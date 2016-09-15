AKITMA GILİĞİ

8 kişilik

HAZIRLAMA SÜRESİ: 25 DAKİKA

PİŞME SÜRESİ: 15 DAKİKA



MALZEMELER

Hamuru için;

* 1,5 su bardağı + 1 silme yemek kaşığı un

* 1 tatlı kaşığı kuru maya (yarım kesmeşeker büyüklüğünde yaş maya da kullanabilirsiniz)

* 1/2 su bardağı ılık su

* 1 adet kesmeşeker

* 2 adet yumurta

* 1 su bardağı ılık süt

* 1 fincan sıvıyağ

Üzeri için;

* 2 su bardağı pekmez

* 1 su bardağı dövülmüş ceviz içi

YAPILIŞI

Maya ve kesmeşekeri bir su bardağı ılık suyla karıştırın. 4-5 dakika kadar bekleterek mayanın kabarmasını sağlayın.

Hamuru hazırlamak için; unu derin bir kabın ortasına koyun. Mayalı su, süt ve yumurtayı ekleyerek çatalla çırpın. Boza kıvamından daha akıcı bir hamur elde edeceksiniz. Mayalanıp kabarması için 20-25 dakika daha bekletin.

Sulu hamur göz göz olunca, kepçeyle alıp ince tabaka halinde hafif yağlanmış 10-12 santim çapındaki teflon tavaya yayın ve krep yapar gibi, altlı üstlü kızartın. Tavaya her seferinde bir tatlı kaşığı sıvıyağ ekleyerek hamurun tamamını pişirin.

Kızaran hamurların üst yüzeyine pekmez gezdirin. Sonra da dövülmüş ceviz içi serpiştirin. Ilık olarak servis yapın.

BARBA’NIN BÜYÜKADA ÇORBASI

6 kişilik

HAZIRLAMA SÜRESİ: 30 DAKİKA

PİŞME SÜRESİ: 20 DAKİKA

MALZEMELER

* 1 demet ıspanak

* 1 adet büyük boy kuru soğan

* 2 su bardağı konserve nohut

* 1 adet orta boy kereviz (yapraklarıyla beraber)

* 1 adet kırmızı çarliston biber

* 4-5 diş sarımsak

* (varsa) 1 adet rende domates

* 2 tatlı kaşığı domates salçası

* 2 tatlı kaşığı biber salçası

* 2 çay kaşığı tuz

* 1/2 su bardağı zeytinyağı

* 1/2 demet dereotu

YAPILIŞI

Ispanağı ayıklayıp yıkadıktan sonra incecik doğrayın ve büyükçe bir tencereye koyun. Üzerine konserve nohutları, suyunu süzerek ekleyin. Soğanı yemeklik incecik doğrayın. Kerevizi soyup küp küp doğrayın. Varsa yapraklarını da yıkayıp incecik kesin. Biberin tohumlarını ayıklayıp tavla zarı şeklinde doğrayın. Ardından bu malzemeleri de tencereye aktarın.

Salçaları bir su bardağı suda ezip yemeğe ilave edin. Sarımsakları pirinç tanesi gibi doğrayıp ekleyin. Varsa rendelenmiş domatesi ve tuzu katın. Üzerlerini örtecek kadar sıcak su ilave edip pişmeye bırakın.

Yemek pişince zeytinyağını ve incecik doğranmış dereotunu ilave edip ocaktan alın. Sıcak sıcak servise sunun.