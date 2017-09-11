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Rüştü Reçber

Rüştü Reçber

3 soru 3 cevap

11 Eylül 2017

1.SORU: G.Saray mı biraz durgundu yoksa Antalya mı iyiydi?

LİGE verilen aradan dolayı Galatasaraylıların üzerilerinde bir ağırlık vardı. Ama yüksek öz güvenle oynadılar ve kaliteleri de üst seviyede. Antalya da çok güzel oynamadı ama iyi mücadele etti.

2.SORU: Tudor’un Feghouli’yi ilk 11’e almaması doğru mu?

TUDOR’un Feghouli ile ilgili kararını mantıksız görmüyorum. Çünkü 3’te 3 yapan bir takım vardı ve bunu Feghouli’siz başarmıştı. Kazanan oyuncular sahaya ilk 11’de çıkmayı hak eder.

3.SORU: Antalya’da Nasri olsaydı, skor farklı olabilir miydi?

NASRİ, şu Galatasaray defansını çok zorlardı. Sahada, organize olmakta sıkıntı yaşayan bir Galatasaray vardı ve bu zaaflardan en iyi şekilde faydalanabilecek isim de Nasri’ydi.

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