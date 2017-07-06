◊ 1 yemek kaşığı süzme yoğurt

◊ 1 çay kaşığı tuz

◊ 1 çay kaşığı ucuyla karbonat

◊ 2 yemek kaşığı sıvıyağ

◊ Yarım su bardağı su

◊ Yaklaşık 2,5 su bardağı un

İç harcı için

◊ 150-200 gr. yağsız ince çekilmiş kıyma

◊ 1 adet ufak soğan (rendelenmiş)

◊ 1 çay bardağı ince çekilmiş ceviz içi

◊ 2 çay kaşığı kırmızı tatlı pul biber

◊ 1 silme yemek kaşığı salça

◊ 2 tatlı kaşığı un

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber

Kızartmak için

◊ Yarım su bardağı sıvıyağ

Hamur için; un ve tuzu derin bir kaba koyup karıştırın. Karbonatı ekleyip tekrar karıştırdıktan sonra su, yoğurt ve sıvıyağı ilave edin. Kulak memesi yumuşaklığında ve ele hafifçe yapışan bir hamur elde edeceksiniz. Hamuru oda sıcaklığında 1 saat dinlendirin.

Diğer taraftan, iç harcını hazırlamak için, kıymayı derin bir kaba koyun. Üzerine rende soğanı, salçayı, ceviz içini, tuz, karabiler ve pul biberi serpiştirin. Unu da ilave edip sıkıca yoğurun.

Dinlenen hamurdan, ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Bu parçaları bolca un serptiğiniz tezgahın üzerinde merdane yardımıyla çay tabağı büyüklüğünde açın. Böylece yaklaşık 12-15 cm çapında hamurlar elde etmiş olacaksınız. Hamurları elinizi suya batırıp hafifçe ıslatın.

Ardından hamurların üzerine kıymalı malzemeden birer tatlı kaşığı kadar koyun. Elinizle bastırarak harcı hamura iyice yayın. Kenarlarını 1 santim kadar üzerine kıvırarak toplayın. Hamuru ıslatırsanız kıyma hamura iyice yapışır.

Sıvıyağı geniş bir tava ya da geniş bir tencerede kızdırın.

Börekleri, etli kısımları alta gelecek şekilde kızgın yağa bırakın. Çatalla böreklerin üzerine birkaç delik açın. Böylece börek hava alır ve hamur çok kabarmaz. Önlü arkalı iyice kızaran börekleri sıcak sıcak servise sunun.

Yeni gelin tatlısı

◊ 12-14 adet baklavalık yufka

◊ 250 gr. çekilmiş ceviz

◊ 250 gr. çekilmiş fındık

Muhallebisi için

◊ 1 su bardağı toz şeker

◊ 1 su bardağı sıvıyağ

◊ 1 su bardağı yoğurt

◊ 3 tane yumurta

◊ 1 paket vanilya

◊ 1 paket kabartma tozu

Şerbeti için

◊ 1 su bardağı toz şeker

◊ 2 su bardağı su

İlk olarak şerbeti kaynatıp soğumaya bırakın. (Şerbet kaynayınca 5 dakika sonra kapatmanız yeterlidir). Bu arada en az 40 cm uzunluğunda dikdörtgen borcamı sıvıyağla hafif yağlayın.

Baklavalık yufkayı tezgaha alıp fındık ve ceviz karışımını her yanına serpin. İki eliniz ile aşağıdan ve yukarıdan büzerek uzun borcama dizin.

Tüm baklavalık yufkalara aynı işlemi uygulayıp tamamını dizin.

Diğer yandan bir çırpma kabında toz şeker ve yumurtaları çırpıp üzerine sıvıyağ, vanilya, yoğurt ve kabartma tozunu ilave edin. Birkaç dakika daha çırpıp yufkaların üzerine bu sosu dökün.

Önceden 175 dereceye ısıtılmış fırında üzeri ve altı kızarana dek pişirin. Daha önce hazırladığınız soğuk şerbeti sıcak tatlınızın üzerine dökün. Ilınınca servis yapın.

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