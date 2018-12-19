Hatıraları saklayan İtfaiye Meydanı

Ankara ticaretinin en sıradışı noktalarından biri, “İtfaiye Meydanı.” Spot ve ikinci el ürün almak isteyenler, eski radyo ya da antika gaz maskesi arayanlar, geyikli duvar halıları ile eski kaset ve plakların peşine düşenler İtfaiye Meydanı’nda buluşuyor.
Fotoğraf sevdalısı Ömer Kavuk, hatıraları saklayan mekân, İtfaiye Meydanı’nı fotoğrafladı. Geçtiğimiz aylarda da açtığı “İstenmeyene Değer Biçmek” sergisiyle sunduğu fotoğraflarında İtfaiye Meydanı’nın yüzlerini gelecek nesillere aktardı.
YOLU DÜŞMEYENİN BİLMEDİĞİ HİKAYE
AB Delagasyonu Basın Enformasyon sorumlusu olarak görev yapan Ömer Kavuk’la İtfaiye Meydanı fotoğraflarının hikayesini konuştuk:
“Uzun süre İstanbul’da sürdü hayatım. 2005 yılında ise Birleşmiş Milletler görevim dolayısıyla Ankara’ya geldim. O dönemden başlayarak sık sık İtfaiye Meydanı’na gittim. Bana hep farklı gelen ve içine çeken bir havası vardı. Burası geçmişi olan bir yer, sonuçta Cumhuriyet dönemi öncesinde de orası bir pazar zaten. Osmanlı döneminde de develerle insanların geldiği bir ticaret alanı. Esnafla tanıştım gelişen süreçte. Esnafın hep kentsel dönüşüm kaygısı vardı. Burayı fotoğraflama fikri böyle doğdu. Hem oradakilerin seslerini duyurmak hem de gelecek nesillere böyle bir yerin hikayesini anlatmak fikri ile ortaya çıktı, İtfaiye Meydanı fotoğraflarının serüveni. Bu, Ankara’ nın göbeğinde bilmeyenlerin yolunun düşmediği İtfaiye Meydanı’nın hikayesi.
GÜNÜMÜZ SİSTEMİNİN DIŞINDA BİR YER
Uzun süre fotoğraflar çektim İtfaiye Meydanı’nda. Fotoğraflarda oranın esnafını aldım karelerime. Oraya gidenlerin tanıdığı insanlar var fotoğraflarda. Pek çoğunun babası da aynı yerde ticaretle uğraşmış. Babadan oğula oradalar. Fotoğraflarımda bu portrelere odaklandım. Onların yaptıkları iş bana çok farklı geldi hep. Ellerine gelen ikinci el ürünleri yeniden kategorize edip tekrar insanların ilgisine sunuyorlar. Günümüz tüketim sisteminin çok dışında bir durum.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIYORUM
Fotoğrafları sergiledim. Yeni sergilerle de devam edecek bu sunumlar. Ama fotoğraflarımı satmadım. Satmak için de çekmemiştim zaten ama bu fotoğrafları çektiğim esnafa da vermek istiyorum. İtfaiye Meydanı’ndan kareleri sosyal medya hesaplarımda paylaşmıyorum. Çünkü orası farklı bir platform. O kareler sergilerle hak ettikleri değeri görüyor. Ancak belki ileride sergilerin dışına çıkıldığında paylaşırım.
DÜKKANLAR HATIRALARI SAKLIYOR
İtfaiye Meydanı, daha düşük gelirli insanlar için, örneğin Ankara’daki öğrenciler için özel bir yer. Herhalde öğrencilerin tamamı eşyalarını oradan alıyor. Ama o esnafın elinde çok fazla dönem eşyası ve antika da var. Şimdi ayrı bir pazar daha oluşmuş orada dönem dizileri için pek çok materyal sağlıyorlar. Dönem dizilerinin buzdolabı, mobilya, geyikli duvar halısı gibi ihtiyaçları buradan gidiyor. Kendilerini yalnızca bu yönde geliştiren mağazalar var. Mesela ilk cep telefonu modellerini bir mağaza da bulamazsınız ama orada var. İkinci el kıyafetler ayrı bir dükkânda, ayakkabılar belki de üçüncü sahiplerini bulmak üzere ayrı bir yere ve hatta mutfak raflarını çoktan terk eden bardaklar bile doğru dükkânın doğru rafına gidiyor. Her şeyin koleksiyonu var. Bu sokaklara giren hatıralar, yeni sahiplerini bulana kadar sınıflandırılıyor. Kısaca bu dükkanlar hatıraları ayrıştırıyor ve depoluyor.”
ÖMER KAVUK KİMDİR?
1988 yılında İstanbul’da doğdu. Lisans ve yüksek lisans eğitimlerini Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. Kariyerinin büyük bir kısmını çeşitli basın-yayın organlarında, dergilerde ve Birleşmiş Milletler’ in farklı bölümlerinin iletişim departmanlarında çalışarak geçirdi. 2005 yılında Ankara’ya gelen Kavuk, AB Delagasyonu Basın Enformasyon Sorumlusu olarak görev yapıyor. Gazeteciler Cemiyeti üyesi Kavuk, dijital hikaye anlatıcılığı eğitimleri veriyor. Profesyonel olarak fotoğraf çekmeye 2012 yılında yazı dizisi hazırlamak için bulunduğu ABD’de başladı. İtfaiye Meydanı’nı anlatan “İstenmeyene Değer Biçmek” Kavuk’un ilk sergisi.
Hatıraları saklayan İtfaiye Meydanı
Ankara ticaretinin en sıradışı noktalarından biri, “İtfaiye Meydanı.” Spot ve ikinci el ürün almak isteyenler, eski radyo ya da antika gaz maskesi arayanlar, geyikli duvar halıları ile eski kaset ve plakların peşine düşenler İtfaiye Meydanı’nda buluşuyor.
Fotoğraf sevdalısı Ömer Kavuk, hatıraları saklayan mekân, İtfaiye Meydanı’nı fotoğrafladı. Geçtiğimiz aylarda da açtığı “İstenmeyene Değer Biçmek” sergisiyle sunduğu fotoğraflarında İtfaiye Meydanı’nın yüzlerini gelecek nesillere aktardı.
YOLU DÜŞMEYENİN BİLMEDİĞİ HİKAYE
AB Delagasyonu Basın Enformasyon sorumlusu olarak görev yapan Ömer Kavuk’la İtfaiye Meydanı fotoğraflarının hikayesini konuştuk:
“Uzun süre İstanbul’da sürdü hayatım. 2005 yılında ise Birleşmiş Milletler görevim dolayısıyla Ankara’ya geldim. O dönemden başlayarak sık sık İtfaiye Meydanı’na gittim. Bana hep farklı gelen ve içine çeken bir havası vardı. Burası geçmişi olan bir yer, sonuçta Cumhuriyet dönemi öncesinde de orası bir pazar zaten. Osmanlı döneminde de develerle insanların geldiği bir ticaret alanı. Esnafla tanıştım gelişen süreçte. Esnafın hep kentsel dönüşüm kaygısı vardı. Burayı fotoğraflama fikri böyle doğdu. Hem oradakilerin seslerini duyurmak hem de gelecek nesillere böyle bir yerin hikayesini anlatmak fikri ile ortaya çıktı, İtfaiye Meydanı fotoğraflarının serüveni. Bu, Ankara’ nın göbeğinde bilmeyenlerin yolunun düşmediği İtfaiye Meydanı’nın hikayesi.
GÜNÜMÜZ SİSTEMİNİN DIŞINDA BİR YER
Uzun süre fotoğraflar çektim İtfaiye Meydanı’nda. Fotoğraflarda oranın esnafını aldım karelerime. Oraya gidenlerin tanıdığı insanlar var fotoğraflarda. Pek çoğunun babası da aynı yerde ticaretle uğraşmış. Babadan oğula oradalar. Fotoğraflarımda bu portrelere odaklandım. Onların yaptıkları iş bana çok farklı geldi hep. Ellerine gelen ikinci el ürünleri yeniden kategorize edip tekrar insanların ilgisine sunuyorlar. Günümüz tüketim sisteminin çok dışında bir durum.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIYORUM
Fotoğrafları sergiledim. Yeni sergilerle de devam edecek bu sunumlar. Ama fotoğraflarımı satmadım. Satmak için de çekmemiştim zaten ama bu fotoğrafları çektiğim esnafa da vermek istiyorum. İtfaiye Meydanı’ndan kareleri sosyal medya hesaplarımda paylaşmıyorum. Çünkü orası farklı bir platform. O kareler sergilerle hak ettikleri değeri görüyor. Ancak belki ileride sergilerin dışına çıkıldığında paylaşırım.
DÜKKANLAR HATIRALARI SAKLIYOR
İtfaiye Meydanı, daha düşük gelirli insanlar için, örneğin Ankara’daki öğrenciler için özel bir yer. Herhalde öğrencilerin tamamı eşyalarını oradan alıyor. Ama o esnafın elinde çok fazla dönem eşyası ve antika da var. Şimdi ayrı bir pazar daha oluşmuş orada dönem dizileri için pek çok materyal sağlıyorlar. Dönem dizilerinin buzdolabı, mobilya, geyikli duvar halısı gibi ihtiyaçları buradan gidiyor. Kendilerini yalnızca bu yönde geliştiren mağazalar var. Mesela ilk cep telefonu modellerini bir mağaza da bulamazsınız ama orada var. İkinci el kıyafetler ayrı bir dükkânda, ayakkabılar belki de üçüncü sahiplerini bulmak üzere ayrı bir yere ve hatta mutfak raflarını çoktan terk eden bardaklar bile doğru dükkânın doğru rafına gidiyor. Her şeyin koleksiyonu var. Bu sokaklara giren hatıralar, yeni sahiplerini bulana kadar sınıflandırılıyor. Kısaca bu dükkanlar hatıraları ayrıştırıyor ve depoluyor.”
ÖMER KAVUK KİMDİR?
1988 yılında İstanbul’da doğdu. Lisans ve yüksek lisans eğitimlerini Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. Kariyerinin büyük bir kısmını çeşitli basın-yayın organlarında, dergilerde ve Birleşmiş Milletler’ in farklı bölümlerinin iletişim departmanlarında çalışarak geçirdi. 2005 yılında Ankara’ya gelen Kavuk, AB Delagasyonu Basın Enformasyon Sorumlusu olarak görev yapıyor. Gazeteciler Cemiyeti üyesi Kavuk, dijital hikaye anlatıcılığı eğitimleri veriyor. Profesyonel olarak fotoğraf çekmeye 2012 yılında yazı dizisi hazırlamak için bulunduğu ABD’de başladı. İtfaiye Meydanı’nı anlatan “İstenmeyene Değer Biçmek” Kavuk’un ilk sergisi.