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Refika Birgül

Refika Birgül

Sonbahar hafifliğinde tarifler

14 Ekim 2017

Sonbahar fazlalık ve ağırlıklardan kurtulmak zamanı. İşte size mevsimin sonuna kadar keyfini çıkarıp faydalanabileceğiniz dört tarif... Sırasıyla yapıp yerseniz söz veriyorum hem kilo verecek hem de çok daha enerjik hissedeceksiniz.

Sonbahar hafifliğinde tarifler

Fırında balkabağı ve mercimek
Yarım kilo (yeşil kısımları temizlenmiş) 2-3 cm’lik küpler halinde doğranmış balkabağının üzerine 1’er çay kaşığı tuz, karabiber, 1’er tatlı kaşığı kekik, pulbiber ve 4 çorba kaşığı zeytinyağı ekleyip karıştırın. 180 derecede alt üst yanan fırında 40 dakika pişirin. Yanına da istediğiniz kadar yeşil mercimeği haşlayıp zeytinyağı ve tuz ile afiyetle yiyin.

Sonbahar hafifliğinde tarifler

Yoğurtlu, pancarlı roka salatası
3 çorba kaşığı zeytinyağı ile 1 soğanı kavurun. Şeffaflaşınca 250 gr pancarı soyup rendeleyin ve tavaya ekleyin. Yarım çay kaşığı tuz serpip iyice kavurun ve altını kapatın. O sırada 1 çorba kaşığı bal, 1 diş sarımsak, tuz ve 4 dolu çorba kaşığı yoğurtla sarımsaklı yoğurt hazırlayın ve ılık pancarla karıştırın. 1 bağ rokayı kabaca doğrayıp ağız tadınıza göre limon, zeytinyağı ve az tuzla sos yapıp, üzerine yoğurtlu pancarı koyun. 3-4 tane cevizi de kabaca kırıp koyunca hem lezzetli hem doyurucu nefis öğününüz hazır.

Sonbahar hafifliğinde tarifler

Sonbahar mücveri
10 adet mantarı, 2 sap pırasayı ve 7 dal maydanozu incecik, 1 bağ pancarın saplarını da 1-2 cm uzunluğunda doğrayın. Hepsini bir kâseye alıp 1 tatlı kaşığı tuzla biraz ovup yumuşatın. 1 çay kaşığı mahlebi havanda dövüp ekleyin. 3 çorba kaşığı un, 2 çorba kaşığı zeytinyağı, 2 yumurta, 1’er tatlı kaşığı çörekotu, karabiber ve 2 avuç çökeleği elinizle parçalayıp ekleyin. İyice karıştırıp yağladığınız fırın kabına yayın. Üzerine 1 tatlı kaşığı çörekotu serpin. 180 derece fırında 30 dakika pişince sonbahar mücveri emrinize amade.

Sonbahar hafifliğinde tarifler

Kıymalı lahana ve havuç
200 gr çift çekim dana döş kıymayı tavada kavurmaya başlayın. Kıyma renk değiştirince üzerine küp küp doğranmış 2 soğanı ekleyin. Önce yüksek, sonra kısık ateşte 15 dakika kavurun. 1’er çay kaşığı tuz ve karabiber atın. Dilerseniz bu aşamada yağ da ekleyebilirsiniz. Biraz muskat rendelerseniz kıymanın lezzeti katlanacaktır. Altını kapatın. Biraz soğuyunca ince kıyılmış 5 dal maydanozu ekleyin. İncecik doğranmış 1 avuç beyaz lahanayı, rendelediğiniz 2 adet havucu 1 çay kaşığı tuz ile ovun. Zeytinyağı ve ağız tadınıza göre portakal suyu ekleyin. Karıştırıp bir tabağa koyun. Üzerine kavrulmuş kıymayı da ekleyince kebap tatmini veren nefis ve hafif bir öğün hazır.

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