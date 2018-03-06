Şenol Hoca 3. şampiyonluğu istiyor

Dünkü maçın da çok hikayesi var. Son iki deplasmanda kazanamamış, muhtemel puan kaybında yarışta da dezavantajlı duruma düşecek olması Beşiktaş’ın karşı karşıya olduğu bir başka zorluktu. Biraz gergindiler, biraz sinirliydiler, özellikle Adriano ve Tolgay Arslan, bu konuda bir adım öndeydi.

İlk 10 dakika Trabzonspor’un önde baskıyla Beşiktaş’ı oyuna dahil etmeme düşüncesi ve bunda başarılı oluşu vardı ama sonrasında topa da oyuna da ortak olan bir Beşiktaş takımı izledik...

Quaresma’nın yokluğunda kilidi açacak 3 isim var; Babel, Talisca ve Love... Love dağınıktı ve iyi bir gününde değildi. Golsüz geçen ilk devrede çok pozisyon olmasa da zaman zaman temponun yükseldiği bir oynu izledik.

Beşiktaş için ikinci yarıdaki en büyük şans yine iyi gününde olmayan ve çok yorgun gözüken Adriano’nun oyundan çıkmasıydı. Ve tabii diğer bir önemli etki de 3. şampiyonluğunu isteyen Şenol Güneş’in Love’ın yerine Negredo’yu oyuna almasıydı.

Maç boyunca Adriano’nun yapamadığını Caner’in girdikten sonra 3 dakika içerisinde etkili orta ve paslarıyla yapması, Negredo’nun futbol aklı ve maçın yıldızı Babel’in golü... Beşiktaş için maçta kilidi açan unsur oldu.

İPTAL DOĞRU KARAR

- Biz Dame N’Doye’un golü neden iptal oldu dişe düyünürken (Golde N’Doye’un bir faulü yok. Temiz bir gol ama Rodallega’nın Fabri’ye teması faul. Hakemin kararı doğru) yine Negredo-Babel iş birliği Beşiktaş’ın Trabzon deplasmanından 3 puanla dönmesini sağladı.

Biz hakemlere maçın temposunu düşürüyorlar diye sitem ederken dün bazı futbolcuların buna etki ettiğini gördük. Sürekli kendilerini yere bırakmaları, tribüne oynamaları hem futbol kalitemizi düşürüyor. Futbol sert bir oyundur, mücadele ister, ayakta kalabilmenin sanat olduğu bir spordur. Bunlar da bu arkadaşların kulağına küpe olsun.

MAÇIN ADAMI: BABEL

- TRABZON’da Okay Yokuşlu belki de dün en iyi maçını oynadı ama sahanın yıldızı sonuca da etki eden Babel’den başkası olamaz.