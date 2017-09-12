 Sakin-Sabırlı-Hızlı

BEŞİKTAŞ-F.Bahçe maçını klasik bir derbiden çok daha önemli hale getiren olay; geçen hafta siyah beyazlıları mağlup eden Başakşehir’in, dün de Antalyaspor’u yenmesi. Bu derbi Beşiktaş için gerçek bir virajı dönme maçı oldu. Eğer dönemezse lig yeniden başlar. Gelinen noktada iki büyük takımı farklı şekillerde değerlendirmek gerekiyor...

BEŞİKTAŞ NASIL KAZANIR?

DOĞRU POZİSYON ALMALILAR

- HER şey sahada soğukkanlı olmak ve gerginlikten uzak durmakla alakalı. Bunu yapmak işin yüzde 50’si demek. Nasıl oynamaları gerektiğine gelince...

- Sabırlı ama coşkulu, agresif ama sakin olmalı. Bunların yanı sıra hızlı oyunlarına daha bir hareketlilik katmalı ve doğru pozisyon almalılar.

- Hızlı futbollarına bu dediklerimi de eklerlerse Fenerbahçe’nin takım savunmasındaki dengesini bozabilirler.

FENERBAHÇE NASIL KAZANIR?

HÜCUMA ÇABUK ÇIKMALI

- BU sorunun cevabı Fenerbahçe’nin son oynadığı Beşiktaş ve Galatasaray derbilerinde saklı.

- Sakin, sabırlı oynamalı ve rakibi sahada psikolojik anlamda etkilemeliler. Dengeli ve agresif oynamalılar, ayrıca hücuma çabuk çıkmalılar.

- Bu saydıklarımız belki büyük takım özelliği değil, ancak Dick Advocaat bu sezon bizi buna alıştırdı.

BEŞİKTAŞ’IN DEZAVANTAJLARI

SEZONUN EN STRESLİ MAÇI

- BEŞİKTAŞ, bu sezon en stresli ve baskılı maçına çıkacak. Siyah beyazlıların bir başka dezavantajı Atiba’nın oynamaması.

- Kanadalı futbolcunun yokluğu Beşiktaş takımının tüm dengesini bozacaktır. Çünkü mihenk taşı özelliğine sahip Atiba Hutchinson, hem defans hem de hücum bölgesinde takım arkadaşlarına güven veren bir isim.

F.BAHÇE’NİN DEZAVANTAJLARI

TOPAL’IN YOKLUĞU ÖNEMLİ

- BEŞİKTAŞ için Atiba neyse, Fenerbahçe için de Mehmet Topal o. Böylesine bir oyuncunun olmayışı özellikle hücuma çıkıldığı anlarda takımda tedirginlik yaratabilir. Neustadter esasında tam bu mevkinin adamı. Advocaat, Topal’ın yerine büyük olasılıkla onu oynatacaktır.

- Bir diğer alternatif de Ozan Tufan. Advocaat, sağ bek oynaması beklenen Ozan’ı, oyun felsefesine göre Mehmet Topal’ın yerine görevlendirebilir.

BU MAÇIN ADAMLARI KİMLER OLUR?

GÖNÜL, ABOUBAKAR, ALPER

- BÜYÜK maçlarda kimin iyi kimin kötü oynayacağı pek bilinmez ama takımlarında böyle önemli maçlarda etki yaratmış isimler vardır.

- Beşiktaş’ta Gökhan Gönül ve eğer oynarsa Aboubakar kilit isimler olacaktır. Fenerbahçe’de ise Alper ve Souza ön planda olabilir.

HAKEM AYDINUS, DOĞRU SEÇİM Mİ?

BU DEFA AZ KONUŞULACAK

- FIRAT Aydınus için, bu seneki performansının ödüllendirildiği ve kendisinin az konuşulacağı bir derbi yöneteceğini söyleyebilirim. Tecrübesi ve iletişimi iyi olan bir hakemimiz. Tek endişem futbolcuların sahadaki tutumu.

- Eğer Fırat Hoca’ya yardımcı olan bir futbolcu topluluğu olursa işi çok kolay olacaktır. Zaten olmazlarsa da karşılaşmaya ağırlığını koyacaktır.