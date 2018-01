Fotoğraflarla ‘Uğur’lu Yıllar’

Ankara’da görev yaptığım süre içerisinde -bu yıl olduğu gibi- pek çok kez anma etkinliklerine ben de gittim. Kontağını çevirdiği aracının patladığı noktadaki bomba izleri, her yıl bir önceki yıldan daha kalabalık grupları ağırladı. Eşi Güldal Mumcu, oğlu Özgür ve kızı Özge ile yanyana kimi mum dikti o duvara, kimi bir kızmızı karanfil bıraktı.

Bir dönem gazetecilik de yapan fotoğrafçı Gürsel Gökçe, 25 yıl boyunca anma etkinliklerini fotoğrafladı. Gökçe’nin kareleri, Uğur Mumcu’nun arşivinden özel fotoğraflarla birlikte Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nda “Uğurlu Yıllar” adıyla sergileniyor. Bu özel sergiyi Gürsel Gökçe ile konuştuk:

75 FOTOĞRAF VAR

“Uğur Mumcu, gazeteci, yazar ve aydın olarak bir ak güvercin gibi barışın simgesi oldu ama bir aslan gibi de cesaretle karanlık olayların üzerine koştu. Taşıdığı bilgi hazinesini soluk soluğa yaşamı pahasına bugünkü kuşaklara, geleceğe taşıdı. Yaşasaydı bugün 75 yaşında olacaktı, “Uğurlu Yıllar” sergisinde 75 fotoğraf var. Uğur Mumcu’yu unutturmamak adına açılan sergide ailesinin özel arşivinden, daha önce yayınlanmamamış 50 fotoğraf ve aramızdan ayrılışının ardından geçen 25 yıllık süreçte objektifime takılan 25 fotoğraf yer alıyor. Uğur Mumcu’nun eşi Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı Başkanı Güldal Mumcu ile çok titiz bir çalışma sonucunda sergiyi oluşturduk. Önümüzdeki günlerde daha fazla fotoğrafın yer aldığı prestij albümü yayınlamak için çalışıyoruz.

HER BİR KARE ÖZLEM

Toplumsal belleğimizi taze tutmak, hafızalarımızı yeniden tazelemek adına 25 yıl boyunca Uğur Mumcu anma etkinliklerini izledim. Binlerce fotoğraf karesine kaydettim. Öznel bir acının toplum tarafından yıllar geçtikçe artan bir unutmama kaygısı ve özlemle paylaşılmasının duygusal bakımdan tanımlanması çok zor. Sergide yer alan fotoğrafların her bir karesi, aslen Uğur Mumcu’ya olan özlemin ve sahip çıkmanın göstergesi olduğu kadar, bu toplumun adalet duygusunun yerini bulmasına dair süren talebinin de göstergesi.

HER YIL AYNI HÜZÜN

Arşivimde fotoğraflar biriktikçe bunları izleyici ile paylaşmak adına 2014 yılında ‘Sönmeyen Işık Uğur Mumcu’ isimli fotoğraf sergisini açtım. Her yıl yeni fotoğraflar ekleyerek bir de fotoğraf gösterisi oluşturdum. Sergiyi ve gösteriyi Ankara, İzmir, Adana, Zonguldak, Manisa, Akhisar ve Muğla’da izleyiciyle buluşturdum. Her yıl 24 Ocak’ta Uğur Mumcu’nun sokağında yer almak o duygusal anları insanlarla paylaşmak çok farklı bir duygu. Her yıl aynı hüznü farklı insanlarla paylaşmak ve bazende tanıdık yüzleri görmek. Soğuk yağmur, kar kış demeden türküler söylemek. Ve o anları fotoğraflamak gelecek kuşaklara bir belge olarak bırakmak benim fotoğrafçı olarak görevim. Fotoğrafçı çağının tanığıdır, gücüm yettiği sürece bu tanıklığa devam edeceğim.”