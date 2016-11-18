AĞZI YUMUK BÖREK

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 45 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 15 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

Hamur için;

- 1 yemek kaşığı yoğurt

- 1 çay kaşığı karbonat, tuz

- 2 yemek kaşığı sıvıyağ

- Yarım su bardağı ılık su

- Yaklaşık 2 su bardağı un

İç harcı için;

- 250 gr az yağlı kıyma

- 1 yemek kaşığı tatlı biber salçası

- Yarım su bardağı çekilmiş ceviz içi

- 1 çay kaşığı tuz, karabiber

- 2 çay kaşığı isot

Kızartmak için;

- Bol miktarda sıvıyağ

YAPILIŞI

Yoğurt, karbonat ve tuzu derin bir yoğurma kabına aktarıp çatalla iyice çırpın. Sıvıyağ ve ılık suyu katıp tekrar karıştırın.

Unu azar azar ekleyip yoğurmaya başlayın. Kulak memesi yumuşaklığında ve elinize hafif yapışan bir hamur elde edeceksiniz. Hamuru toplayıp üzerini kapatarak oda sıcaklığında 1 saat kadar dinlendirin.

İç harcı için; kıymayı bir tavaya koyup kendi yağında 5 dakika kadar kavurun. Salça, baharatlar ve tuzu katıp 2-3 dakika daha kavurduktan sonra ocaktan alın. Cevizi ilave edip karıştırdıktan sonra soğumaya bırakın.

Dinlenmiş olan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın, yuvarlayıp beze yapın. Her bezeyi un serptiğiniz tezgahın üzerinde yaklaşık 10 santim çapında açın.

Hamurların üzerine hazırladığınız kıymalı harçtan yeterince koyarak yayın. Yufkanın diğer ucunu harcın üzerine kapatıp kenarlarını bastırın, kenarlarını bıçak ya da keskin bir tabak kenarı yardımıyla yarımay şeklinde kesin.

Bol miktardaki kızgın yağda, iki tarafı da pembeleşinceye kadar kızartın. Sıcak sıcak servise sunun.

Afiyet olsun...

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ANALI KIZLI MERSİN ÇEKİMİ

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 60 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 45 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

Köfte harcı için;

- 3 su bardağı ince bulgur

- 2 su bardağı sıcak su

- 200 gr yağsız kıyma

- 1 su bardağı un

- 1 adet yumurta

- 2 tatlı kaşığı biber salçası

- 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon

İç harcı için;

- Yarım kg orta yağlı kıyma

- 3 adet orta boy soğan

- 250 gr tereyağı

- 1 tatlı kaşığı biber salçası

- 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kırmızıbiber

Sosu için;

- Yaklaşık 8-10 su bardağı et suyu

- 1 su bardağı haşlanmış nohut

- 2 adet limonun suyu

- 1 çay kaşığı tuz, karabiber

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1 tatlı kaşığı biber salçası

- 1 yemek kaşığı kuru nane

- 2 orta boy domates

Yapılışı

Sıcak suyla 5 dakika kadar ıslattığınız bulguru, tuz, karabiber, kimyon ve biber salçasıyla yoğurun. Kıyma, yumurta ve unu ilave edip yoğurmaya devam edin. İsterseniz malzemeleri mutfak robotunda çekerek de bu hamuru elde edebilirsiniz. Hamurun çok iyi yoğrulup macun kıvamına gelmesi gerekir.

İçi için; kıymayı bir tencerede suyunu çekinceye kadar pişirin. Çok ince kıyılmış soğanı ilave edin. Suyunu çekince tuz, karabiber, biber salçası, tereyağı ve kırmızıbiberi katıp iyice kavurun ve soğumaya bırakın.

Yoğurduğunuz köfte hamurundan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Elinizi ıslatılarak içlerini açın. Köftelerin içine iç harcından birer tatlı kaşığı kadar koyup tekrar kapatın ve yuvarlayın. (Tıpkı içliköfte gibi)

Aynı bulgurlu hamurdan, bir yemek tabağını dolduracak miktarda da fındık büyüklüğünde köfteler yapın.

Et suyunu bir tencereye aktarın. Sırasıyla nohut, limon suyu, tuz ve karabiberi ilave edin. Kaynamaya başlayınca minik köfteleri tencereye aktarın. Yağı bir tavada eritip rendelenmiş domates ve salçayı aktarın ve kavurun. Naneyi de ekledikten sonra sosu kaynayan köfteye ilave edin.

İçli olan büyük köfteleri de katıp 10 dakika daha pişirin. Sıcak sıcak servis yapın.

Afiyet olsun...

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ASLI’NIN YOĞURTLU CHEESECAKE’İ

10 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 45 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 45 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

Hamuru için;

- 200 gr yumuşak margarin

- 1 adet yumurtanın sarısı

- Yarım su bardağı tozşeker

- 1 paket kabartma tozu

- 2 su bardağı un

Üzeri için;

- 500 gr süzme yoğurt

- 500 gr normal yoğurt

- 3 adet yumurta

- 1 paket hazır vanilyalı puding

- 1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

Ayrıca;

- 1 su bardağı frambuaz

- 2 yemek kaşığı pudraşekeri

YAPILIŞI

Hamuru hazırlamak için; un, kabartma tozu ve tozşekeri derin bir kaba aktarıp elinizle karıştırın. Üzerine yumuşamış yağı ve yumurta sarısını ekleyip kulak memesi yumuşaklığında olan ve ele yapışmayan bir hamur elde edinceye kadar yoğurun.

Diğer taraftan, 25-28 santim çapındaki kelepçeli kalıbı alüminyum folyoyla kaplayın. İçini sıvıyağla hafifçe yağlayın.

Hamuru merdane yardımıyla kalıptan 3-4 santim büyük olacak şekilde açın ve yağlanmış kalıba kenarlarını en az 3-4 santim yükselterek yerleştirin.

Diğer taraftan, hazır pudingi ve yoğurtları derin bir kaba aktarıp mikserin yüksek devriyle 5 dakika kadar çırparak krema kıvamına getirin.

Üzerine oda sıcaklığında bekleyen yumurtaların sarılarını ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyip mikserle 1-2 dakika daha çırpın.

Yumurta aklarını başka bir kaba koyup mikserin yüksek devriyle 8-10 dakika, katılaşıp kar gibi oluncaya kadar çırpın.

Katılaşan yumurta akını kaşıkla yoğurtlu karışıma ilave edip kaşıkla hafifçe karıştırın. Karışımı kalıptaki hamurun üzerine aktarıp üzerini düzeltin.

Keki 5 dakika önceden ısıtıp 180 dereceye ve alt üst konuma ayarladığınız fırında, 40 dakika kadar pişirip çıkarın. Keki kalıbıyla birlikte buzdolabında en az bir gece bekletin.

Ertesi gün alüminyum folyoyu sıyırıp kalıptan çıkarın. Frambuazı pudraşekeriyle çekip kekin üzerine yayın. Keki servise sunun. (Herhangi bir marmelat kullanabilirsiniz) Afiyet olsun...

Not: Kelepçeli kalıbın içini alüminyum folyoyla tamamen kaplarsanız kek hiç yapışmaz.