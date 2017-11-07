Ekonomide insanlar fotoğraf karelerinde

Bugün CerModern farklı bir sergi ve ödül törenine ev sahipliği yapıyor. Saat 19.00’da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın düzenlediği ‘ekonomi ve insan’ konulu Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nın fotoğraf sergisinin açılışının ardından dereceye giren fotoğrafçılar ödüllerine kavuşacak.





Merkez Bankası’nın, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ile birlikte organize ettiği yarışmaya 30 farklı ülkeden bin 362 fotoğrafçı ve 4 bin 781 kare fotoğrafla katıldı. 21 Kasım’a kadar açık kalacak sergide 110 fotoğraf yer alıyor.

EKONOMİ VE İNSAN İLİŞKİSİ

İnsan ve ekonomi arasındaki yakın ilişkinin farklı beşeri, fiziki ve bölgesel coğrafyalarda çekilecek fotoğraflarla belgelenmesi, insanın ekonomik ve sosyal hayata katılımındaki farkındalık düzeyinin artırılmasını amaçlayan ‘ekonomi ve insan’ konulu yarışmada; Seyit Konyalı FIAP Altın Madalya, Neşe Arı, FIAP Gümüş Madalya, Vietnamlı Le Chau Dao’da FIAP Bronz Madalya kazandı, 7 fotoğrafa da mansiyon ödülü verildi. Yarışmanın jüri koltuğunda ise Prof. Dr. Nurullah Genç, Ersin Alok, İbrahim Zaman, İlyas Göçmen ve Tekin Ertuğ vardı.

EKONOMİNİN TEMELİ İNSAN

Yarışmanın öyküsünü TFSF Başkanı, fotoğraf dünyasının sevilen isimlerden Prof. Dr. Beyhan Özdemir’le konuştuk:

“Merkez Bankası’nın talebi ile düzenlenen bir yarışma aslında. Türkiye ekonomisinin en önemli kurumları arasında ve bu alanda farkındalık yaratmayı hedefliyor. Ekonomi, ekonomiden etkilenen ve ekonomi ile insan arasındaki ilişkileri gösteren kareler yarışmada değerlendirildi. Sonuç olarak ekonomiyi belirleyen insan unsuru. Ülke ekonomileri farklı kaynaklardan beslenir, tarım, sanayi, ulaşım, turizm, ticaret. Ama bunların hepsinin temelinde bedeni ve beyniyle insan emeği var.

FOTOĞRAF İLETİŞİM ARACI

Fotoğraf bir sanat dalı olduğu kadar iletişim alanında da çok güçlü bir araç. Yayınlanabiliyor, anlık olarak yayılabiliyor. Günlük toplumsal hayatımızın her alanında fotoğrafla iç içeyiz. Fotoğraf kareleri görenleri bir bilgi sunsa da bakan kişiyi o alanda bilgilenmeye, düşünmeye itiyor ki zaten farkındalık oluşturmanın bilinçlendirmeyi de bu sayede başarabiliyoruz.

GELİŞEN EKONOMİLER DAMGA VURDU

Ekonomi insan ilişkisinin fotoğrafa yansımasını istedik ve başardık. Katılımcı ve fotoğraf sayısının yüksekliği kadar sonuçları itibari ile niteliği de bizim için oldukça memnun edici. Uluslararası yarışma ve binlerce fotoğraf değerlendirildi. Ödül alan 10 karenin yanısıra 100 fotoğrafta sergileme için seçildi. Dikkat çeken önemli bir unsur büyüyen ekonomik değerleri temsil eden ülkelerden sergilemelerin yoğunlukta olması. Türkiye, Çin ve Hindistan bu anlamda üç büyüyen ekonomi ve fotoğraflara damga vurmuş üç ülke. Birbirine uzak coğrafyalar olmuş olmasına rağmen ekonomik alanda ortak yükseliş, fotoğraflara yansıdı.



İŞTE ÖDÜL ALAN İSİMLER

FIAP Altın Madalya; Seyit KONYALI

FIAP Gümüş Madalya; Neşe ARI

FIAP Bronz Madalya; Le Chau DAO (Vietnam)

FIAP Mansiyon; Abhijit BANERJEE (Hindistan)

FIAP Mansiyon; Anupam Roy CHOWDHURY (Hindistan)

FIAP Mansiyon; Ertuğrul BAŞTAN

FIAP Mansiyon; Merve ARSLAN

FIAP Mansiyon; Shibasish SAHA (Hindistan)

FIAP Mansiyon; Xinghua CHEN (Çin)

TCMB Özel Ödülü; Yüksel AÇIKGÖZ