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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerYazarlarSaffet Emre TONGUÇYeni yılı tanıdık bir misafirlikle karşılayın
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Saffet Emre TONGUÇ

Yeni yılı tanıdık bir misafirlikle karşılayın

Yılbaşı yaklaşıyor… Bu yazıyı okurken kafanızda kararsızlık bulutları dolanıyorsa, bir yerlere gitmek istiyor ama bulamıyorsanız ve “Zaten vaktimiz az şimdi plan yapılmaz” diye düşünüyorsanız hepsini çözecek bir önerim var: Atina. Gitmesi kolay, yemekleri lezzetli, birçok Avrupa kentine nispeten hesaplı ve hepsinin ötesinde sıcak, samimi, bizden…

Saffet Emre Tonguç
Saffet Emre TONGUÇ
Saffet Emre TONGUÇSeyahat Yazarı

    Syntagma Meydanı

    Atina’nın kalbi, Syntagma Meydanı. Syntagma, anayasa demek. Meydana hâkim Parlamento binasının önünde, geleneksel giysileri ile ‘Evzoni’lerin nöbet değişim törenlerini izleyebilirsiniz. Askerler Parlamento Binası önündeki Meçhul Asker Anıtı önünde aralıksız nöbet tutuyorlar.

    Yeni yılı tanıdık bir misafirlikle karşılayın

    Kolonaki Meydanı

    Syntagma Meydanı’nın hemen yukarısında lüks kafelerin ve özellikle marka mağazaların yer aldığı Kolonaki Meydanı var. Burada mutlaka bir yürüyüş yapın. Meydandan aşağı doğru uzanan Ermou ise yayalara ayrılmış ve zevkle yürünebilecek caddelerden biri.

    Yeni yılı tanıdık bir misafirlikle karşılayın

    Omonia Meydanı

    Omonia Meydanı şehrin merkezi noktalarından bir diğeri. Meydandan ‘Stadiou’ istikametinde yürürseniz, hem alışveriş merkezlerini hem de Klafthmonos ve Kolokotroni Meydanları’nı görebilir, Ulusal Tarih Müzesi’ne ulaşabilirsiniz.

    Yeni yılı tanıdık bir misafirlikle karşılayın

    Psiri ve Plaka

    Atina’da, gece yaşamı, Psiri ve Plaka tavernalarında renkleniyor. Atina’da iki geceniz varsa; bir gece Psiri, bir gece de Plaka’da geçirilebilir. Plaka Akropolis’e yakın bir bölge. Sadece belli yerlerde araç girişine izin var. Her köşesinden müzik seslerinin sokağa taştığı meşhur Yunan tavernaları saracak etrafınızı. Bazı tavernalar, küçük guruplarla yerel dans gösterileri de sunuyorlar. Yaklaşan yeni yıl öncesi özel bir program olup olmadığını kontrol ederek plan yapabilirsiniz. Mutlaka rezervasyon yaptırarak gidin.

    Yunanistanın gizli kalmış 10 adası
    Yunanistan'ın gizli kalmış 10 adası

    Akropolis

    Atina denince herkesin gözünün önüne ilk gelen kare tüm görkemiyle Akropolis olur. Akropolis’in, kelime anlamı ‘yüksek şehir.’ Demokrasinin doğduğu yer bu akropol kabul ediliyor. İçinde göreceğiniz en önemli yapı ise Parthenon Tapınağı. M.Ö. 5. yüzyılda sadece 10 yıl gibi hayret verici bir sürede inşa edilmiş. Daha hayret verici olansa, restorasyonunun 40 yıldır bitirilememiş olması. Tapınağın adı Tanrıça Athena’ya atıfla Parthenos yani ‘bakire’ konmuş. Bir dönem Hristiyanlar kilise, Osmanlı ise cami olarak kullanmış.

    Yeni yılı tanıdık bir misafirlikle karşılayın

    Yangınlar ve savaşlarla çok zarar gördüğü için eski halinin büyük bölümü günümüze ulaşamamış. Herodes Atticus Tiyatrosu, Akropol’ün en büyük sosyal etkinlik alanıymış. Hala çeşitli kültür-sanat etkinlikleri burada düzenleniyor. Aynı işlevi gören ama daha küçük diğer yapı ise Dionysos Tiyatrosu. Akropolis’in giriş kapısına da özellikle dikkat edin. Ne yazık ki orijinali ulaşamamış günümüze ama Berlin’deki ünlü ‘Brandenburg Kapısı’ onun birebir kopyası olarak tasarlanmış.

    Yeni yılı tanıdık bir misafirlikle karşılayın

    Anafiotika

    Akropolis’i çıkmak için epey efor sarf etmeniz gerek. Ama dönüş yolu daha keyifli ve hazır hava da soğukken sıcacık mola verilecek duraklarla dolu. Tepenin eteklerinden aşağıya doğru inmeye başladığınızda şehirde Yunan esintisini en çok hissedeceğiniz manzaralarla karşılaşacaksınız. Bu bölgenin adı Anafiotika. Atina genellikle kısa ziyaretlerin adresi olduğu için birçok turistin es geçtiği bir bölge, giderseniz atlamayın, mutlaka görün. Birçok küçük, sevimli kafe göreceksiniz. Seçin, beğenin ve birinde mola verin. Anafiotika küçük Anafi anlamına geliyor. Kiklad Adaları arasında yer alan Anafi’den gelenler tarafından tıpkı oranın yerel mimarisine göre kurulduğu için bu ad verilmiş.

    Kadınların dünyada girmelerinin yasak olduğu tek yer
    Kadınların dünyada girmelerinin yasak olduğu tek yer

    Kurtlar Tepesi

    Eğer Akropolis’e tırmanmak yetmediyse, biraz daha yukarı çıkabilirsiniz. Bu tarihi tepeyi bile kuşbakışı görebileceğiniz daha yüksekte bir tepe daha var; Lykavittos Hill. Kurtlar Tepesi anlamına geliyormuş. Yorulmak nedir bilmiyorsanız, Plotarchou Sokağı’nı kullanarak tepeye tırmanabilirsiniz. Ama ayaklarınız isyan noktasına geldiyse, aynı sokakta yer alan fünikülerle çıkma şansınız da var.

    Yeni yılı tanıdık bir misafirlikle karşılayın

    Pire

    Atina’nın güneyinde ayrı bir şehir olan Pire’yi hazır oralara kadar gitmişken görün derim. Atina’nın nüfusu arttıkça Pire’ye doğru büyümüş ve neredeyse iç içe geçmişler. Merkezden yaklaşık yarım saatte ulaşabiliyorsunuz. Piri’nin 3 tane doğal limanı var. Kuzeybatıdaki liman aynı zamanda Akdeniz’in en büyük ticari limanlarından biri… Yat limanı olarak kullanılan ‘Zea’nın diğer adı Paşa Limanı. Mikrolimano ise 1974’teki ‘Kıbrıs Çıkartması’na kadar Türk Limanı diye anılırmış. Buradaki balıklar ve mezeler hem lezzetli hem hesaplı. Gece kulüpleri de keyifli; vaktiniz varsa bir gününüzü Pire’ye ayırabilirsiniz.

    Yeni yılı tanıdık bir misafirlikle karşılayın

    Nerede Kalınır?

    Atina’ya son gidişimde kaldığım Pallas Athena Grecotel’i renkli dekorasyonuyla çok sevmiştim. Yeri de oldukça merkezi. Akropol’e ve birçok merkezi noktaya yürüyerek gidebilirsiniz. Syntagma Meydanı, irili ufaklı birçok otelle çevrili. Eğer yıla başlarken kendinizi şımartma niyetindeyseniz, içlerinde en ihtişamlısı Grande Bretagne. Akropol manzarasına nazır odaları ve restoranıyla muhteşem bir seçenek…

    Yeni yılı tanıdık bir misafirlikle karşılayın

    Yeme - İçme

    Keramikos semtinde bulunan Funky Gourmet Restoran, Michelin yıldızlı bir mekân. İki katlı restoranın şefi yerel ürünleri kullanarak Yunan mutfağının lezzetlerini değişik bir yorumla sunuyor. Moleküler gastronomiye meraklıysanız, mutlaka gidin ama rezervasyon yaptırmayı unutmayın.
    The Sowl yeni sayılabilecek bir mekân ama kısa sürede çok tutuldu. Akropol’e yakın. Hem dekorasyonu hem sunumları çok başarılı!
    Aya İrini Kilisesi’nin etrafı için barlar sokağı desem yanlış olmaz. Eğlenmek için birçok mekân bulabilirsiniz. Özellikle Osterman’a uğramanızı tavsiye ederim.
    Monastiraki Metro durağına yakın Mama Roux’u kahvaltı için tercih edebilirsiniz; ana öğünleri de güzel.
    Argoura biraz salaş ama lezzetleriyle 5 yıldızı hak eden bir adres. Deniz ürünleri seviyorsanız kaçırmayın. Her restoranda bulamayacağınız tarifler geliyor masaya.

    Yeni yılı tanıdık bir misafirlikle karşılayınYeni yıla kısa bir tatille başlamak isterseniz; Atina renkli tavernaları, şıkır şıkır caddeleri, tarihi bugüne taşıyan miraslarıyla bekliyor sizi. Yunan kültürüyle, mutfağıyla, müziğiyle öyle çok ortak noktamız var ki… Gidenler bilir, kendimizi yabancı hissetmemiz mümkün değil. Üstelik halkların hiçbir sorunu olmadığı için Türklere son derece sıcakkanlı davranıyorlar, komşu demekten mutlular. Tıpkı bizim burada onlara davrandığımız gibi… Çünkü halklar değil devletler savaşır.

    Akropol içindeki önemli yapılardan biri Erectheus Tapınağı. Burada yüzyıllardır bir zeytin ağacı dikili ve kutsal kabul ediliyor. Çünkü mitolojiye göre Atina şehrinin koruyucusu olmak için bir yarışma düzenlenmiş. Şehre en güzel hediyeyi veren kazanacakmış. Denizler Tanrısı Posedion meşhur 3 başlı mızrağını yere vurup bir çeşme çıkarmış. Fakat suyu tuzlu olduğu için kimsenin hoşuna gitmemiş. Athena ise kendi mızrağını yere vurunca zeytin ağacı çıkmış. Ağaç ona şehri kazandırmakla kalmamış; zeytin de bereket ve refah sembolü olarak seçilmiş. İşte bu mitolojik öyküye konu olan yer Erectheus Tapınağı’nın hemen yanında.

    Yeni yılı tanıdık bir misafirlikle karşılayın

    Fotoğraflar: Brandlife, commons.wikimedia, pixabay,discovergreece

    Kaynak: Saffet Emre Tonguç

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