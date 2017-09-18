3 puandan emindiler

LiGiN 5. haftası olmasına rağmen Fenerbahçe için kazanmak zorunda olduğu bir maçtı.

İlk 20 dakika orta sahaların saf dışı kalıp, topun bir o kalede bir bu kalede görünmesi gol olacağının sinyallerini verdi. Tabii Alanya’nın ofansif oyun anlayışında olması Fenerbahçe’nin de sahada daha çok görünmesini kolaylaştırdı. Emre Akbaba, Fernandes ve Love hep Fenerbahçe kalesi önünde olmaya çalıştı. Pozisyon üretmek için çok uğraştılar, zaten yakaladıklarında da golü buldular.

CÖMERTÇE HARCADILAR

- Fenerbahçe’nin zihinsel olarak çok iyi hazırlandığını, çok rahat olduklarını maç genelinde gördük. Hele bir de karşısında oynamaya çalışan takım olunca Fenerbahçe için işler daha kolay oldu.

Burada en önemli olan, rakip kaleye nasıl gidileceğiydi.

Fenerbahçe bunu özellikle kanatları kullanarak yaptı. Bu kanatları kullanarak yakaladığı pozisyonlarda ilk yarıda 2 gol buldu.

En büyük sıkıntısı Alanya’nın özellikle ikinci yarının ilk 10 dakikasındaki baskısını kırmasıydı.

Janssen kişisel becerisi ile kazanılan penaltı skorda avantajı getirse de yine klasik sorunu ile karşılaştı Fenerbahçe. O da maçı koparabilecekken rakibi cesaretlendirecek pozisyonlar vermesiydi. Oyun disiplininden kopan Alanya’ya karşı özellikle 2. golden sonra yakaladıkları pozisyonları cömertçe harcadılar. Bunların karşılığında Alanya da bulduğu pozisyonlarda aynı şekilde hareket edince Fenerbahçe bu önemli maçı kazandı.

KALE KAMENi’NiN

- Jansen ilk 11’deki ilk maçında göz doldurdu. Biraz daha fizik olarak hazır olursa faydalı bir transfer olduğunu hep beraber görürüz. Fenerbahçe’de kaleciler açısından bir kırılma maçıydı. Kameni’ye pek fazla iş düşmese de takımın galip gelmesiyle Beşiktaş derbisinde oynamayı garantiledi.

MAÇIN ADAMI: VALBUENA

- İlk goldeki katkısı, oynadığı kanatları etkili kullanması ve morallerin bozulduğu anda attığı golle maçın Fenerbahçe adına en önemli adamıydı.