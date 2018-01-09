İki sergi iki keşif

Sualtı fotoğrafının ustalarından Tahsin Ceylan, Esenboğa Havalimanı’ndaki sergisi ile Hatay’ın Samandağ ve Kırıkhan ilçelerini Ankara’ya taşıyor. Siyah-beyaz fotoğrafların sevilen isimlerinden Kadir Ekinci ise, Türk-Amerikan Derneği’ndeki sergisiyle fotoğraf severleri memleketi Kars’a götürüyor.

Türkiye’de sualtı fotoğrafçılığının en öneli isimlerinden Tahsin Ceylan, Esenboğa Havalimanı’nda dün açılan sergisi ile kültürel dokusu ve zengin mutfağıyla efsaneleşen Hatay’ı az bilinen bir yönünü gözler önüne seriyor. TAV’ın katkılarıyla hazırlanan 62 fotoğrafın yer aldığı sergide Ceylan, Samandağ ve Kırıkhan’ın(Gölbaşı Gölü) sualtı zenginliğini fotoğraf ve doğaseverlere sunuyor. 16 km’lik Samandağ Sahili ve endemik sarı nilüfer çiçeğine ev sahipliği yapan Gölbaşı Gölü’nün de bilinen pek çok değeri gibi Hatay’ın önemli zenginlikleri olduğunu hatırlatan usta sualtı fotoğrafçısı Tahsin Ceylan, havalimanındaki serginin 12 Şubat’a kadar açık kalacağını söyledi.

DOĞA’YA DİKKAT ÇEKİYOR

Sohbetimiz sırasında Ceylan, sergisini şöyle anlattı: “Akdeniz son yıllarda Süveyş Kanalı yoluyla geçiş sağlayan istilacı türlerin yoğun baskısı altında. Geçiş yapan türlerin kolay uyum sağlaması ve üreme yeteneklerini geliştirmeleri popülasyon artışını hızlandırıyor. Bu durum birçok yerli türlerin de hızla azalmasına sebep oluyor. Samandağ Sahili istilacı türlerin ülkemiz denizlerine ilk giriş noktasıdır. Derinlerdeki Samandağ sergimizle bu egzotik istilacı türlere dikkat çekmek ve antik deniz ticaret yolu olan bölgenin sualtı kültürel varlıklarını tanıtmayı amaçlıyoruz. Türkiye’nin en büyük sulak alanıyken kurutulan ve son bir gözyaşı kalan Kırıkhan Gölbaşı ise muhteşem bir ekosisteme ev sahipliği yapıyor. Ülkemiz iç sularında nadir görülen sarı nilüfer çiçekleri gibi birçok endemik türe ev sahipliği yapan gölün gelecek nesillere aktarılması için korunması gerekiyor. Bu sergi ile bu duyarlılığın artırılmasını da amaçlıyoruz.”

EKİNCİ’NİN “MAL MEYDANI”

Siyah-beyaz fotoğrafları ile camianın sevilen isimlerinden Kadir Ekinci ise 12 Ocak’ta Türk-Amerikan Derneği’nde açılacak sergisi ile fotoğraf severleri memleketi Kars’a götürüyor. Daha önce de Türkiye’nin pek çok noktasında açtığı farklı sergilere fotoğraflarla Kars’ı taşıyan Kadir Ekinci, 40 fotoğraflık sergisinde Kars’ta yaşamın bir parçası ve en önemli ticari merkezlerinden biri olan hayvan pazarının nostaljik yapısını, yeni yerine taşınmadan önce fotoğraf kareleriyle aktarıyor.

Fotoğraf tutkusunu anlatırken ışığın peşinden gittiğini söyleyen Ekinci’nin sergisini şöyle anlattı: “Mal Meydanı’nın sakinlerini, hayvanları, yaşlısından gencine insanları, karmaşanın içindeki düzeni fotoğraflara taşıdım. İçinden geldiğim toplumsal kültüre fotoğrafik bir dille tanıklık ediyorum sergide. Benim için çok keyifli olan bu sergide paylaştığım fotoğraflar, aynı noktada deklanşöre dokunduğum uzun yıllar süren öyküden özel bir seçki aslında.” Ekinci’nin sergisi, 8 Şubat’a kadar Türk-Amerikan Derneği’nde açık kalacak.