:
◊ 1 demet ıspanak
◊ 1 demet taze soğan
◊ 1 demet maydanoz
◊ Yarım demet dereotu
◊ 7-8 yaprak taze nane
◊ 7-8 yaprak taze fesleğen
◊ 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber
◊ 1 su bardağı ufalanmış beyaz peynir
Ispanakları yıkayıp ayıkladıktan sonra süzdürün ve saplarıyla birlikte incecik doğrayın. Ardından taze soğanı, maydanozu, dereotunu, taze naneyi, taze fesleğeni de aynı şekilde incecik doğrayın. Büyük bir kabın içinde tüm yeşillikleri bir araya getirin.
Tuz ve karabiberi atıp elinizle hafifçe yoğurur gibi karıştırın. Beyaz peyniri ekleyin ve tekrar karıştırıp bir kenarda bekletin.
Büyükçe bir tavanın altını 2 kaşık zeytinyağıyla yağlayın. Kalan zeytinyağını suyla karıştırıp bir kaseye koyun. Birinci yufkayı mutfak tezgahına serin, üzerine yağlı sudan 3-4 kaşık gezdirin. Yufkayı ortadan ikiye bölün. Uzun kenarına peynirli otlu karışımdan iki parmak kalınlığında boydan boya yayın. Uzun kenarından başlayarak rulo yapın. Gül börek gibi kendi etrafında dolayın, yağlanmış tavanın tam ortasına yerleştirin.
Diğer yarım yufkayı da aynı şekilde hazırlayıp tavadaki birinci yufkanın etrafına dolayın. Aynı şekilde ikinci yufkayı da hazırlayıp tavanın etrafına yerleştirin. Tavanın üzerine bir kapak kapatın ve kısık ateşte ara sıra kontrol ederek böreğin altını kızartın. Kızaran böreği alt-üst yapıp tekrar pişirmeye devam edin.
Bir servis tabağına aktarıp, bölerek servise sunun.
Mafiş tatlısı
MALZEME LİSTESİ
◊ 1 adet yumurta
◊ 2 yemek kaşığı yoğurt
◊ 3 yemek kaşığı zeytinyağı
◊ 1 su bardağı süt
◊ 1 yemek kaşığı sirke
◊ 1 paket karbonat
◊ Yaklaşık 3-3,5 su bardağı un
Hamuru açmak için:
◊ 1 su bardağı nişasta
◊ Yarım su bardağı un
Şerbet için:
◊ 3 su bardağı şeker
◊ 2,5 su bardağı su
◊ 1 dilim limon
Üzeri için:
◊ Toz fıstık
Kızartmak için:
◊ Yeterince sıvı yağ
Şerbet için şeker, su, limonu ufak bir tencerede kaynatın. Kaynadıktan 5 dakika sonra ocaktan alın soğumaya bırakın.
Derin bir tavada ya da tencereye sıvı yağı koyun. Hamur için tüm malzemeleri derin bir kabın içerisinde karıştırıp yoğurun. Ele yapışmayan kıvamda ve yumuşak bir hamur elde edeceksiniz.
Hamuru toplayın ve üzerini örtüp 30 dakika dinlendirin. Hamuru 5 eşit parçaya bölün. Mutfak tezgahına nişastalı undan 2 kaşık serpin. Birinci bezeyi açabileceğiniz kadar ince açın.
Karşılıklı iki kenardan ortaya doğru pileler yaparak ortada birleştirin.
4 parmak aralıklarla hamuru sıkın ve sıkılan yerden keserek uçlarını bastırın. Sıvı yağı kızdırın ve hamurları kızartın.
Bir el kevgiriyle kızaran hamuru alıp, soğuk şerbete atın. 5 dakika bekletip çıkarın. Servis tabağına alıp üzerlerine fıstık serpiştirip ikram edin.