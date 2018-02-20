Cumhuriyet tarihinin en önemli mekânlarından biri Ankara Palas Oteli... Ve bu mekânın adı ile iki yıldır “Ankara Palas Buluşmaları” adıyla söyleşiler düzenleniyor.

Geçtiğimiz yıl başlayan bu buluşmalara Alev Alatlı’dan Muhtar Kent’e, İlber Ortaylı’dan Raşit El Gannuşi’ye, Stephan Micus’tan Murat Bardakçı’ya çok önemli isimler konuk oldu. Etkinliğin bu ayki konuğu ise “Savaş ve İnsana Dair” sunumuyla usta foto muhabiri Coşkun Aral.

Ankara Buluşmaları’nı, bu organizasyonun kurumsal ilişkilerini yürüten Çağla Özden’le, yarın akşamki söyleşinin detaylarını ise Coşkun Aral’la konuştuk.

MÜLTECİLİĞİ DÜNYA’YA ANLATIYOR

Hayata bakışıyla meslek yaşamıma katkısı olan her fırsatta bir araya geldiğim ustalardan biri Coşkun Aral. İki yıldır da dünyada, mülteciler üzerine projeler yürütüyor. Son olarak geçtiğimiz haftalarda Tayland’ın başkenti Bankok’ta birçok farklı coğrafyadan fotoğrafçıları buluşturan bir sergiyle kendi tanıklıklarını da anlattı. Çalışmalarını yakından takip ettiğim Aral, “Savaş ve İnsana Dair” başlığı altında neler olacağı üzerine yaptığımız sohbette şunları söyledi:

SAVAŞLARA TANIKLIK ETTİM

“Savaş coğrafyasında var olan gerçekler var. Dünya’nın pek çok farklı noktasında tanıklık ettim bunlara. Ve savaş gerçeğinin en kesin sonuçlarından biri mültecilik. Bu sonrasında iyi yönetilememesi halinde yeni çatışmaların da temelini atan bir olgu. Son iki yılımı mültecilik olayına verdim. Yaşadığım savaştan örneklerle bundan sonra neler yapabileceğimiz konusundaki tecrübelerimi aktaracağım. Bizler ilk kez duyuyoruz, yaşıyoruz. Ama burada yaşananların benzerleri başka coğrafyalarda daha önce yaşandı. Ne bazı ülkelerin terör örgütlerini desteklemesi, ne yaşanan mülteci akınları yeni. Önemli olan daha önce yaşananlardan duyarlılıklarımızla, kimseyi suçlamadan bölgeyi huzura kavuşacak sonuçlar çıkarabilmek.”

HEDEF KİTLEYA GÖRE DAVETLİ

“Ankara Buluşmaları”nın kentin bu etkinliğe ihtiyacı olduğu için fikri ile ortaya çıktığını aktaran organizasyonun kurumsal ilişkilerini yürüten Çağla Özden “Başkentin entelektüel hayatına canlılık ve yeni bir soluk getirdiğimize inanıyorum” dedi. Özden Ankara Buluşmalarını şu sözlerle anlattı:

“Sivil bir oluşumuz. Sekiz kişilik bir ekip var. Tuğba Arslan Başara, buluşmalarımızın genel koordinatörlüğünü yapıyor. Buluşmalarımıza abonelik yok, ücretli değil. Her buluşmaya aynı isimler davet edilmiyor. İlgi alanlarına göre konunun hedef kitlesine göre seçiyoruz davetlilerimizi. ‘Her ay, herkes gelsin, toplanalım’ şeklinde bir organizasyon değil bu. Konuya ilgisi olan insan gelsin, dinlensin, faydalanılsın düşüncesi ile yola çıktık. Kendi alanında uzmanlaşmış ve dünya çapında bilinen isimleri Ankara’ya davet ediyoruz. Akademik, bilimsel ve teknik yönü kadar, hayat tecrübelerinin ve öznel öykülerin de altının çizileceği programımızın doğal akışı içerisinde; kendi alanlarında başarıyı yakalamış isimleri ağırlıyoruz.”

FOTOĞRAF DÜNYASININ KAYBI ERGUN ÇAĞATAY

Türk fotoğrafının önemli isimlerinden biriydi gazeteci Ergun Çağatay. Geçtiğimiz günlerde Marmara Üniversitesi Hastanesi’nde 79 yaşında hayatını kaybetti. 1983’te Paris’te Orly Havaalanı’nda Ermeni terör örgütü ASALA’nın bombalı saldırısında ağır yaralanmıştı. Bir röportajıda, “Uzun süre elime makinemi alamayacağımı düşünmüştüm” sözleriyle aktarıyordu yaşadıklarını. 50’nci sanat yılını, 2014 yılınd ‘Merceğimdeki 50 Yıl’ sergisiyle kutlamıştı. Kızı Yasemin Oytaç’ın babasının mayıs ayında Türkiye’de yaşayan Almanlarla ilgili bir serginin hazırlıkları içinde olduğunu aktarması ustanın bitmeyen fotoğraf aşkını anlatıyordu satırların arasında. Kendisini rahmetle anıyorum.