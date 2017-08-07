Konyaspor hak etti

İKİ takıma baktığımız zaman kadro ve hoca olarak değişiklik sadece Konyaspor’da vardı. Yeni transferler ve Mustafa Reşit Akçay’la beraber farklı bir Konya takımı sahadaydı. Beşiktaş’taki tek farklılık Marcelo’nun yerine oynayan Pepe idi.

Final maçlarında rakibin kalitesi ve futbolcuların ismi her ne kadar önemli olsa da sonucu kestirmek hiçbir zaman mümkün değildir. Bunun örneğini dün bir kez daha gördük. Maç öncesi favori gösterilen takım Beşiktaş’tı. Fakat sahada çok farklı bir Atiker Konyaspor vardı.

Aykut Kocaman’dan kalan defansif oyun anlayışına, hızlı oyun, rakibi bozma ve yüksek mücadele gücü eklenince Beşiktaşlılar hiç ummadıkları bir tablo ile karşı karşıya kaldı.

Maçın geneline baktığımızda bile Beşiktaş’ın oyunu alıp götüreceği düşüncesi hiçbir zaman oluşmadı. İlk yarıda iki takım da aynı tarafı kullandı. Beşiktaş Quaresma ile sağdan, Konyaspor da Fofana ile soldan yüklendi. Fofana dün gecenin yıldızıydı. Traore de ona eşlik etti. Yeni transferlerden Mehdi, Moke ve Ferhat da olumlu işler yaptılar.

NEGREDO-CANER ETKİLİ OLDU

Konya’nın ilk golü bulması belki Beşiktaş’ı biraz uyandırır dedik ama bu gerçekleşmedi. Beşiktaş ikinci yarıda Şenol Güneş’in Negredo ve Caner’i sokmasıyla tempoyu biraz yükseltebildi. Konyaspor önde olmanın verdiği baskı ve yorulmanın etkisiyle defansa çekilmek zorunda kaldı. 60’tan sonraki dakikalarda Beşiktaş etkili oldu. Çift santrfora dönülmesi ve Caner’in etkisi, attıkları golde ortaya çıktı. Bu gol defansın bir anlık motivasyon kaybının sonucuydu.

Pepe, ilk resmi maçında istemeden de olsa ciddi bir faul yaparak penaltıya sebebiyet verdi. Ve o penaltı vuruşundan gelen gol Atiker Konyaspor’a tarihinde ilk Süper Kupa’yı kazandırdı. Beşiktaş’ın görüntüsü, daha tam hazır olmadıklarını gösteriyor. Talisca’nın olmayışı ve yeni transferlerden beklenen katkının henüz alınmaması takımı eksik gösterdi. Konya’nın ortaya koyduğu performans hem alkışı hak etti hem de takdiri.

Son bir not da maçtaki olaylara... Hala anlamış değiliz; bu konfetileri ve yanıcı maddeleri stada nasıl sokuyorlar? Belli ki hala kapılarımızda sıkıntı var.

MAÇIN ADAMI: FOFANA

Beşiktaş’ın sağ tarafını felç etti ve topla buluştuğu her pozisyonda Konyaspor’u atağa kaldırdı. Yeri geldiğinde defansa da destek verip takımına büyük katkıda bulundu.