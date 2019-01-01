Ara Güler’in adını TFMD yaşatacak

Fotoğraf dünyası, 2018 yılını acı bir kayıpla hatırlayacak. Çünkü bu toprakların yetiştirdiği en değerli foto muhabirlerinden birine, Ara Güler’e veda ettik.
Benim de tanıma şansı bulduğum usta “Ara Hoca”, Türkiye’ye “foto muhabiri” tanımını anlatan, öğreten bir isim olması ile tabii ki bizler için çok farklı bir yere sahip. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan “Foto Muhabiri” dergisinin son sayısını Ara Güler’e ayıran Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, bu kez 34 yıldır aralıksız olarak düzenlediği “Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması”nı gençlere açarak, büyük ustanın adını yaşatma adına önemli bir karar aldı.
SANATÇI DEĞİL FOTO MUHABİRİ
Ürettikleri, bu alanda sanat eseri sayılanların çok çok üzerinde baş yapıtlardı. Ama usta, ölene kadar yaptığının bir sanat olmadığını söyledi. Fotoğraflarında, dondurduğu akan zaman, birer sanat eseriydi. Ama kendisi bir foto muhabiriydi. O, fotoğraflarının sanatsal yönüyle değil, tarihe tanıklık etmesi ile bıraktığı izlerle, hayata katkısı ile geleceğe kalan miras yönüyle ilgileniyordu. Hiçbir zaman “sanatçıyım” demediği gibi kendisine “sanatçı” diyenlere -zaman zaman benim de tanık olduğum ortamlarda- biraz da kendi üslubu ve ustalığın verdiği o hakla, ağzını da bozarak sevimli cevaplar verir ve “foto muhabiri” olduğunu hatırlatırdı. Onun bu tavrı, mesleğimize olan farkındalığa büyük katkı yaptı.
ÜNİVERSİTELİLERE ÖZEL
Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, Türkiye’nin en uzun soluklu fotoğraf yarışmasını organize ediyor. Ve her yıl bu organizasyonda ödül alan basın fotoğrafları, söyleşiler ve sergilerle birlikte üniversitelere de ulaşıyor. Dernek yönetimi bu yıl çok farklı bir karara imza attı ve yalnızca basın fotoğrafçılarının katıldığı yarışmaya, üniversite gençliğinin katılabileceği özel bir dal ekledi. Ara Güler’in adını yaşatmak adına organizasyona eklenen “Ara Güler Özendirme Ödülü”ne, eğitimine devam eden İletişim Fakülteleri ile Güzel Sanatlar Fotoğraf Bölümü öğrencilerinin başvuruları kabul ediliyor. “Ara Güler Özendirme Ödülü”nün kazananı ise 5 bin TL para ödülü alacak.
İLK SERGİ ANKARA’DA
Bu yıl “Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019” adıyla gerçekleşecek yarışmanın toplam para ödülü ise 40 bin TL. Yarışma, zor şartlarda görev yapan foto muhabirlerini mesleklerinde özendirmek amacı taşıyor. Basın fotoğrafçılığının gelişmesinde katkı sağlamayı da hedefliyor. “Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019”; Haber, Günlük Yaşam, Foto Röportaj, Çevre ve Doğa, Siyaset, Portre, Spor, Türkiye’nin güzellikleri ve AB Özel kategorileri ile Misafir-Mültecilik dallarında düzenleniyor. Ödül alan fotoğraflar her yıl sergilerle 40’tan fazla noktaya ulaşıyor. Yarışmanın ödüllerinin açıklanmasının ardından ilk sergi ise Nisan ayında Ankara’da yapılacak. Yarışma başvuruları derneğin web sitesi www.tfmd.org.tr adresinden alınıyor.
YENİ YILA CAPA’NIN EŞSİZ DİLEĞİYLE
Robert Capa, hiç şüphesiz dünya üzerinde gelmiş geçmiş en önemli foto muhabirlerinden. Magnum’un dört kurucusundan biri. Fotoğraflarıyla bugün bile filmlere ilham kaynağı olan (Er Ryan’ı Kurtarmak), İngrid Bergman ile aşkı “Arka Pencere” filmine konu olan dev bir isim. Hayatı yaşadığı döneminde savaşlarda geçmiş, sevgilisi Gerda Taro’yu bir tankın altında kaybetmiş, kendisi ise yine bir savaşta, Fransa- Çinhindi savaşı sırasında Vietnam’da 1954 yılında mayına basarak hayata veda etmiş dünyanın belki de en önemli savaş fotoğrafçısı... Hayranlıkla hayat hikâyesini birçok kaynaktan takip ettiğim Capa’nın sık tekrarladığı bir dileği vardı: “Bir savaş fotoğrafçısı olarak ömrümün sonuna kadar işsiz kalmayı isterdim.” Büyük ustanın dileği ile karşılayalım yeni yılı...
Barış olsun, huzur olsun, fotoğrafçıların objektifine yansıyan göz bebekleri gülen çocuklar olsun.
Ara Güler’in adını TFMD yaşatacak
Fotoğraf dünyası, 2018 yılını acı bir kayıpla hatırlayacak. Çünkü bu toprakların yetiştirdiği en değerli foto muhabirlerinden birine, Ara Güler’e veda ettik.
Benim de tanıma şansı bulduğum usta “Ara Hoca”, Türkiye’ye “foto muhabiri” tanımını anlatan, öğreten bir isim olması ile tabii ki bizler için çok farklı bir yere sahip. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan “Foto Muhabiri” dergisinin son sayısını Ara Güler’e ayıran Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, bu kez 34 yıldır aralıksız olarak düzenlediği “Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması”nı gençlere açarak, büyük ustanın adını yaşatma adına önemli bir karar aldı.
SANATÇI DEĞİL FOTO MUHABİRİ
Ürettikleri, bu alanda sanat eseri sayılanların çok çok üzerinde baş yapıtlardı. Ama usta, ölene kadar yaptığının bir sanat olmadığını söyledi. Fotoğraflarında, dondurduğu akan zaman, birer sanat eseriydi. Ama kendisi bir foto muhabiriydi. O, fotoğraflarının sanatsal yönüyle değil, tarihe tanıklık etmesi ile bıraktığı izlerle, hayata katkısı ile geleceğe kalan miras yönüyle ilgileniyordu. Hiçbir zaman “sanatçıyım” demediği gibi kendisine “sanatçı” diyenlere -zaman zaman benim de tanık olduğum ortamlarda- biraz da kendi üslubu ve ustalığın verdiği o hakla, ağzını da bozarak sevimli cevaplar verir ve “foto muhabiri” olduğunu hatırlatırdı. Onun bu tavrı, mesleğimize olan farkındalığa büyük katkı yaptı.
ÜNİVERSİTELİLERE ÖZEL
Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, Türkiye’nin en uzun soluklu fotoğraf yarışmasını organize ediyor. Ve her yıl bu organizasyonda ödül alan basın fotoğrafları, söyleşiler ve sergilerle birlikte üniversitelere de ulaşıyor. Dernek yönetimi bu yıl çok farklı bir karara imza attı ve yalnızca basın fotoğrafçılarının katıldığı yarışmaya, üniversite gençliğinin katılabileceği özel bir dal ekledi. Ara Güler’in adını yaşatmak adına organizasyona eklenen “Ara Güler Özendirme Ödülü”ne, eğitimine devam eden İletişim Fakülteleri ile Güzel Sanatlar Fotoğraf Bölümü öğrencilerinin başvuruları kabul ediliyor. “Ara Güler Özendirme Ödülü”nün kazananı ise 5 bin TL para ödülü alacak.
İLK SERGİ ANKARA’DA
Bu yıl “Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019” adıyla gerçekleşecek yarışmanın toplam para ödülü ise 40 bin TL. Yarışma, zor şartlarda görev yapan foto muhabirlerini mesleklerinde özendirmek amacı taşıyor. Basın fotoğrafçılığının gelişmesinde katkı sağlamayı da hedefliyor. “Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019”; Haber, Günlük Yaşam, Foto Röportaj, Çevre ve Doğa, Siyaset, Portre, Spor, Türkiye’nin güzellikleri ve AB Özel kategorileri ile Misafir-Mültecilik dallarında düzenleniyor. Ödül alan fotoğraflar her yıl sergilerle 40’tan fazla noktaya ulaşıyor. Yarışmanın ödüllerinin açıklanmasının ardından ilk sergi ise Nisan ayında Ankara’da yapılacak. Yarışma başvuruları derneğin web sitesi www.tfmd.org.tr adresinden alınıyor.
YENİ YILA CAPA’NIN EŞSİZ DİLEĞİYLE
Robert Capa, hiç şüphesiz dünya üzerinde gelmiş geçmiş en önemli foto muhabirlerinden. Magnum’un dört kurucusundan biri. Fotoğraflarıyla bugün bile filmlere ilham kaynağı olan (Er Ryan’ı Kurtarmak), İngrid Bergman ile aşkı “Arka Pencere” filmine konu olan dev bir isim. Hayatı yaşadığı döneminde savaşlarda geçmiş, sevgilisi Gerda Taro’yu bir tankın altında kaybetmiş, kendisi ise yine bir savaşta, Fransa- Çinhindi savaşı sırasında Vietnam’da 1954 yılında mayına basarak hayata veda etmiş dünyanın belki de en önemli savaş fotoğrafçısı... Hayranlıkla hayat hikâyesini birçok kaynaktan takip ettiğim Capa’nın sık tekrarladığı bir dileği vardı: “Bir savaş fotoğrafçısı olarak ömrümün sonuna kadar işsiz kalmayı isterdim.” Büyük ustanın dileği ile karşılayalım yeni yılı...
Barış olsun, huzur olsun, fotoğrafçıların objektifine yansıyan göz bebekleri gülen çocuklar olsun.