Sağlığa odaklandılar

YENİ ekonominin en önemli lokomotifi olan girişimciler ve kurdukları girişimler (startup). Hayata geçirdikleri yenilikçi ve ezber bozan yönetemler birçok farklı alanda önemli sorunlar çözüyor girişimciler. Peki Türkiye'de hangi alanda girişimciler kendilerini gösteriyor ve aldıkları yatırımlarla işlerini büyütebiliyor? Biz de bu sorunun cevabını araştırdık. Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin veritabanını sunan Startups Watch verilerine göre Türkiye'deki girişimcilerin en çok tercih ettiği alanların başında sağlık geliyor. Sağlık teknolojileri (Healthtech) geliştiren startupların sayısı şu anda 350'yi geçmiş durumda. İkinci sırada servis olarak yazılım (SaaS) yani aylık ücretlerle yazılım hizmeti sunan girişimler var. Bu girişimlerin sayısı ise 329. Üçüncü sırada ise Türkiye'de önemli bir kitleye hitap eden e-ticaret var. Paylaşılan bilgilere göre e-ticaret girişimlerinin sayısı 215'i buluyor. Dördüncü sırada 195 girişimle finans teknolojileri, beşinci sırada 170 girişimle pazaryeri, altıncı sırada 153 girişimle eğitim, yedinci sırada 141 girişimle sosyal ağ, sekizinci sırada 118 girişimle oyun, dokuzuncu sırada 118 girişimle enerji ve onuncu sırada ise 114 girişimle Nesnelerin internet (IoT) yer alıyor.



EN ÇOK YATIRIMI SAAS ÇEKTİ

Yatırımcıların en çok odaklandığı ve yatırım yaptığı alan olarak da ilginç sonuçlar çıkıyor. Yatırımcıların 92 startup'a yatırım yaptığı alan Servis olarak yazılım (SaaS) olarak gerçekleşti. Yatırımcıların en çok tercih ettiği diğer bir alan ise pazaryeri oldu. Buna göre 62 pazaryeri girişimine yatırım yapıldı. Üçüncü sıradaysa 46 şirkete yatırımla finans teknolojileri (fintech) alanı geliyor. Dikkat çeken diğer bir veri de şirketini satan (exit) girişimler. Burada öne çıkan kategori sosyal ağlar. Bu kategoride 39 girişimin hisselerinin satışı gerçekleşmiş durumda. İkinci sırada 10 exit ile finans teknolojileri girişimleri ve üçüncü sıradaysa 8 exit ile e-ticaret bulunuyor.

EN ÇOK E-TİCARET GİRİŞİMLERİ KAPANDI

Hazırlanan verilerde dikkat çeken önemli bir bilgi en çok hangi alandaki girişimcilerin kapandığı oldu. Buna göre Türkiye'deki girişimler arasında en çok kapananlar e-ticaret alanında yer aldı. Şu ana kadar kurulan 215 e-ticaret girişiminin 46'sı ayakta kalamadı ve şirket kapandı. İkinci sıradaysa SaaS geliştiren girişimler var. Şu anda kadar toplamda 92 SaaS girişime kapanırken, üçüncü sıradaysa 46 girişimi kapanan fintech bulunuyor.

TÜRKİYE'DEKİ EN POPÜLER GİRİŞİM KATEGORİLERİ

Sağlık (Healthtech)

Girişim sayısı: 354

Yatırım sayısı: 32

Exit sayısı: 2

Kapananların sayısı: 26

Servis olarak yazılım (SaaS)

Girişim sayısı: 329

Yatırım sayısı: 92

Exit sayısı: 6

Kapananların sayısı: 26

E-ticaret

Girişim sayısı: 215

Yatırım sayısı: 34

Exit sayısı: 8

Kapananların sayısı: 48

Fintech

Girişim sayısı: 195

Yatırım sayısı: 46

Exit sayısı: 10

Kapananların sayısı: 6

Pazaryeri

Girişim sayısı: 170

Yatırım sayısı: 62

Exit sayısı: 6

Kapananların sayısı: 20

Eğitim

Girişim sayısı: 153

Yatırım sayısı: 23

Exit sayısı: 1

Kapananların sayısı: 14

Sosyal ağ

Girişim sayısı: 141

Yatırım sayısı: 20

Exit sayısı: 39

Kapananların sayısı: 4

Oyun

Girişim sayısı: 118

Yatırım sayısı: 25

Exit sayısı: 2

Kapananların sayısı: 19

Enerji

Girişim sayısı: 118

Yatırım sayısı: 10

Exit sayısı: 0

Kapananların sayısı: 17

Nesnelerin internet (IoT)

Girişim sayısı: 114

Yatırım sayısı: 40

Exit sayısı: 1

Kapananların sayısı: 8

Biyoloji teknolojileri

Girişim sayısı: 80

Yatırım sayısı: 22

Exit sayısı: 0

Kapananların sayısı: 3

İnsan kaynakları

Girişim sayısı: 78

Yatırım sayısı: 9

Exit sayısı: 0

Kapananların sayısı: 16

Seyahat

Girişim sayısı: 78

Yatırım sayısı: 15

Exit sayısı: 2

Kapananların sayısı: 7

İçerik

Girişim sayısı: 64

Yatırım sayısı: 12

Exit sayısı: 2

Kapananların sayısı: 8

Big Data

Girişim sayısı: 49

Yatırım sayısı: 5

Exit sayısı: 0

Kapananların sayısı: 3

Emlak

Girişim sayısı: 45

Yatırım sayısı: 15

Exit sayısı: 3

Kapananların sayısı: 3

Otomotiv teknolojileri

Girişim sayısı: 41

Yatırım sayısı: 13

Exit sayısı: 1

Kapananların sayısı: 8

Yemek siparişi

Girişim sayısı: 40

Yatırım sayısı: 13

Exit sayısı: 1

Kapananların sayısı: 8

Sigorta teknolojileri

Girişim sayısı: 28

Yatırım sayısı: 4

Exit sayısı: 0

Kapananların sayısı: 1

Mobil odaklı girişimler

Girişim sayısı: 22

Yatırım sayısı: 15

Exit sayısı: 1

Kapananların sayısı: 3

* Veriler Startups Watch'tan alınmıştır.