Ersun Hoca şifreyi çözdü

Bakınca Beşiktaş kısa sürede dört önemli ve seviye olarak yüksek maça çıktı. Fenerbahçe maçının sonucunu bir kenara bırakırsak, siyah beyazlıların zorlandığı ve futbol anlamında tatmin etmediği maç dünkü Trabzonspor karşılaşmasıydı. Tabii burada önemli olan bir nokta, Beşiktaş’ın üç asından eksik olmasının takım üzerinde bıraktığı olumsuz etkiydi.

- Neden olumsuz? Açıklayalım... Malum sistemin gerçekleşmesini sahada sağlayanlar futbolculardır. Bu sistem elemanlarından özellikle Atiba ve Oğuzhan’ın, Şenol Güneş’in oyun felsefesindeki yerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük zira mevkileri hem hücumda hem defansta takımın mihenk bölgesi...

- Bir de bunlara Quaresma’nın yokluğu ve Cenk’in dinlendirilmesiyle hücum hattında oluşan uyumsuzluk eklenince ortaya dün akşamki oyun çıktı.

GEÇEN YILLA AYNI

- Tabii burada Ersun Yanal faktörünü unutmayalım. Ersun Hoca, geçen sezon Vodafone Park’taki maçta erken skoru yakalamasına karşın çok zorlanan Beşiktaş’a karşı oynattığı futbolun aynısını dün de uygulattı. Geriye düşmesine rağmen oyunda kalmayı başaran, Beşiktaş’a sahasında baskı yaparak oyun kurmasını engelleyen ve özellikle ikinci devrede çok etkili oynayan bir Trabzonspor gördük.

- Esasen Ersun Hoca oyuncularına nasıl oynayacaklarını anlatmak yerine geçen sezon iki takım arasında İstanbul’da oynanan maçın görüntülerini izletse bile yeterdi (Kim bilir belki de öyle yaptı!)

- Beşiktaş’ın özellikle hücum hattında fazla etkili olamazken golcü rolünü üstlenen bir Talisca izledik. O da ilk devre daha etkiliydi ama ikinci devre takımca oyundan düşen bir Beşiktaş gördük. Doğal olarak dünkü skor, oynanan futbolun bir yansıması oldu. Fırat Aydınus sahada maçın her iki takım adına da 11 kişi bitmesi için büyük çaba sarf etti. Belki verdiği kararlar normal standartları tam karşılayamadı ama bence oyuna etki de etmedi.

MAÇIN ADAMI: ABDÜLKADİR

- Trabzon’da genç yaşına rağmen Sosa ve Burak’ın etkisizliğinde liderlik rolünü üstlenen tek futbolcu vardı, o da Abdülkadir. Geleceği çok parlak bir oyuncu.