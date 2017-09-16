İşyerinde sağlıklı ve lezzetli yemek için altı ipucu

Çalışma hayatı koşturmacası malum. Ama insanın iyi yemek yemesi de önemli. YouTube kanalımda, öğrencilerle her zamankinden daha içli dışlı bir muhabbette olduğumdan beri görüyorum ki yeni jenerasyon okula, işe yemek götürmeyi ayıplamıyor. Aksine, sağlığına, formuna dikkat etmek anlamına geldiği için havalı buluyorlar. Buradan hareketle herkese dışarıda yanlarına alabilecekleri, sağlıklı yemek önerileri vermek istiyorum.

Hem doyurucu hem dengeli

Kokmayan yumurtalı dürüm

Bir tavaya, çırpıp tuz ve karabiber eklediğiniz iki yumurtayı koyun. İçine kurutulmuş et veya iyi bir salam, biber, zeytin, turşu ne isterseniz ekleyin. Maydanoz, roka gibi lezzetli bir yeşilliği de ekleyebilirsiniz. Eriyebilen dil veya kaşar gibi bir peynir de koyun. Altı pişip üstü yavaş yavaş katılaşmaya başlarken bir lavaşla kapayın ve elinizle iyice bastırın. Yumurta, lavaşa yapışacak. Ardından tezgâha alıp dürün. Ortadan ikiye keserek kâğıda sarıp bir kavanoza koydunuz mu değil öğlen, akşama kadar hiçbir şey olmayacaktır. İki yumurta, abartı olmayan ekmek ve sebzelerle, hem doyurucu hem de dengeli bir öğün yemiş olacaksınız.

Her öğün içebilirsiniz...

Termosta sıcak, kavanozda soğuk çorba

Ben çorbanın gücüne en çok inananlardanım. Hatta öğle ya da akşam öğünlerinden bir tanesinin sadece çorba olduğu bir hayat düzenim olsun istiyorum.Yıllar evvel Millî Eğitim Bakanlığı’na okul kantinlerinde çorbaların zorunlu olmasına dair öneri de vermiştik. Yoğurt, konserve nohut, nane ve haşlanmış buğdayla yapılmış bir ayran aşı bütün gün tok olmamızı sağlayabilir. Sıcak çorba olarak da benim yarım kilo patates, 800 gram havuç, bir kilo kabak ve ceviz kadar zencefille yaptığım çorbayı şiddetle tavsiye ederim. Hepsi haşlanıp püre haline geldiğinde sabah, öğlen ve akşam içebileceğiniz ve ertesi günü minimum yarım kilo verme garantili çorbanız emrinize amade...

Kebapla bile yarışır

Kısırlar; kırmızıdan yeşile, mora...

Kısır; bu topraklarda, nice çay saatini süslemiş ama insanlar şehirleştikçe hayatımızdaki önemini yitirmeye başlamış bir güzellik. Oysa iyi bir kısırın mutlu ediciliği kebapla bile yarışır. İnce bulgura bir bardak kadar kaynar su koyun. Üstünü kapatın, demlensin. Minik bir diş sarmısak, yarım bağ fesleğen, dört çorba kaşığı zeytinyağını doğrayıcıdan geçirin. Karabiber ekleyip suyu çekmiş bulgura ekleyin. İki dakika yoğurun. Birkaç tane çiğ fındık, badem veya ceviz ekleyebilirsiniz. Üzerine de tuz, karabiber ve süt ekleyerek marine ettiğiniz tavuğu kızartıp koyun. İşte nefis bir öğlen yemeği...

Hızlı ve lezzetli bir öğün

Lutenitsa, humus, yeşil peynir ve diğer sürmelikler..

Özellikle de Antakya’nın betonu (ezilmiş bakladan sabah kahvaltısı), humusu, Bulgaristan göçmenlerinin lutenitsası veya acukamız varken minik bir kavanoz ve bir parça ekmekle hem hızlı hem de çok lezzetli bir öğlen yemeği yapmak mümkün.

Yeme de yanında yat!

Sulu, sebzeli veya bakliyatlı yemekler...

Malum bizim sebze ve tencere yemekleri son derece sağlıklı. Artık pek çok ofiste de ısıtma imkânları var. “Refika, evde sebze yemeği yapacak vaktim ve organizasyonum yok” diyenlere ise beş dakika harcayarak bezelye yapabileceğini söylemek istiyorum (Paketli donmuş veya konserve haşlanmış gıdaları dışardan yediklerime bin kez yeğliyorum. Çünkü katkısının ne olduğunu bilmediğim yemeklerdense Napolyon döneminden beri kullanılan katkısız konserve sistemi daha iyi). Soğanı kavurmak da iki dakika! Bir kaşık salça ekleyip sebzeyi atıp kaynar su döktükten sonra yemeğiniz 10 dakika içinde hazır. Özellikle nohut, barbunya ve fasulyede efsane oluyor. Nohut ve fasulyede soğandan evvel biraz sucuk veya pastırma kavurup sonra onları çıkarıp en son su koyduktan sonra yemeğe tekrar eklediğinizde yeme de yanında yat oluyor.

En sulu malzeme en altta...

Kavanozda salata

Bilumum salataları kavanozda taşımak hatta haftanın bir günü hepsini yapıp beş gün boyunca yemek mümkün. Mantık şu; en sulu olan malzeme en altta olacak ve salata kavanozu ağzına kadar dolacak. Salata sosuysa ayrı, minik bir kavanozda yapılacak. Yaklaşık yedi yıl evvel, ilki bu gazete sayfalarında yayımlanmış ‘kavanozda salata’ konseptini kullanan kafe zincirleri de var, pek çok aşçı da...