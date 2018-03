En iyileri seçen isimler...

Ve, bu yıl Antalya’da Aska Lara Otel’de toplanan jüri, 3 bin 200 fotoğraf arasından iki gün süren bir değerlendirmeyle seçimlerini yaptı. Ödüller cuma günü Ankara’da açıklanacak.

DEV İSİMLER BELİRLEDİ

Afganistan’da eşi tarafından burnu kesilen Aisha isimli kadının portresiyle 2010 yılında Dünya Basın Fotoğrafı ödülünü kazanan (World Press Photo of the Year in 2010) Jodi Bieber Güney Afrika’dan, Reuters Haber Ajansı’nın Wider Image Editorü Gabrielle Fonseca Johnson İngiltere’den ve Hollanda Haber Ajansı ANP’nin Türk kökenli Fotoğraf Editörü Pelin Tatli Hollanda’dan jüri toplantısı için Antalya’ya konuk oldu. Jüride ayrıca geçen yıl dünya basın fotoğrafı ödülünü kazanan AP Türkiye Fotoğraf Editörü Burhan Özbilici, Türkiye’nin yakından tanıdığı foto muhabiri Coşkun Aral, Pulitzer ödüllü foto muhabiri Reuters Türkiye Fotoğraf Editörü Murad Sezer, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca, Anadolu Ajansı Görsel Yayın Yönetmeni Ahmet Sel, Hürriyet Gazetesi Fotoğraf Editörü Sebati Karakurt, Milliyet Gazetesi Fotoğraf Editörü Bünyamin Aygün, basın fotoğrafçılığından Instagram’da 1.6 milyonun üzerindeki takipçisiyle dünya fenomenleri arasına giren Mustafa Seven, basın fotoğrafının ustalarından Şükrü Akın, Depo Photos Yayın Yönetmenlerinden Tolga Adanalı, Zafer Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Murat Karameşe ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İlhan Demir yer aldı.

3 BİN FOTOĞRAF 8 KATEGORİ

‘Türk Telekom Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’nda 3 bin 200 kare arasından yapılan değerlendirmeyle ödülleri belirlendi. Ankara’da açıklanacak sonuçlarla 8 kategoride ödül alan fotoğraflar, Spor Toto Spor Fotoğrafları ve Zafer Eğitim Kurumları özel ödülü ile geçtiğimiz yıla damgasına vuran kareler hafızalara tekrar sunulacak.

AISHA’NIN HAYATINI DEĞİŞTİREN İSİM GENÇLERLE BULUŞTU

Jüri toplantısı için Türkiye’ye gelen isimler Antalya’da yalnızca bir odanın içerisinde fotoğraf seçmedi. Kente de fotoğraf alanında bir etkinlikler dizisiyle katkı sağladı. Afganistan’da eşi tarafından burnu kesilen Aisha isimli kadının portresiyle 2010 yılında Dünya Basın Fotoğrafı ödülünü kazanan Jodi Bieber, Dünya Kadınlar Günü’nde Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde gençlerle buluştu. 2010 yılında Time dergisinin kapağında yayınlanan fotoğrafta cezalandırılmak için kocası tarafından burnu ve kulakları kesilen Aisha’nın portresiyle tüm dünyanın yakından tanıdığı fotoğrafçı salonda yüzlerce gence tecrübelerini aktardı. Bu buluşmada diğer jüri üyeleri de yine üniversitelilerle bir araya geldi. Güzel Sanatlar Fakültesi’nden gençler, ayrı bir programla Coşkun Aral’la buluştu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin ev sahipliği yaptıkları jüri üyeleriyle ayrı ayrı bir araya geldi.

İŞTE JÜRİ

Jodi Bieber Foto Muhabiri (Güney Afrika), Gabrielle Fonseca Johnson Reuters Ajansı Wider Image Editorü (İngiltere), Pelin Tatli ANP Fotoğraf Editörü (Hollanda), Burhan Özbilici Associated Press Türkiye Fotoğraf Editörü, Coşkun Aral Foto Muhabiri, Mehmet Akarca BYEGM Genel Müdürü, Murad Sezer Reuters Türkiye Fotoğraf Editörü, Ahmet Sel Anadolu Ajansı Görsel Yayınlar Yönetmeni, Sebati Karakurt Hürriyet Gazetesi Fotoğraf Editörü, Mustafa Seven Instagram Fenomeni Foto Muhabiri, Bünyamin Aygün Milliyet Gazetesi Fotoğraf Editörü, Murat Karameşe Zafer Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı, Şükrü Akın Foto Muhabiri, İlhan Demir Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü, Tolga Adanalı Depo Photos Yayın Yönetmeni, Rıza Özel TFMD Başkanı - Hürriyet Foto Muhabiri