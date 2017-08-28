Uzun zamandır ziyaretine gidecektim. Medyadan takdirle izliyordum. Yakındaydı da. Bir türlü organize olamamıştım.

Neyse, en sonunda bu hafta Sevgili Tunç Soyer’i makamında ziyaret etme şansım oldu.

Üç yılı geçmiş görüşmeyeli. “Nasıl” dedim “yorucu değil mi?“. “Evet, öyle tabii” dedi. “Ama insanların hayatına doğrudan dokunmak çok başka bir duygu” diye de ilave etti.

2019 için fikrini sordum. “Konuşmak için henüz erken” dedi. Zorlamadım.

Baktım, Seferihisar'ın nüfusu 40 bine yaklaşmış. Onu sordum. Onlar da Urla gibi İstanbul'dan göç alıyorlarmış.

Ben sevgili Tunç’u İzmir Büyükşehir’in Başkanı olarak görmek isteyenlerdenim. Vizyonuyla, enerjisiyle, Seferihisar’da edindiği deneyimle (parasız Belediyecilik ağır görev) İzmir’e çok şey katacağına inanıyorum.

Daha önce haberim yoktu. Seferihisar bir de Çocuk Belediyesi kurmuş. Unicef bağlantılı “çocuk dostu kentler” yaratmak amaçlı bir program dahilinde… Böylece “kent dostu çocuklar da” yetişecek belki…

Eski bir düğün salonunu restore etmişler. Orada ilçenin çocuklarına piyano, satranç, keman, gitar, halk oyunları, resim, tiyatro kursları veriyorlar.

Bu işin sorumlusu Levent bey bize mevcut binayı dolaştırdı. O sırada oradaki eğitmenlerle de tanıştık. Ben en çok kitap bağışlarıyla kurulmuş kütüphaneyi beğendim. Raftaki kitaplara şöyle bir göz attım.

Çok ümit verici…

Çocuk Belediyesine kayıtlı 700 çocuk varmış. Burası önemli: Çocuklar arzu ettikleri kursa katılıyorlar. Şuna gideceksin diye zorlama yok.

Bir de yeni bir bina yapıyorlar. Kabası bitmek üzere… Orada da büyükçe bir tiyatro sahnesi olacak.

İçimden “Helal olsun Tunç” dedim. Levent Bey’i de ayrıca kutladım.

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#FRENEdeğilKURALAgüven

İçişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden bir mail aldım. Telaşla açtım tabii. Bu zamanda insanın aklına bin bir türlü şey geliyor.

Özetliyorum: Emniyet Bayramda trafik kazalarının önlenmesi içi her türlü çabayı gösterecek deniyor.

Bizlerden de köşe yazılarımızda sembolik katkı bekleniyor.

Yazıların sonuna sürücüleri uyarıcı birkaç cümle yazıp en sona da #FreneDeğilKuralaGüven hastagi koymamızı rica ediyorlar.

Bir can kurtaracaksa, bir kazayı önleyecekse her yere yazarım ben o hashtagi…

Bu kazalar konusunda hep şu örneği veriyorum.

Formula 1 yarışları teknik olarak mükemmel otomobilleri kullanan dünyanın en iyi sürücüleriyle, mükemmel pist şartlarında, mükemmel güvenlik önlemleri ve çok katı kurallar altında yapılan yarışlar. Ölüm oranı çok düşük.

Bizse trafikte genelde teknik olarak vasat araçlarla, kolay ehliyet almış belki de elindeki cep telefona göz atan özensiz sürücülerle birlikteyiz. Çok değişken yol standartlarında, bir yere kadar güvenlik tedbiri alınabilen şartlarda direksiyon sallıyoruz.

Bu tabloda içinde ölümlü kazaların kurbanı ya da sebebi olmamak için yapılabilecek şeyler belli o zaman :

Hız sınırları dahilinde seyretmek

Yağışta yavaşlamak (Schumacher bile yavaşlıyordu!)

Emniyet kemeri takmak

Uykusuz, alkollü, ecstasyli falan araç kullanmamak

Konsantrasyonunuzu bozacak alet edevattan uzak durmak

Bu bayramda çok çok az kaza olması dileğiyle…

#FreneDeğilKuralaGüven

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MERAKLA BEKLENEN ÇOCUK KİTAPLARI





Ne zamandır söylüyordum sevgili Ahmet Büke’ye şu Facebook’taki, Instagram’daki Zeyno paylaşımlarınızı kitaplaştırsanıza diye.

Çünkü Zeyno’nun doğumundan bu yana geçen dört yılda eşi Sevinç'le birlikte öyle güzel notlar, anılar paylaştılar ki oralarda.

Neyse ki ötesini yapmış Ahmet. Çocuk kitapları yazmış. Günışığı'ndan çıkacakmış.

Demedi demeyin. Öykülerindeki anlatım gücü "baba" kimliğine bürününce eminim Ahmet’in kitapları her çocuklu eve lazım olacak. Merakla bekliyoruz.