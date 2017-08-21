İki farklı felsefenin savaşı

FENERBAHÇE’nin son iki şampiyonluğunda emeği olan iki teknik adam dün akşam görücüye çıktı. İki farklı felsefenin sahada olduğu mücadelede bizler hem dört gol gördük hem de zevkli bir zaman dilimi yaşadık.

Avrupa maçındaki şok yenilgiyi üzerinde taşıyan Fenerbahçe ilk 10 dakikalık bölümde Trabzonspor’un futbolunun etkisinde kaldı ve kendi kalesinde golü gördü. Oyunu dengelemek biraz zaman alsa da, neticesinde ilk yarının sonuna kadar da topa sahip olmayı ve oyunu kontrol etmeyi başardı.

İki takım da orta sahada agresif ve mücadeleci bir futbol ortaya koydular. Bu da birbirlerinin rakip kaleye gelmesini engelledi. Fakat Fenerbahçe öyle bir gol attı ki, hızlı kullanılan taç atışı ve Alper’in kişisel becerisi ilk yarının son anlarında skora dengeyi getirdi.

VAN PERSIE ÇIKINCA

Sahada hiçbir varlık gösteremeyen Van Persie’nin yerine Giuliano ile başlayan Aykut Kocaman, 45. dakikadan son ana kadar hem futbol ritmi hem tempo bakımından Fenerbahçe’nin kontrolü ele almasını sağladı. Fakat Volkan’ın Göztepe maçında yediği golün etkisiyle, benzerini yemesi sarı lacivertlilerin skorda tekrar geriye düşmesine yol açtı.

Valbuena geldiği günden bu yana yaşına ve boyuna bakmaksızın takımın lideri olduğunu dün akşam bir kez daha gösterdi. Sahada basmadık yer bırakmayan Valbuena, skorun değişmesi için her türlü mücadeleyi sergiledi. Nitekim, kazanılan penaltıyı gole çevirerek bu çabalarının karşılığını aldı.

Dün akşam sahada futbol adına çok fazla pozisyon göremesek de, oyun ritmi, mücadele ve tempo bakımından bir futbolsever olarak bana büyük heyecan yaşattı.

Yusuf Yazıcı çıktıktan sonra Trabzonspor’un ön taraftaki etkisinin azaldığını gördük. Çıkması eğer sakatlıktan kaynaklanmıyorsa doğru bir karar değil.

YUSUF YAZICI FARKI

Trabzonspor’un ortaya koyduğu oyunun Ersun hocanın kafasındaki futbol felsefesine yavaş yavaş yaklaşmaya başladığını gördük. Burak’ın sakatlanıp çıkması bordo mavililer adına büyük bir kayıptı. Çünkü Burak sahada yokken bile tehdit oluşturabilecek bir futbolcu.

Dün alınan 1 puan Trabzonspor adına önemli bir kazanımdır. Son dakikalarda kaybedebilirlerdi de... Ama Kadıköy deplasmanından 1 puanla ayrılmak moral ve motivasyonu yükseltme açısından çok önemlidir.

MAÇIN ADAMI: VALBUENA

Valbuena. Pes etmeyen, skoru kabullenmeyen görüntüsüyle sahada takım arkadaşlarına ilham kaynağı oldu. Fransız oyuncu aynı zamanda tribünleri de coşturup maçın içine soktu.