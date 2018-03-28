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Rüştü Reçber

Rüştü Reçber

Daha iyi olmalıyız

28 Mart 2018

SKOR mu oyun mu?..

Puan maçı olsa skoru tercih ederim. Ama kendi adıma dünkü maçta skordan çok sahada oynanan futbola bakarım. İrlanda maçında, düşündüklerimizin birçoğunu yapan bir takım vardı sahada. Dün ise farklı bir takım gördük. Tabii ki böyle maçlarda “Neden bu oyuncu oynadı, niye bir başkası oynamadı?” diye hocaya sormak doğru olmaz. Hoca, futbol felsefesini en iyi şekilde yansıtacağı 11’i sahaya sürer. Lucescu da dün bunu yaptı.

Karadağ’ın Türkiye ve Türk futboluna olan saygısı dün akşamki maçta yedikleri ikinci gole kadardı... Biz biri akan oyunda, diğeri de duran toptan bulduğumuz gollerle skor avantajını ele geçirsek de geri kalan süre boyunca sahada pek varlık gösteremedik.

Bireysel olarak değerlendirdiğimizde kaleci Volkan Babacan’ı, ikinci yarıda sahada olmayan Okay Yokuşlu’yu ve Cengiz Ünder’i ön plana çıkarabiliriz. Ancak ben asıl takımımız ne yaptı diye baktığımda Karadağ gibi bir rakibe karşı bile skordan ziyade oyun üstünlüğünü dahi kuramadıysak bir sıkıntımız, hatta sıkıntılarımız olduğu gerçeğini kabul etmemiz gerekir diye düşünüyorum.

GERİDE KALDIK

Özellikle rakibi karşılarken takım savunmasında pozisyon almakta büyük sorunlar yaşadık. Tehlikeli bölgelerde rakibe fazla izin verdik, ki Karadağ’ı daha çok agresif, oyun bozan bir yapıda beklerken yukarıda da dediğim gibi, 2-0’dan sonra gerek hızlı hücum gerekse set oyununu bize karşı son derece iyi oynadılar.

Biz, Karadağ’a karşı bu kadar zaaf veriyorsak, oyun olarak bu kadar geride kalıyorsak bunları bir an önce düzeltmemiz gerekir. Hücum zenginliği bakımından da dün akşam beklentilerin altındaydık. Dediğim gibi böyle maçlarda skordan daha çok benim için ortaya konan futbol anlayışı önemlidir ancak dün ben bunu Milli Takımımız’da göremedim.

MAÇIN ADAMI: JANKOVIC

22 yaşındaki futbolcu gol atmasa bile modern 10 numara oyununu bize karşı çok iyi sergiledi. Hücumu organize ettiği gibi, geriden kuralan oyunları da başlatan isimdi.

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