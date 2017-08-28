Yakında transferler görebiliriz

FENERBAHÇE için tek hedef kazanmaktı ve başka da çaresi yoktu...

Oynanan futboldan ziyade alınan neticeler Fenerbahçe’yi bu noktaya getirdi. Dün Fençlerbirliği karşısında her ne kadar rakip 10 kişi kalsa da belki futbol olarak hiç bir Fenerbahçeli’yi mutlu edemedi.

İşin temelinde yatan şey, bu maç için taraftarın mutluluğu değil haneye yazılacak olan 3 puandı. Bireysel olarak baktığımızda, taktiksel olarak da sahadaki Fenerbahçe’yi değerlendirdiğimiz de fiziksel değil de zihinsel olarak çok yıprandığını görebiliriz. Herhalde etkilenmeyen tek adam Valbuena’ydı diyebiliriz. Fakat taraftarın bir türlü memnun olmadığı Ozan Tufan, bana göre çok haksız eleştirilere uğramasına rağmen tıpkı Vardar maçında olduğu etkiliydi, hatta dün Valbuena’dan daha etkili oynadı.

GÖRÜNTÜ DEĞİL OYUN!

Bir futbolcu, hele orta saha oynuyorsa rakip kale önünde görünmek zorunda. Top rakipteyken de karşılamak zorunda.

Topal’daki form düşüklüğü, Ozan’a sahada daha fazla yük binmesine neden oluyor. Ama Ozan’ın sahada yaptıklarına bakmak gerekir. Görüntüsüne ve saha dışına değil.

Gördüğüm en kötü Gençlerbirliği dün sahadaydı. Ne oynadığını tam anlamıyla ne rakibine gösterdi ne de bizlere. Ümit Hoca belli ki hızlı oyuncularına güvenerek bir taktiksel anlayışla sahaya çıkmış ama istediği verimi alamadı.

MİLLİ ARA YARAR

Geçen sene sezona ne kadar kötü başlandıysa bu sene o görüntüyü vermek istemeyen Fenerbahçeli futbolcular çok iyi organize olamasalar da 3 puanı almayı başardılar.

Aykut Hoca oyun sistemini bu oyuncularla yerleştiremiyorsa zannediyorum ki önümüzdeki günlerde transferleri de göreceğiz. Bu verilen milli takım arası Fenerdbahçe’nin saha içi eksiklerini gidermek için de bulunmaz bir nimet olacaktır.

MAÇIN ADAMI: OZAN

Eleştirilerin odağındaki isim olarak görünse de dün de formasını en fazla ıslatan futbolcuydu. Gol atması belki bu eleştirileri biraz kesecektir.