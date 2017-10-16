Dere geçildi, peki ya okyanus?

Okyanusu geçip derede boğulan bir Fenerbahçe, dün akşam ise “Dereyi geçtim, şimdi okyanusta ne yapacağım” diyen bir Fenerbahçe izlenimi verdi.

Bunu, Yeni Malatyaspor’u küçümseme anlamında söylemek istemiyoruz kesinlikle. Amacımız Fenerbahçe’nin kolay maçlarda zorlandığını zor maçlarıysa kolaya çevirdiğini ifade etmek.

Dün Fenerbahçe için kağıt üzerinde kolay gibi görünen bir maçtı. Nitekim bu kolaylığı sahada gerçekleştiren bir takım gördük. Akhisar mağlubiyeti takımı olumsuz yönde etkilese de daha ligin başı olması itibarıyla, hedefte tutunmak için gereken ne varsa sergilediklerini dün akşam gördük. Tabii önümüzdeki haftaki derbi maçını düşünecek olursak, Yeni Malatyaspor karşısında alınacak üç puan G.Saray derbisinin değerini kat be kat artıracaktı. Galip gelip liderle arasındaki puan farkını koruyan F.Bahçe şimdi, şampiyonluk yolunda kazanmak zorunda olacağı bir derbiye çıkacak.

Dün akşam Fenerbahçe adına olumlu geçen iki nokta vardı. İlki, Giuliano 10 numara mevkiinde oynarken, gösterdiği performansla gerçek yerinin neresi olduğunu bizlere izletti. Bir kanatta, bir orta alanda derken fazla verim alınamayan Brezilyalı, dün Valbuena’nın rolünü alırken, oyunu yöneten, etki eden, şekillendiren bir futbolla bizlere Rusya günlerinden esintiler sundu.

OZAN ÇOK ÇALIŞTI

Diğer önemli nokta Ozan Tufan-Josef De Souza ikilisinde Ozan’a verilen serbestlikti... Çok sıkça eleştirilen Ozan’a bakıldığında dün rakip 18 içinde en çok görülen orta saha oyuncularından biri olduğu görüldü. Attığı golün yanında hep rakip kaleyi zorlayan ama bununla beraber defansif görevini başarıyla ifa eden bir Ozan Tufan vardı.

Peki, Galatasaray maçını kazanmak için bu futbol yeterli mi, yeterli değil. Çünkü Galatasaray’ın özellikle orta alan ve hücum hattı çok yaratıcı, dinamik ve canlı oyunculardan kurulu. Fenerbahçe’nin orta alanı ve defansı bu oyunculara karşı görevlerini tam olarak yerine getirmezse sıkıntılar yaşanabileceğini dün Yeni Malatyaspor’un forvet oyuncuları sarı lacivertli rakiplerine gösterdi. Bununla beraber canlı ve istekli görüntülerini taktiksel anlayışla birleştirdikleri zaman Fenerbahçeli oyuncular derbide istediklerini alabilirler.

Son olarak, aklıma takılan bir soru var. Son 4 maça bakıyorum, Skrtel defans hattında bir kere oynamış, diğerlerinde yok. Oynadığı maçta takım kaybetmiş, diğerlerinde kazanmış. Acaba tesadüf mü yoksa varlığı takımın defansında bir sıkıntı mı yaratıyor? Tabii bu benim gözlemim. En doğru kararı derbi öncesi sayın Aykut Kocaman verecektir.

MAÇIN ADAMI: GIULIANO

Milli aradan sonra dün saha içerisindeki canlı ve istekliydi. Attığı gol, istekli futbolunun ödülüydü. 10 numara mevkiinin gereğini yapan bir futbol ortaya koydu.