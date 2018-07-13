Adana usulü zeytinyağlı pırasa

MALZEME LİSTESİ
◊ 4-5 adet pırasa
◊ 1 çay bardağı zeytinyağı
◊ 2 adet ince havuç
◊ 1 su bardağı pirinç
◊ 1 çay bardağı haşlanmış nohut
◊ 2 adet limonun suyu
◊ 1 yemek kaşığı tozşeker
◊ 2 çay kaşığı tuz
◊ 3 su bardağı
sıcak su
Pırasaların köklerini kesip sararmış yapraklarını ayırdıktan sonra yıkayın. Pırasaları yaklaşık 2 santim uzunluğunda parçalar elde edecek şekilde dilimleyin. Havucu soyup ince halkalar halinde doğrayın. (Pırasaları verev de kesebilirsiniz.)
Zeytinyağını geniş bir tencereye koyup kızdırın. Havuçları koyun ve orta ısılı ateşte, sürekli karıştırarak 2-3 dakika kadar kavurun.
Pırasayı da katıp hafifçe yumuşayıncaya kadar, 2-3 dakika daha kavurun. Üzerine tuz ve tozşekeri serpip 1 bardak sıcak suyu katın. İyice suyunu çekince haşlanmış nohudu, pirinci ve kalan sıcak suyu ilave edin. Kapağını kapatın ve orta ateşte pırasalar iyice yumuşayıncaya kadar pişirin. Kapağını açıp limon suyunu ekleyin, yeniden pişmeye bırakın.
Pişen yemeği ocaktan alıp soğumasını bekleyin. Yemeği servis tabağına aktarıp üzerini isterseniz ince kıyılmış maydanozla süsleyerek servise sunun.
Patatesli Antakya köftesi
MALZEME LİSTESİ
◊ 2 su bardağı ince bulgur
◊ 2 su bardağı esmer bulgur
◊ 250 gr. biber salçası
◊ 1.5 çorba kaşığı doğranmış soğan
◊ 1 çorba kaşığı kimyon
◊ 1 kg. patates
◊ Zeytinyağı
◊ Sıcak su
◊ Tuz
Kıyma harcı için
◊ Yarım kg. kıyma
◊ 4-5 adet soğan
◊ 3-4 çorba kaşığı zeytinyağı
◊ 1 çorba kaşığı tereyağı
◊ 1 büyük kase ceviz içi
◊ Tuz, karabiber, toz kırmızı biber
◊ Yarım demet maydanoz
Patatesleri haşlayıp kabuklarını soyduktan sonra havanda macun kıvamına gelene kadar dövün.
Bulgurları, biber salçasını, tuzu, soğanı, kimyon ve sıcak suyu yoğurma kabına alıp karıştırdıktan sonra iyice yoğurun. Bulgurlu karışıma parça parça ezilmiş patatesleri ekleyip yoğurmaya devam edin.
Çok az zeytinyağı ekleyip son kez yoğurduktan sonra elinizi suya batırarak, sıkarak şekil verin. (Mercimek köftesi formunda olmalı.) Servis tabağına, ortasını boş bırakacak şekilde dizin.
Kıyma harcı için kıymayı bir tavaya alıp kavurun. Çok ince kıyılmış soğanı, tereyağını ve zeytinyağını kıymaya ekleyip malzeme özleşene kadar kavurun. Son olarak baharatları, kıyılmış ceviz içi ve maydanozu ekleyip karışımı ocaktan alın.
Kıyma harcını servis tabağının ortasındaki boşluğa alıp köfteyi servis yapın.
Adana usulü zeytinyağlı pırasa
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MALZEME LİSTESİ
◊ 4-5 adet pırasa
◊ 1 çay bardağı zeytinyağı
◊ 2 adet ince havuç
◊ 1 su bardağı pirinç
◊ 1 çay bardağı haşlanmış nohut
◊ 2 adet limonun suyu
◊ 1 yemek kaşığı tozşeker
◊ 2 çay kaşığı tuz
◊ 3 su bardağı
sıcak su
Pırasaların köklerini kesip sararmış yapraklarını ayırdıktan sonra yıkayın. Pırasaları yaklaşık 2 santim uzunluğunda parçalar elde edecek şekilde dilimleyin. Havucu soyup ince halkalar halinde doğrayın. (Pırasaları verev de kesebilirsiniz.)
Zeytinyağını geniş bir tencereye koyup kızdırın. Havuçları koyun ve orta ısılı ateşte, sürekli karıştırarak 2-3 dakika kadar kavurun.
Pırasayı da katıp hafifçe yumuşayıncaya kadar, 2-3 dakika daha kavurun. Üzerine tuz ve tozşekeri serpip 1 bardak sıcak suyu katın. İyice suyunu çekince haşlanmış nohudu, pirinci ve kalan sıcak suyu ilave edin. Kapağını kapatın ve orta ateşte pırasalar iyice yumuşayıncaya kadar pişirin. Kapağını açıp limon suyunu ekleyin, yeniden pişmeye bırakın.
Pişen yemeği ocaktan alıp soğumasını bekleyin. Yemeği servis tabağına aktarıp üzerini isterseniz ince kıyılmış maydanozla süsleyerek servise sunun.
Patatesli Antakya köftesi
MALZEME LİSTESİ
◊ 2 su bardağı ince bulgur
◊ 2 su bardağı esmer bulgur
◊ 250 gr. biber salçası
◊ 1.5 çorba kaşığı doğranmış soğan
◊ 1 çorba kaşığı kimyon
◊ 1 kg. patates
◊ Zeytinyağı
◊ Sıcak su
◊ Tuz
Kıyma harcı için
◊ Yarım kg. kıyma
◊ 4-5 adet soğan
◊ 3-4 çorba kaşığı zeytinyağı
◊ 1 çorba kaşığı tereyağı
◊ 1 büyük kase ceviz içi
◊ Tuz, karabiber, toz kırmızı biber
◊ Yarım demet maydanoz
Patatesleri haşlayıp kabuklarını soyduktan sonra havanda macun kıvamına gelene kadar dövün.
Bulgurları, biber salçasını, tuzu, soğanı, kimyon ve sıcak suyu yoğurma kabına alıp karıştırdıktan sonra iyice yoğurun. Bulgurlu karışıma parça parça ezilmiş patatesleri ekleyip yoğurmaya devam edin.
Çok az zeytinyağı ekleyip son kez yoğurduktan sonra elinizi suya batırarak, sıkarak şekil verin. (Mercimek köftesi formunda olmalı.) Servis tabağına, ortasını boş bırakacak şekilde dizin.
Kıyma harcı için kıymayı bir tavaya alıp kavurun. Çok ince kıyılmış soğanı, tereyağını ve zeytinyağını kıymaya ekleyip malzeme özleşene kadar kavurun. Son olarak baharatları, kıyılmış ceviz içi ve maydanozu ekleyip karışımı ocaktan alın.
Kıyma harcını servis tabağının ortasındaki boşluğa alıp köfteyi servis yapın.