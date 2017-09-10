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Rüştü Reçber

Rüştü Reçber

Kocaman her şeyi yapsa da...

10 Eylül 2017

MiLLi maç arasından sonra F.Bahçe için en önemli şey, takımın sahada bir değişim ortaya koymasıydı.

Transferlerin etkisini görecektik. Dünkü maç, çok ilginç geçti. Başakşehir’in istenilen seviyenin altında, F.Bahçe’nin çok istekli oluşu yine de ortaya kaçınılmaz bir sonuç çıkardı; Oynayıp da kazanamamak, futbolda her zaman vardır.

F.Bahçe’nin son düdük çalana kadarki maç kazanma düşüncesi önemliydi. Bunu sahaya yansıtabildiler mi? Pozisyon açısından beklentileri tam manasıyla karşılayamamış olsalar da, oyunun genelinde bunu yansıtabildiler.

SAVUNMA ZAAFLARI

TABİİ Kadıköy’de, Başakşehir’in erkenden 2-0 öne geçmesi de F.Bahçe’nin oyun planını bozdu. Bir duran top golü, sonrasında gelen Adebayor’un kafa golü her şeyi değiştirdi. Fakat burada F.Bahçe adına olumlu nokta, sarı lacivertlilerin son dakika yenilen gole dek maçı çevirmeye inanmasıydı.

Kornerden yedikleri gol, alan savunması ve adam paylaşımındaki sıkıntılarından kaynaklandı. İkinci golde ise Emre oyunu hızlı başlattı. Caiçara’nın ortası gelirken iki Fenerbahçeli stoperin boş bıraktığı Adebayor ağları sarstı. Eğer böyle goller yerseniz, Başakşehir gibi bir ekibi yenmeniz de çok zorlaşır.

Bir de olaya Başakşehir açısından bakarsak, erken gelen 2 gol onları ister istemez skoru korumaya yöneltti. Maçın son anlarında oyun ara ara onlara, ara ara Fenerbahçe’ye gitti! Ama son noktayı Kerim Frei koydu. Kişisel becerisi ve F.Bahçe defansının pozisyon yerleşimini kaybetmesiyle ağları sarstı Kerim... Aykut Kocaman’ın oyuna müdahaleleri son derece yerindeydi. Fakat futbolun acımasızlığıyla karşı karşıya kaldı. Başakşehir normal oyununu ortaya koysa, ki son 3 dakikada bunu yaptı. Belki de maçı çok daha önce koparabilirdi.

MAÇIN ADAMI: ATTAMAH

ASIL mevkii orta saha olan Attamah, bu sene özellikle stoper bölgesinde önemli işler yapıyor. Dün hem gol attı hem de defansta sağlamdı.

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