100 Ülkeden 100 Yüz Esenboğa TAV Galeri’de

Ankara’dan uçakla seyahat edenleri Esenboğa Havalimanı’nda, Mustafa Çankaya’nın karelerinden oluşan “100Yüz100Ülke” isimli farklı bir fotoğraf sergisi bekliyor.
TAV Havalimanları tarafından işletilen Esenboğa Havalimanı’nda, geçtiğimiz günlerde kapılarını kapatan yine TAV’ın işlettiği İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan insan portreleri yolcuların ilgisine sunuluyor. Sergi 21 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek. Serginin ev sahibi TAV Esenboğa Genel Müdürü Nuray Demirer ise, yolcu trafiği her geçen yıl daha da artan Esenboğa Havalimanı’na TAV Galeri’nin yeni bir soluk getirdiğini, bugüne kadar yaklaşık 150 sergiyi ağırladıklarını anlattı.
KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİĞİN BULUŞMA NOKTASI
Fotoğraf sanatçısı Mustafa Çankaya, Atatürk Havalimanı’ndan transit geçen binlerce yolcuyu bir yıl boyunca fotoğrafladı. Çankaya, 100 farklı ülkeden 100 farklı insanın portresiyle havalimanının ağırladığı kültürel çeşitliliğini belgelemeyi amaçlayan projenin İstanbul’un dünyada seyahatin ortak geçiş noktası olarak farkını ortaya koyduğunu söyledi. Mustafa Çankaya’yla “100Yüz100Ülke” fotoğraflarını ve projenin hikayesini konuştuk.
BİR FOTOĞRAFÇI İÇİN HAZİNE ORTAM
“14 yıldır Atatürk Havalimanı’nda çalışıyorum ve 2011 yılı itibarıyla profesyonel olarak fotoğraf çekiyorum. Fotoğrafa olan ilgimi çalıştığım ortamın atmosferi ile birleştirmek istedim. Havalimanındaki insan çeşitliliği, farklı kültürlerden yolcular beni bu projeyi başlatmama sebep oldu. Her gün binlerce insan gözümün önünden geçip gidiyordu, hepsi de farklı renkte, dilde ve kültürde. Bir fotoğrafçı için hazine bir ortam. Bunu değerlendirmek istedim ve ‘100countires100faces’ (100yüz100ülke) fikri böylece ortaya çıktı. Proje her yüz için iki kareden oluşuyor. Birincisi yolcunun sadece yüzü, yüz ifadesi. İkincisi ise havalimanındaki o anki hali. Bu şekilde de Havalimanında yolcuların neler yaptığı, nasıl vakit geçirdiklerini belgeliyordum.
BİR UÇTAN DİĞERİNE 1.2 KİLOMETRE
Proje dış hatlar terminali gidiş katında pasaport sonrasındaki kısımda bir yıl boyunca THY’nin yalnızca transit yolcularından fotoğraflar çektim. Dış hatlar transit bölgede bir uçtan diğerine 1.2 km’lik bir mesafe var ve bu mesafeyi bir çekimde iki defa gidip geldiğim oluyordu. Proje boyunca çok farklı tepki ve durumlarla da karşılaştım. Danimarkalı bir kızı çekmek istemiştim fakat kabul etmemişti. Nijer’e vardığında projeyi incelemiş ve çok beğenmiş projede yer almak istediğini bana yazdı. Dönüşte tekrar İstanbul üzerinden uçtu, fotoğraflarını çektim ve o da artık projenin bir parçası. Projenin başlangıcında Kamerun’a uçan İtalyan Luca’yı çekmiştim. Çok sonra alanda kahve içerken tekrar karşılaştık, önce çok şaşırdık, sonra çok uzun bir sohbet yaptık. Projeyi Instagram üzerinden takip edip yer almak isteyenler oldu mesela, Portekizli grafiti sanatçısı Dheo ile böyle bir çekim gerçekleştirmiştik.”
MUSTAFA ÇANKAYA KİMDİR?
Mustafa Çankaya, 1977 yılında Gladbeck, Almanya’da doğdu. Dokuz Eylül İktisat Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği mezunu Çankaya, öğrenimine Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Ön Lisans programında devam ediyor. 2004 yılından bu yana Atatürk Havalimanı’nda çalışıyor. Fotoğraf kariyerine, Muammer Yanmaz’dan 2011 yılında Atatürk Havalimanı’nda aldığı fotoğraf atölyesi ile başladı. Sahne fotoğrafçılığının yanı sıra sokak ve portre üzerine çalışmaları bulunuyor. 5 yaşında bir oğlu var. Fotoğraflarını performansfoto.com ve projenin Instagram hesabı 100faces100countries üzerinden paylaşıyor.
100 Ülkeden 100 Yüz Esenboğa TAV Galeri’de
Ankara’dan uçakla seyahat edenleri Esenboğa Havalimanı’nda, Mustafa Çankaya’nın karelerinden oluşan “100Yüz100Ülke” isimli farklı bir fotoğraf sergisi bekliyor.
TAV Havalimanları tarafından işletilen Esenboğa Havalimanı’nda, geçtiğimiz günlerde kapılarını kapatan yine TAV’ın işlettiği İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan insan portreleri yolcuların ilgisine sunuluyor. Sergi 21 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek. Serginin ev sahibi TAV Esenboğa Genel Müdürü Nuray Demirer ise, yolcu trafiği her geçen yıl daha da artan Esenboğa Havalimanı’na TAV Galeri’nin yeni bir soluk getirdiğini, bugüne kadar yaklaşık 150 sergiyi ağırladıklarını anlattı.
KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİĞİN BULUŞMA NOKTASI
Fotoğraf sanatçısı Mustafa Çankaya, Atatürk Havalimanı’ndan transit geçen binlerce yolcuyu bir yıl boyunca fotoğrafladı. Çankaya, 100 farklı ülkeden 100 farklı insanın portresiyle havalimanının ağırladığı kültürel çeşitliliğini belgelemeyi amaçlayan projenin İstanbul’un dünyada seyahatin ortak geçiş noktası olarak farkını ortaya koyduğunu söyledi. Mustafa Çankaya’yla “100Yüz100Ülke” fotoğraflarını ve projenin hikayesini konuştuk.
BİR FOTOĞRAFÇI İÇİN HAZİNE ORTAM
“14 yıldır Atatürk Havalimanı’nda çalışıyorum ve 2011 yılı itibarıyla profesyonel olarak fotoğraf çekiyorum. Fotoğrafa olan ilgimi çalıştığım ortamın atmosferi ile birleştirmek istedim. Havalimanındaki insan çeşitliliği, farklı kültürlerden yolcular beni bu projeyi başlatmama sebep oldu. Her gün binlerce insan gözümün önünden geçip gidiyordu, hepsi de farklı renkte, dilde ve kültürde. Bir fotoğrafçı için hazine bir ortam. Bunu değerlendirmek istedim ve ‘100countires100faces’ (100yüz100ülke) fikri böylece ortaya çıktı. Proje her yüz için iki kareden oluşuyor. Birincisi yolcunun sadece yüzü, yüz ifadesi. İkincisi ise havalimanındaki o anki hali. Bu şekilde de Havalimanında yolcuların neler yaptığı, nasıl vakit geçirdiklerini belgeliyordum.
BİR UÇTAN DİĞERİNE 1.2 KİLOMETRE
Proje dış hatlar terminali gidiş katında pasaport sonrasındaki kısımda bir yıl boyunca THY’nin yalnızca transit yolcularından fotoğraflar çektim. Dış hatlar transit bölgede bir uçtan diğerine 1.2 km’lik bir mesafe var ve bu mesafeyi bir çekimde iki defa gidip geldiğim oluyordu. Proje boyunca çok farklı tepki ve durumlarla da karşılaştım. Danimarkalı bir kızı çekmek istemiştim fakat kabul etmemişti. Nijer’e vardığında projeyi incelemiş ve çok beğenmiş projede yer almak istediğini bana yazdı. Dönüşte tekrar İstanbul üzerinden uçtu, fotoğraflarını çektim ve o da artık projenin bir parçası. Projenin başlangıcında Kamerun’a uçan İtalyan Luca’yı çekmiştim. Çok sonra alanda kahve içerken tekrar karşılaştık, önce çok şaşırdık, sonra çok uzun bir sohbet yaptık. Projeyi Instagram üzerinden takip edip yer almak isteyenler oldu mesela, Portekizli grafiti sanatçısı Dheo ile böyle bir çekim gerçekleştirmiştik.”
MUSTAFA ÇANKAYA KİMDİR?
Mustafa Çankaya, 1977 yılında Gladbeck, Almanya’da doğdu. Dokuz Eylül İktisat Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği mezunu Çankaya, öğrenimine Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Ön Lisans programında devam ediyor. 2004 yılından bu yana Atatürk Havalimanı’nda çalışıyor. Fotoğraf kariyerine, Muammer Yanmaz’dan 2011 yılında Atatürk Havalimanı’nda aldığı fotoğraf atölyesi ile başladı. Sahne fotoğrafçılığının yanı sıra sokak ve portre üzerine çalışmaları bulunuyor. 5 yaşında bir oğlu var. Fotoğraflarını performansfoto.com ve projenin Instagram hesabı 100faces100countries üzerinden paylaşıyor.