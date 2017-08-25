Kara bulutlar hala dolaşıyor

İLK maçın skoru, rakibin katı ve yıldırıcı savunma anlayışı, Fenerbahçe’nin topa sahip olsa bile, saha içindeki organizasyondaki sıkıntısı maç öncesi en büyük dezavantajlardı...

Sakin ve sabırlı oynarken de rakibi bunaltan, hata yapmaya zorlayan bir futbolu bekliyorduk. Bir de bunları yaparken rakibi de kaleye yaklaştırmaman gerek.

Şöyle maça bakıyorum, Fenerbahçe ilk yarının sonlarına doğru rakibe bir pozisyon verdi. Kendisi de gole kadar son vuruşlarda becerili hareket edebilse, Ozan ve Van Persie ile yakalanan pozisyonları değerlendirebilse kilidi çok önceden açabilirdi. Ama olmadı... Rakibi ancak bir duran topla çözebildi.

AYNI İLK MAÇ GİBİ

O ana kadar oyunda belki de hakkıydı golü bulması..

Fakat bazen şansınız geri tepince her şey üst üste gelir. Öyle bir gol yedi ki Fenerbahçe tıpkı ilk maçta olduğu gibi... Uzur bir top ve karambolde oluşan pozisyon sonrası gelen şanssız bir gol.

Tabii ki hem sahanın moralini bozduğu gibi hem de tribünleri çok olumsuz etkiledi bu gol.

TARAFTARA YAKIŞMADI

Yenilen golden sonra 25 dakikalık bölümde 3 ya da 4 gol atabilir miydi Fenerbahçe? Hep ‘neden olmasın’ dedik. Fakat taraftarın son 20 dakika sessizliğe bürünmesi, oyuncularını protesto etmeye başlaması, hele rakip pas yaptığında tempo tutmaları Fenerbahçe taraftarına hiç yakıştıramadığım hareketlerdi.

Tabii ki fair-play olacak ama bunu yaparken oyuncularınızı bir taraf itmek bir hayli üzücü oldu. Fenerbahçe’nin üzerinde kara bulutlar var, bu bir gerçek. Sahada acelecilik, panikleme hallerini fazla oluşu dün akşam bir çok pozisyondaki düşmanlarıydı.

MAÇIN ADAMI: VALBUENA

Fenerbahçeliler dua etsin ona bir şey olmasın. Zaten sarı lacivertli taraftarlar da onu alkışladı. Bir de dün ıslıklanmasına rağmen Ozan Tufan’ın da hakkını vermem lazım.