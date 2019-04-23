Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), “Hayatın içinden kadın” konusuyla ikinci kez fotoğraf yarışması düzenledi.
Türkiye’den kadın manzaraları fotoğraflara yansıdı. Ödül alan fotoğraflar, sergilerle Türkiye’yi dolaşacak.
45 FOTOĞRAF SEÇİLDİ
Geçtiğimiz günlerde Antalya’da toplanan ve benim de arasında olduğum “Hayatın içinden kadın” yarışmasının jüri üyeleri zorlu bir mesaiyle Türkiye’nin dört bir yanından gelen bin 700 fotoğraf arasından seçim yaptı. Yarışmada ilk üç fotoğrafa ödül verildi, 3 fotoğraf mansiyon aldı, 39 fotoğrafsa sergilenmeye layık görüldü.
KADIN FOTOĞRAFLARINI TEŞVİK EDİYORUZ
KADEM Antalya İl Temsilcisi Zeynep Taş Demirez, sohbetimiz sırasında ilkini iki yıl önce yaptıkları yarışmanın gelenekselleşmesi için çaba harcadıklarını söyledi. Demirez, Türkiye’deki kadının hayataki yerinin yarışmaya gönderilen fotoğraflara yansıdığını, yarışma sayesinde kadın fotoğrafları ile ilgili önemli bir arşive sahip olduklarını ve yarışmanın sürekliliği sayesinde fotoğrafçıların bu alanda özel olarak emek harcamasını teşvik özendirdiklerini anlattı.
İŞTE ÖDÜLLER
“Hayatın İçinde Kadın” temalı yarışmada birinciliği Bayram Özcan, ikinciliği Cihan Karaca, üçüncülüğü ise Özkan Çörek kazandı. Şebnem Coşkun, Aytül Akbaş ve Kemal Özkılınç ise mansiyon aldı.
ÇARKOĞLU’NUN SERGİSİ ÇANKAYA’DA
Fotoğrafçı Filiz Çarkoğlu’nun ‘His’ sergisi 3 Mayıs’a kadar Galeri Çankaya’da açık kalacak. 43 siyah beyaz fotoğraftan oluşan sergi siyah-beyaz karelerden oluşuyor. Çarkoğlu, ‘His’ başlığı altında ilk sergisini 2015 yılında, ikincisini ise 2016’da açtığını ve bu sergi ile üçlemenin sonlandığını anlattı. Çarkoğlu, “Yaklaşık 10 yıldır süren çalışmalarımdan oluşuyor. Sergi çalışmalarımın ve tüm serilerin adının HİS olmasının nedeni, adı gibi sadece hissettiğim ve aktarmak istediğim durumları, insanlarda gördüğüm beni etkileyen çoğunlukla da dramatik olayları ya da bu ikisinin harmanlanması ile ortaya çıkan karelere yönlendirmesi nedeniyledir” dedi.
Fotoğraftaki kadınlar
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), “Hayatın içinden kadın” konusuyla ikinci kez fotoğraf yarışması düzenledi.
Türkiye’den kadın manzaraları fotoğraflara yansıdı. Ödül alan fotoğraflar, sergilerle Türkiye’yi dolaşacak.
45 FOTOĞRAF SEÇİLDİ
Geçtiğimiz günlerde Antalya’da toplanan ve benim de arasında olduğum “Hayatın içinden kadın” yarışmasının jüri üyeleri zorlu bir mesaiyle Türkiye’nin dört bir yanından gelen bin 700 fotoğraf arasından seçim yaptı. Yarışmada ilk üç fotoğrafa ödül verildi, 3 fotoğraf mansiyon aldı, 39 fotoğrafsa sergilenmeye layık görüldü.
KADIN FOTOĞRAFLARINI TEŞVİK EDİYORUZ
KADEM Antalya İl Temsilcisi Zeynep Taş Demirez, sohbetimiz sırasında ilkini iki yıl önce yaptıkları yarışmanın gelenekselleşmesi için çaba harcadıklarını söyledi. Demirez, Türkiye’deki kadının hayataki yerinin yarışmaya gönderilen fotoğraflara yansıdığını, yarışma sayesinde kadın fotoğrafları ile ilgili önemli bir arşive sahip olduklarını ve yarışmanın sürekliliği sayesinde fotoğrafçıların bu alanda özel olarak emek harcamasını teşvik özendirdiklerini anlattı.
İŞTE ÖDÜLLER
“Hayatın İçinde Kadın” temalı yarışmada birinciliği Bayram Özcan, ikinciliği Cihan Karaca, üçüncülüğü ise Özkan Çörek kazandı. Şebnem Coşkun, Aytül Akbaş ve Kemal Özkılınç ise mansiyon aldı.
ÇARKOĞLU’NUN SERGİSİ ÇANKAYA’DA
Fotoğrafçı Filiz Çarkoğlu’nun ‘His’ sergisi 3 Mayıs’a kadar Galeri Çankaya’da açık kalacak. 43 siyah beyaz fotoğraftan oluşan sergi siyah-beyaz karelerden oluşuyor. Çarkoğlu, ‘His’ başlığı altında ilk sergisini 2015 yılında, ikincisini ise 2016’da açtığını ve bu sergi ile üçlemenin sonlandığını anlattı. Çarkoğlu, “Yaklaşık 10 yıldır süren çalışmalarımdan oluşuyor. Sergi çalışmalarımın ve tüm serilerin adının HİS olmasının nedeni, adı gibi sadece hissettiğim ve aktarmak istediğim durumları, insanlarda gördüğüm beni etkileyen çoğunlukla da dramatik olayları ya da bu ikisinin harmanlanması ile ortaya çıkan karelere yönlendirmesi nedeniyledir” dedi.