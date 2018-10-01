Bu anlayışla başarı imkansız

Pas trafiğini iyi yapamamak büyük bir takım için en önemli sorundur. Baskıyı kırmanın diğer yolu rakibi önde karşılamaktır. Fenerbahçe bunu da yapamıyor.
Cocu’nun Fenerbahçe’si, dün ilk kez istikrar sağlayabilme adına sahadaydı. Kendi sisteminde oluşturmaya çalıştığı futbol sisteminin ilk adımıydı. Sezon başından beri takımı tanımaya çalışan ve yeni gelen futbolcularla takım oluşturmak için çabalayan Cocu için devamlılığı getirebilmek de ayrı bir sorun demekti.
Fenerbahçe, kişisel olarak yetenekli futbolcu sayısının az olduğu bir takım. Böyle bir ekibe sahipseniz, yapılması gereken tek şey aynı düşüncede olmak ve sahada bunu icra edebilmektir. Bunu gerçekleştiremezseniz de sadece bireysel olarak 1-2 oyuncuya kalırsınız ki, o zaman da rakiplerinizin gözünde önlem alınması kolay bir takım olursunuz.
MAÇIN ADAMI: AMINU
BASKIYI KIRAMIYORLAR
Fenerbahçe hâlâ rakip baskısınını kıracak bir pas trafiğini yapamıyor. Bu, büyük bir takım için en büyük sorundur. Baskıyı kırmanın diğer bir yolu da rakibi önde karşılamaktır. Eğer rakibinize bunu da yapamazsanız, sahada işiniz iyice zorlaşır. ‘Orta sahada mücadele edeyim, rakibi sadece kalemden uzak tutayım, bunun yanında bir gol atarsam maçı bu şekilde bitireyim’ düşüncesiyle olmaz.
OKAN BURUK FENERBAHÇE’Yİ YİNE YENDİ
MAÇA her iki takım da mücadeleci futbolla başladı. Rizesporlular, ev sahibi olmanın verdiği coşkuyla biraz daha ateşli ve baskılı oynayarak kafalarında korku yerine Fenerbahçe’yi yenmek olduğunu gösterdi. Fenerbahçe ilk yarıda tek pozisyonunu Ayew’le buldu ama direğe takıldı.
Mücadeleci futbol Rize’nin attığı ilk golden sonra değişti. Rize’nin arka arkaya attığı iki gol, Fenerbahçe için zaten zor gözüken durumu iyice zorlaştırdı. Ardından gelen 3. gol F.Bahçe’yi şoke etti.
Yenilen gollerle ilgili her maç yazdığımı tekrarlamaktan yoruldum. Bu kadar basit goller yenmez. Bu kadar yanlışlarla dolu bir savunma olmaz. Rakibi karşılarken yaptıkları pozisyon hataları ve birbirinden kopuk görüntüleri işleri çok zorlaştırıyor.
Fenerbahçe ikinci yarıda risk alarak oynadı, pozisyonlar da buldu fakat gol gelmeyince sonuç bir kez daha hüsran oldu.
Bunları söylerken Rize’yi takdir etmemek mümkün değil. İyi iş çıkardılar.
Geçen sezon Akhisar’ın başında iken ligdeki iki maçta ve kupa finalinde Fenerbahçe’yi yenen Okan Buruk, Rize’deki ilk maçında sarı lacivertlilere hüznü yaşattı.
Bu anlayışla başarı imkansız
Pas trafiğini iyi yapamamak büyük bir takım için en önemli sorundur. Baskıyı kırmanın diğer yolu rakibi önde karşılamaktır. Fenerbahçe bunu da yapamıyor.
Cocu’nun Fenerbahçe’si, dün ilk kez istikrar sağlayabilme adına sahadaydı. Kendi sisteminde oluşturmaya çalıştığı futbol sisteminin ilk adımıydı. Sezon başından beri takımı tanımaya çalışan ve yeni gelen futbolcularla takım oluşturmak için çabalayan Cocu için devamlılığı getirebilmek de ayrı bir sorun demekti.
Fenerbahçe, kişisel olarak yetenekli futbolcu sayısının az olduğu bir takım. Böyle bir ekibe sahipseniz, yapılması gereken tek şey aynı düşüncede olmak ve sahada bunu icra edebilmektir. Bunu gerçekleştiremezseniz de sadece bireysel olarak 1-2 oyuncuya kalırsınız ki, o zaman da rakiplerinizin gözünde önlem alınması kolay bir takım olursunuz.
MAÇIN ADAMI: AMINU
BASKIYI KIRAMIYORLAR
Fenerbahçe hâlâ rakip baskısınını kıracak bir pas trafiğini yapamıyor. Bu, büyük bir takım için en büyük sorundur. Baskıyı kırmanın diğer bir yolu da rakibi önde karşılamaktır. Eğer rakibinize bunu da yapamazsanız, sahada işiniz iyice zorlaşır. ‘Orta sahada mücadele edeyim, rakibi sadece kalemden uzak tutayım, bunun yanında bir gol atarsam maçı bu şekilde bitireyim’ düşüncesiyle olmaz.
OKAN BURUK FENERBAHÇE’Yİ YİNE YENDİ
MAÇA her iki takım da mücadeleci futbolla başladı. Rizesporlular, ev sahibi olmanın verdiği coşkuyla biraz daha ateşli ve baskılı oynayarak kafalarında korku yerine Fenerbahçe’yi yenmek olduğunu gösterdi. Fenerbahçe ilk yarıda tek pozisyonunu Ayew’le buldu ama direğe takıldı.
Mücadeleci futbol Rize’nin attığı ilk golden sonra değişti. Rize’nin arka arkaya attığı iki gol, Fenerbahçe için zaten zor gözüken durumu iyice zorlaştırdı. Ardından gelen 3. gol F.Bahçe’yi şoke etti.
Yenilen gollerle ilgili her maç yazdığımı tekrarlamaktan yoruldum. Bu kadar basit goller yenmez. Bu kadar yanlışlarla dolu bir savunma olmaz. Rakibi karşılarken yaptıkları pozisyon hataları ve birbirinden kopuk görüntüleri işleri çok zorlaştırıyor.
Fenerbahçe ikinci yarıda risk alarak oynadı, pozisyonlar da buldu fakat gol gelmeyince sonuç bir kez daha hüsran oldu.
Bunları söylerken Rize’yi takdir etmemek mümkün değil. İyi iş çıkardılar.
Geçen sezon Akhisar’ın başında iken ligdeki iki maçta ve kupa finalinde Fenerbahçe’yi yenen Okan Buruk, Rize’deki ilk maçında sarı lacivertlilere hüznü yaşattı.