Yılın fotoğrafları Next Level'da

1985 yılından bu yana aralıksız olarak düzenlenen yarışma, bugün Türkiye’nin en eski fotoğraf organizasyonu ve yalnızca bu bile ‘Türk Telekom Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’nın Türk medyasının en prestijli ödülleri arasında yer almasını açıklamaya yetiyor. Ve bu yarışmanın 2018 yılı ödüllü kareleri ilk kez bugün Ankara’da Next Level AVM’de görücüye çıkıyor. Sergi 4 Mayıs’a kadar gezilebilecek.

YILA DAMGASINI VURAN KARELER

Sergide 3 bin 200’ün üzerinde fotoğraf arasından seçilen 8 dalda 30 fotoğraf ve 3 fotoğraf serisi yer alıyor. Ödül alan kareler, geçen yıla damgasını vuran haber fotoğraflarından oluşuyor. Didim’in gökyüzünden çekilmiş güzelliğinden geçen yıl Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılan dev spor organizasyonlarına, siyasetten sanatçı portrelerine ödüllü kareler, fotoğraf severlerin ilgisini çekecek.

HÜRRİYET KARELERİ DE SERGİDE

Bu yıl Hürriyet Gazetesi foto muhabirleri yarışmada 4 ödül kazandı. Spor Toto Yılın Spor Fotoğrafı ödülünü Samsun’daki Deaflympic karesi ise Emre Oktay, Yılın Siyaset Fotoğrafı ödülünü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu karesi ile Selahattin Sönmez, Portre Fotoğrafı ikinciliğini Kalben karesi ile Emre Yunusoğlu, Foto Röportaj üçüncülüğünü ise İstanbul’daki kâğıt toplayıcılarının 12 karelik hikâyesi ile İbrahim Yurtbay Hürriyet adına kucakladı. Bu ödüllü karelerde sergide büyük baskılarla sunulacak.

KALABALIKLARLA BULUŞACAK

Türk Telekom Yılın Basın Fotoğrafları sergisi her yıl onlarca farklı noktada sergileniyor. Geçen yıl 14 üniversiteye söyleşilerle konuk olan sergi kent meydanlarından, metro istasyonlarına farklı noktalarda vatandaşlarla buluştu. Bu yıl ise açıldıktan kısa süre önce Marmaris’te medya buluşmasına ardından KKTC ve Azerbaycan’a gidecek olan sergi, Ankara’daki Next Level’dan turuna başlıyor.

BUGÜN SAAT 18.00’DE

Myanmar’da yaşanan dramı anlatan karesi ile “Yılın Basın Fotoğrafı” ödülünü kazanan Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Onur Çoban, organizasyonun Türkiye’deki ilk sergisinde saat 18.00’de yapılacak açılışta Next Level’da fotoğraf severlerle buluşacak. Çoban, ödül kazandığı fotoğrafın hikâyesini de sergiye gelen konuklarla paylaşacak.

ONUR ÇOBAN KİMDİR?

Next Level’da 24 Nisan’da yapılacak serginin açılışına katılacak olan Yılın Basın Fotoğrafı 2018 ödülünün sahibi Onur Çoban, 1980 yılında Denizli’de doğdu. Üniversite sıralarında tanıştığı haber fotoğrafçılığında; Afganistan, Irak, Libya, Yemen, Suriye, Somali, Filistin, Gazze, Sudan, Bangladeş, Ukrayna gibi zorlu bölgelerde çalışmış, Japonya’da yaşanan deprem, tsunami ve nükleer felaketi yerinde görmüş, Filipinler ve Haiti’de doğal afetler sonrası yaşanan insani krizleri takip etmiştir. Halen Anadolu Ajansı Foto Muhabiri olarak görev yapan Çoban, evli ve bir çocuk babasıdır.