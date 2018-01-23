Fotoğrafın peşinde

Kimi zaman bir sergi, kimi zaman bir fotoğraf organizasyonu bu sayfalara konuk oldu. Kimi zaman bir fotoğrafçı, kimi zaman da bir kare fotoğrafın hikâyesi okurlarya buluştu. Kısacası, fotoğrafın ve fotoğraf tutkunlarının sesi oldu. Ve bu köşe sayesinde yeni dostlarda tanıdım. Bu isimlerden biri Alican Öztürk...

İNSTAGRAM’DAN SAYFALARA

İnstagram’da başkentin güzelliklerine de dikkat çekmek için 4 yıl önce bir süre Ankara’yı anlatan etiketlerden seçtiğimiz fotoğrafları bu köşeye taşıdık. Ve burada fotoğrafı yayınlanan isimlerden biri de İnstagram’da “_alibabba_” ismini kullanan Alican Öztürk oldu. O zamanlar kendisi ile hiç tanışmıyordum. Tesadüfen bir kafede başlayan tanışmanın ardından fotoğraf üzerine etkinliklere uzandı karşılaşmalarımız. Tanıdığımda Alican’ın tutkusuydu fotoğraf, bugünse kendisine seçtiği yol oldu. Ve onun hikâyesini sizlerle paylaşmak istedim. Alican’ın sözleriyle fotoğrafa aşkının hikâyesi:

20 YILLIK İŞİMİ BIRAKTIM

“Ankara’da Yenidoğan da doğup büyüdüm. İşçi bir baba, ev hanımı bir annenin çocuğuyum. Mahalle kültürü ile büyüme şansı yakalamış biriyim. Ama çocuk yaşta çalışma hayatına atılmak zorundaydım. Ortaokul yıllarından bu yana garsonluktan barmenliğe, oradan yöneticiliğe kadar uzanan bir iş hayatım oldu. Görsel sanatlara ilgim hep vardı. Fırsat buldukça sergilere, seminerlere, çeşitli sanatsal etkinliklere katılırım. Her ne kadar farklı olsa da ben fotoğrafın peşinden gitmeyi tercih ettim. Ve yirmi yıllık yapmış olduğum mesleğimi bir tarafa bırakarak fotoğrafçılığa başladım.

SOKAK FOTOĞRAFLARI İLE BAŞLADI

Fotoğraf çekmeye başlamam eşim sayesinde oldu. Eşimin çektiğim fotoğrafları görüp ‘sana en kısa zaman da bir fotoğraf makinası alalım’ sözleriyle ilerledi fotoğraf tutkusu. Fotoğraf üzerine ne eğitim aldım, ne de bir kursa gittim, tam bir alaylıyım. Fotoğraf çekmek, tüm duygularımı, düşüncelerimi, hayata bakışımı anlatabilmemin tek yolu oldu benim için hobi görmedim bu işi. Sokak fotoğrafçıları ile başlayan fotoğraf serüvenim 1 yıldır serbest fotoğrafçı olarak sürüyor. Haber fotoğrafları, belgesel ve proje fotoğrafları, editoryal işler çekiyorum. Zaman zaman yabancı ajanslarda yer buluyor fotoğraflarım. Fotoğrafta da belki daha kazançlı başka bir yol seçebilirdim belki. Ama ben insanların problemlerini, acılarını anlatmayı, onlara ses olmayı seçtim...”